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بوخارست.. رئيس الوزراء الروماني يستقبل "الجبير"

استعرض معه أوجه التعاون المشترك بين البلدين

‏استقبل دولة رئيس وزراء جمهورية رومانيا لودوفيك أوروبان، بمقر الحكومة في العاصمة بوخارست، وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير؛ وذلك خلال زيارته الرسمية لجمهورية رومانيا. ‎

‏‎وجرى خلال الاستقبال، استعراض أوجه التعاون المشترك بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها، بالإضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

‏‎حضر الاستقبال: سفيرُ خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية رومانيا عبدالعزيز بن محمد العيفان، ومدير عام مكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء السفير خالد بن مساعد العنقري، والوزير المفوض في وزارة الخارجية إيهاب بن محمد النجار.

رومانيا لودوفيك أوروبان بوخارست عادل بن أحمد الجبير

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بوخارست.. رئيس الوزراء الروماني يستقبل "الجبير"
سبق

‏استقبل دولة رئيس وزراء جمهورية رومانيا لودوفيك أوروبان، بمقر الحكومة في العاصمة بوخارست، وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير؛ وذلك خلال زيارته الرسمية لجمهورية رومانيا. ‎

‏‎وجرى خلال الاستقبال، استعراض أوجه التعاون المشترك بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها، بالإضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

‏‎حضر الاستقبال: سفيرُ خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية رومانيا عبدالعزيز بن محمد العيفان، ومدير عام مكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء السفير خالد بن مساعد العنقري، والوزير المفوض في وزارة الخارجية إيهاب بن محمد النجار.

13 فبراير 2020 - 19 جمادى الآخر 1441
12:46 PM

بوخارست.. رئيس الوزراء الروماني يستقبل "الجبير"

استعرض معه أوجه التعاون المشترك بين البلدين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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‏استقبل دولة رئيس وزراء جمهورية رومانيا لودوفيك أوروبان، بمقر الحكومة في العاصمة بوخارست، وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير؛ وذلك خلال زيارته الرسمية لجمهورية رومانيا. ‎

‏‎وجرى خلال الاستقبال، استعراض أوجه التعاون المشترك بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها، بالإضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

‏‎حضر الاستقبال: سفيرُ خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية رومانيا عبدالعزيز بن محمد العيفان، ومدير عام مكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء السفير خالد بن مساعد العنقري، والوزير المفوض في وزارة الخارجية إيهاب بن محمد النجار.

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