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"الصحة": تسجيل 502 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 355 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الصحة": التجمعات وعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية سبب لزيادة أعداد الإصابة بفيروس كورونا

أكدت الصحة أن التجمعات وعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية سبب لزيادة أعداد الإصابة بفيروس كورونا، وشدًدت على أهمية التقيد بالتدابير الوقائية مثل لبس الكمامة والتباعد الاجتماعي وتعقيم الأيدي وعدم المصافحة للحد من انتشار فيروس كورونا حفاظًا على صحة وسلامة الجميع.

وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (502) حالة مؤكدة وتعافي (355) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (4593)، منها (635) حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (387794) حالة وبلغ عدد حالات التعافي (376558) حالة .

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد (6) حالات، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (6643) حالة، يرحمهم الله جميعاً، فيما تم إجراء (46328) فحصًا مخبريًا جديدًا.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة": التجمعات وعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية سبب لزيادة أعداد الإصابة بفيروس كورونا
سبق

أكدت الصحة أن التجمعات وعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية سبب لزيادة أعداد الإصابة بفيروس كورونا، وشدًدت على أهمية التقيد بالتدابير الوقائية مثل لبس الكمامة والتباعد الاجتماعي وتعقيم الأيدي وعدم المصافحة للحد من انتشار فيروس كورونا حفاظًا على صحة وسلامة الجميع.

وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (502) حالة مؤكدة وتعافي (355) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (4593)، منها (635) حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (387794) حالة وبلغ عدد حالات التعافي (376558) حالة .

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد (6) حالات، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (6643) حالة، يرحمهم الله جميعاً، فيما تم إجراء (46328) فحصًا مخبريًا جديدًا.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

27 مارس 2021 - 14 شعبان 1442
04:28 PM

"الصحة": التجمعات وعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية سبب لزيادة أعداد الإصابة بفيروس كورونا

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
3
1,942

أكدت الصحة أن التجمعات وعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية سبب لزيادة أعداد الإصابة بفيروس كورونا، وشدًدت على أهمية التقيد بالتدابير الوقائية مثل لبس الكمامة والتباعد الاجتماعي وتعقيم الأيدي وعدم المصافحة للحد من انتشار فيروس كورونا حفاظًا على صحة وسلامة الجميع.

وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (502) حالة مؤكدة وتعافي (355) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (4593)، منها (635) حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (387794) حالة وبلغ عدد حالات التعافي (376558) حالة .

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد (6) حالات، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (6643) حالة، يرحمهم الله جميعاً، فيما تم إجراء (46328) فحصًا مخبريًا جديدًا.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

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