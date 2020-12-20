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عبر الإرادة .. ذوو الإعاقة يسجلون رقمًا جديدًا في "جينيس" للسعودية

كاسرين الرقم السابق لأكثر عددٍ من الرسائل النصية التي يتم استقبالها خلال ساعة

حققت المملكة العربية السعودية رقمًا قياسيًا جديدًا دخلت من خلاله موسوعة غينيس للأرقام القياسية من خلال جمعية الإرادة للموهوبين من ذوي الإعاقة كاسرين بذلك الرقم السابق لأكثر عددٍ من الرسائل النصية التي يتم استقبالها خلال ساعة واحدة فقط تزامنًا مع اليوم العالمي للإعاقة الثالث من ديسمبر الذي تم اختياره كساعة ويوم الحدث من الساعة الواحدة ظهرًا وحتى الثانية.

من جهة أخرى أعلنت موسوعة غينيس للأرقام القياسية على صفحة موقعها الرسمي تسجيل إنجاز جديد للمملكة العربية السعودية في الموسوعة من خلال جمعية الإرادة للموهوبين من ذوي الإعاقة التي استطاعت أن تجمع أكبر عددٍ من الرسائل التحفيزية الموجهة من المجتمع لذوي الإعاقة خلال ساعة واحدة بما يعادل 19.649 رسالة خلال هذه الساعة أي ما يفوق الرقم السابق 4.200 رسالة نصية بخمسة أضعاف تقريبًا.

وقد أعرب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة عن اعتزازه بالشراكة الإستراتيجية بين الوزارة والجمعية في هذه الحملة الوطنية مقدمًا شكره للمقام السامي على الدعم الكبير الذي يوليه لهذه الفئة ولكل من أسهم بهذه الحملة التي تخدم ذوي الإعاقة وهم جزء أساس من مجتمعنا وعنصر فعّال، وقدم معاليه شكره وتقديره لكل الجهات المشاركة في الحملة من القطاع الحكومي والخاص بالإضافة إلى الأندية الرياضية والنجوم والمؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي وكل من قام بالعمل على هذه الحملة مشيدًا بالدور الكبير الذي قامت به جمعية الإرادة تجاه وطننا واهتمامهم بفئة تقدم الكثير لتحقيق رؤى المملكة وتطلعات قيادتها الحكيمة.

من جهة أخرى قدم مؤسس ورئيس مجلس إدارة جمعية الإرادة الدكتور عمار بوقس امتنانه وتقديره لمقام والدنا الملك سلمان الذي وجّه الدكتور عمار في عام 2016 بإنشاء جمعية تهتم بذوي الإعاقة من الموهوبين ليتحقق ما وجه به خادم الحرمين الشريفين كما قدم شكره وزير الاتصالات وكل القطاعات الحكومية والخاصة والتطوعية والأفراد من مواطنين ومقيمين ممن كانوا هم نجوم هذه الحملة التي كان هدفها دعم ذوي الإعاقة.

موسوعة غينيس جمعية الإرادة للموهوبين من ذوي الإعاقة موسوعة غينيس للأرقام القياسية

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عبر الإرادة .. ذوو الإعاقة يسجلون رقمًا جديدًا في "جينيس" للسعودية
سبق

حققت المملكة العربية السعودية رقمًا قياسيًا جديدًا دخلت من خلاله موسوعة غينيس للأرقام القياسية من خلال جمعية الإرادة للموهوبين من ذوي الإعاقة كاسرين بذلك الرقم السابق لأكثر عددٍ من الرسائل النصية التي يتم استقبالها خلال ساعة واحدة فقط تزامنًا مع اليوم العالمي للإعاقة الثالث من ديسمبر الذي تم اختياره كساعة ويوم الحدث من الساعة الواحدة ظهرًا وحتى الثانية.

من جهة أخرى أعلنت موسوعة غينيس للأرقام القياسية على صفحة موقعها الرسمي تسجيل إنجاز جديد للمملكة العربية السعودية في الموسوعة من خلال جمعية الإرادة للموهوبين من ذوي الإعاقة التي استطاعت أن تجمع أكبر عددٍ من الرسائل التحفيزية الموجهة من المجتمع لذوي الإعاقة خلال ساعة واحدة بما يعادل 19.649 رسالة خلال هذه الساعة أي ما يفوق الرقم السابق 4.200 رسالة نصية بخمسة أضعاف تقريبًا.

وقد أعرب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة عن اعتزازه بالشراكة الإستراتيجية بين الوزارة والجمعية في هذه الحملة الوطنية مقدمًا شكره للمقام السامي على الدعم الكبير الذي يوليه لهذه الفئة ولكل من أسهم بهذه الحملة التي تخدم ذوي الإعاقة وهم جزء أساس من مجتمعنا وعنصر فعّال، وقدم معاليه شكره وتقديره لكل الجهات المشاركة في الحملة من القطاع الحكومي والخاص بالإضافة إلى الأندية الرياضية والنجوم والمؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي وكل من قام بالعمل على هذه الحملة مشيدًا بالدور الكبير الذي قامت به جمعية الإرادة تجاه وطننا واهتمامهم بفئة تقدم الكثير لتحقيق رؤى المملكة وتطلعات قيادتها الحكيمة.

من جهة أخرى قدم مؤسس ورئيس مجلس إدارة جمعية الإرادة الدكتور عمار بوقس امتنانه وتقديره لمقام والدنا الملك سلمان الذي وجّه الدكتور عمار في عام 2016 بإنشاء جمعية تهتم بذوي الإعاقة من الموهوبين ليتحقق ما وجه به خادم الحرمين الشريفين كما قدم شكره وزير الاتصالات وكل القطاعات الحكومية والخاصة والتطوعية والأفراد من مواطنين ومقيمين ممن كانوا هم نجوم هذه الحملة التي كان هدفها دعم ذوي الإعاقة.

20 ديسمبر 2020 - 5 جمادى الأول 1442
01:14 AM

عبر الإرادة .. ذوو الإعاقة يسجلون رقمًا جديدًا في "جينيس" للسعودية

كاسرين الرقم السابق لأكثر عددٍ من الرسائل النصية التي يتم استقبالها خلال ساعة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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حققت المملكة العربية السعودية رقمًا قياسيًا جديدًا دخلت من خلاله موسوعة غينيس للأرقام القياسية من خلال جمعية الإرادة للموهوبين من ذوي الإعاقة كاسرين بذلك الرقم السابق لأكثر عددٍ من الرسائل النصية التي يتم استقبالها خلال ساعة واحدة فقط تزامنًا مع اليوم العالمي للإعاقة الثالث من ديسمبر الذي تم اختياره كساعة ويوم الحدث من الساعة الواحدة ظهرًا وحتى الثانية.

من جهة أخرى أعلنت موسوعة غينيس للأرقام القياسية على صفحة موقعها الرسمي تسجيل إنجاز جديد للمملكة العربية السعودية في الموسوعة من خلال جمعية الإرادة للموهوبين من ذوي الإعاقة التي استطاعت أن تجمع أكبر عددٍ من الرسائل التحفيزية الموجهة من المجتمع لذوي الإعاقة خلال ساعة واحدة بما يعادل 19.649 رسالة خلال هذه الساعة أي ما يفوق الرقم السابق 4.200 رسالة نصية بخمسة أضعاف تقريبًا.

وقد أعرب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة عن اعتزازه بالشراكة الإستراتيجية بين الوزارة والجمعية في هذه الحملة الوطنية مقدمًا شكره للمقام السامي على الدعم الكبير الذي يوليه لهذه الفئة ولكل من أسهم بهذه الحملة التي تخدم ذوي الإعاقة وهم جزء أساس من مجتمعنا وعنصر فعّال، وقدم معاليه شكره وتقديره لكل الجهات المشاركة في الحملة من القطاع الحكومي والخاص بالإضافة إلى الأندية الرياضية والنجوم والمؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي وكل من قام بالعمل على هذه الحملة مشيدًا بالدور الكبير الذي قامت به جمعية الإرادة تجاه وطننا واهتمامهم بفئة تقدم الكثير لتحقيق رؤى المملكة وتطلعات قيادتها الحكيمة.

من جهة أخرى قدم مؤسس ورئيس مجلس إدارة جمعية الإرادة الدكتور عمار بوقس امتنانه وتقديره لمقام والدنا الملك سلمان الذي وجّه الدكتور عمار في عام 2016 بإنشاء جمعية تهتم بذوي الإعاقة من الموهوبين ليتحقق ما وجه به خادم الحرمين الشريفين كما قدم شكره وزير الاتصالات وكل القطاعات الحكومية والخاصة والتطوعية والأفراد من مواطنين ومقيمين ممن كانوا هم نجوم هذه الحملة التي كان هدفها دعم ذوي الإعاقة.

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