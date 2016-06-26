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"الجوازات": هذه هي خطوات التسجيل في "أبشر" لمواطني مجلس التعاون

تتضمن تعبئة البيانات الشخصية للمستخدم وتأكيد التسجيل وتفعيل الخدمة

قالت "الجوازات" إن خطوات التسجيل في منصة "أبشر" المتاحة لمواطني مجلس التعاون الخليجي وللمقيمين من التابعين وللزوّار حاملي تأشيرات الزيارة، تشمل الدخول على بوابة وزارة الداخلية من خلال الرابط الإلكتروني.

وأوضحت عبر إنفوجرافيك نشرته اليوم عبر حسابها في تويتر، أن الخطوات التالية تتضمن "تعبئة البيانات الشخصية للمستخدم، تأكيد عملية التسجيل، ثم تفعيل الخدمة من خلال أجهزة الخدمة الذاتية لتفعيل "أبشر"، ومن خلال البنوك السعودية.

وقالت "الجوازات": المستفيدون من الخدمة، هم: مواطنو مجلس التعاون الخليجي، والتابعون للمقيمين الذين لديهم بصمة في النظام، إضافة إلى حاملي تأشيرات الزيارة.

وأضافت: بإمكان المواطن الخليجي والزائر التسجيل في منصة "أبشر" بموجب رقم الحدود، كما يمكن للتابعين للمقيمين التسجيل بموجب رقم هوية مقيم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الجوازات": هذه هي خطوات التسجيل في "أبشر" لمواطني مجلس التعاون
سبق

قالت "الجوازات" إن خطوات التسجيل في منصة "أبشر" المتاحة لمواطني مجلس التعاون الخليجي وللمقيمين من التابعين وللزوّار حاملي تأشيرات الزيارة، تشمل الدخول على بوابة وزارة الداخلية من خلال الرابط الإلكتروني.

وأوضحت عبر إنفوجرافيك نشرته اليوم عبر حسابها في تويتر، أن الخطوات التالية تتضمن "تعبئة البيانات الشخصية للمستخدم، تأكيد عملية التسجيل، ثم تفعيل الخدمة من خلال أجهزة الخدمة الذاتية لتفعيل "أبشر"، ومن خلال البنوك السعودية.

وقالت "الجوازات": المستفيدون من الخدمة، هم: مواطنو مجلس التعاون الخليجي، والتابعون للمقيمين الذين لديهم بصمة في النظام، إضافة إلى حاملي تأشيرات الزيارة.

وأضافت: بإمكان المواطن الخليجي والزائر التسجيل في منصة "أبشر" بموجب رقم الحدود، كما يمكن للتابعين للمقيمين التسجيل بموجب رقم هوية مقيم.

26 يونيو 2021 - 16 ذو القعدة 1442
01:48 PM

"الجوازات": هذه هي خطوات التسجيل في "أبشر" لمواطني مجلس التعاون

تتضمن تعبئة البيانات الشخصية للمستخدم وتأكيد التسجيل وتفعيل الخدمة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت "الجوازات" إن خطوات التسجيل في منصة "أبشر" المتاحة لمواطني مجلس التعاون الخليجي وللمقيمين من التابعين وللزوّار حاملي تأشيرات الزيارة، تشمل الدخول على بوابة وزارة الداخلية من خلال الرابط الإلكتروني.

وأوضحت عبر إنفوجرافيك نشرته اليوم عبر حسابها في تويتر، أن الخطوات التالية تتضمن "تعبئة البيانات الشخصية للمستخدم، تأكيد عملية التسجيل، ثم تفعيل الخدمة من خلال أجهزة الخدمة الذاتية لتفعيل "أبشر"، ومن خلال البنوك السعودية.

وقالت "الجوازات": المستفيدون من الخدمة، هم: مواطنو مجلس التعاون الخليجي، والتابعون للمقيمين الذين لديهم بصمة في النظام، إضافة إلى حاملي تأشيرات الزيارة.

وأضافت: بإمكان المواطن الخليجي والزائر التسجيل في منصة "أبشر" بموجب رقم الحدود، كما يمكن للتابعين للمقيمين التسجيل بموجب رقم هوية مقيم.

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