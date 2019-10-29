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رئيس حزب الكتائب اللبناني: استقالة "الحريري" قرار تاريخي

دعا لتشكيل حكومة اختصاصيين وإجراء انتخابات

وصف رئيس حزب الكتائب اللبناني النائب سامي الجميل، استقالة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري من منصبه، اليوم (الثلاثاء)؛ بـ"القرار التاريخي".

وقال "الجميل" عبر حسابه الرسمي في "تويتر": "إن إرادة الشعب اللبناني هي التي انتصرت، "تحية إجلال لكل لبنانية ولبناني من الشمال إلى الجنوب".

ودعا رئيس حزب الكتائب إلى تشكيل حكومة اختصاصيين وإجراء انتخابات مبكرة، قائلاً: "هذه بداية مسار التغيير الذي يستمر باحترام الدستور وإرادة الناس بتشكيل حكومة اختصاصيين وإجراء انتخابات مبكرة لنترك الشعب اللبناني يحاسب ويغير".

رئيس حزب الكتائب اللبناني سامي الجميل سعد الحريري

الرئيسية/ أخبار العالم

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رئيس حزب الكتائب اللبناني: استقالة "الحريري" قرار تاريخي
سبق

وصف رئيس حزب الكتائب اللبناني النائب سامي الجميل، استقالة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري من منصبه، اليوم (الثلاثاء)؛ بـ"القرار التاريخي".

وقال "الجميل" عبر حسابه الرسمي في "تويتر": "إن إرادة الشعب اللبناني هي التي انتصرت، "تحية إجلال لكل لبنانية ولبناني من الشمال إلى الجنوب".

ودعا رئيس حزب الكتائب إلى تشكيل حكومة اختصاصيين وإجراء انتخابات مبكرة، قائلاً: "هذه بداية مسار التغيير الذي يستمر باحترام الدستور وإرادة الناس بتشكيل حكومة اختصاصيين وإجراء انتخابات مبكرة لنترك الشعب اللبناني يحاسب ويغير".

29 أكتوبر 2019 - 1 ربيع الأول 1441
09:12 PM

رئيس حزب الكتائب اللبناني: استقالة "الحريري" قرار تاريخي

دعا لتشكيل حكومة اختصاصيين وإجراء انتخابات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
2,096

وصف رئيس حزب الكتائب اللبناني النائب سامي الجميل، استقالة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري من منصبه، اليوم (الثلاثاء)؛ بـ"القرار التاريخي".

وقال "الجميل" عبر حسابه الرسمي في "تويتر": "إن إرادة الشعب اللبناني هي التي انتصرت، "تحية إجلال لكل لبنانية ولبناني من الشمال إلى الجنوب".

ودعا رئيس حزب الكتائب إلى تشكيل حكومة اختصاصيين وإجراء انتخابات مبكرة، قائلاً: "هذه بداية مسار التغيير الذي يستمر باحترام الدستور وإرادة الناس بتشكيل حكومة اختصاصيين وإجراء انتخابات مبكرة لنترك الشعب اللبناني يحاسب ويغير".

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