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إحصائيةٌ تكشف تراجعًا "مفزعًا" في مبيعات الجمعة السوداء عبر الإنترنت

جنون الشراء لم يكن قويًّا هذا العام بسبب التراجع الاقتصادي العالمي

كشفت إحصائية رسمية، عن تراجع "مفزع" في مبيعات الجمعة السوداء عبر الإنترنت هذا العام، لأول مرة على الإطلاق.

وكانت المبيعات الخاصة بالجمعة السوداء عبر الإنترنت، تميل إلى الارتفاع كل عام؛ ولكن مبيعات الجمعة السوداء هذا العام شهدت تراجعًا كبيرًا لعام 2021.

وانخفضت مبيعات الجمعة السوداء عبر الإنترنت من 9 مليارات دولار في عام 2020 إلى 8.9 مليارات دولار في عام 2021.

ورغم أنه ليس هبوطًا كبيرًا؛ إلا أنه يشكل مؤشرًا مفزعًا، لتأثر المبيعات عبر الإنترنت بالتراجع الاقتصادي العالمي.

وتوقعت إحصائية شركة "أدوبي" أن يصل الإنفاق في "اثنين التكنولوجيا" إلى ما بين 10.2 مليارات دولار إلى 11.3 مليار دولار.

وأرجعت "أدوبي" تراجع المبيعات إلى أن جنون الشراء لم يكن قويًّا هذا العام، بسبب التراجع الاقتصادي العالمي؛ بسبب التأثيرات الاقتصادية لجائحة "كوفيد 19".

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إحصائيةٌ تكشف تراجعًا "مفزعًا" في مبيعات الجمعة السوداء عبر الإنترنت
سبق

كشفت إحصائية رسمية، عن تراجع "مفزع" في مبيعات الجمعة السوداء عبر الإنترنت هذا العام، لأول مرة على الإطلاق.

وكانت المبيعات الخاصة بالجمعة السوداء عبر الإنترنت، تميل إلى الارتفاع كل عام؛ ولكن مبيعات الجمعة السوداء هذا العام شهدت تراجعًا كبيرًا لعام 2021.

وانخفضت مبيعات الجمعة السوداء عبر الإنترنت من 9 مليارات دولار في عام 2020 إلى 8.9 مليارات دولار في عام 2021.

ورغم أنه ليس هبوطًا كبيرًا؛ إلا أنه يشكل مؤشرًا مفزعًا، لتأثر المبيعات عبر الإنترنت بالتراجع الاقتصادي العالمي.

وتوقعت إحصائية شركة "أدوبي" أن يصل الإنفاق في "اثنين التكنولوجيا" إلى ما بين 10.2 مليارات دولار إلى 11.3 مليار دولار.

وأرجعت "أدوبي" تراجع المبيعات إلى أن جنون الشراء لم يكن قويًّا هذا العام، بسبب التراجع الاقتصادي العالمي؛ بسبب التأثيرات الاقتصادية لجائحة "كوفيد 19".

29 نوفمبر 2021 - 24 ربيع الآخر 1443
12:58 PM

إحصائيةٌ تكشف تراجعًا "مفزعًا" في مبيعات الجمعة السوداء عبر الإنترنت

جنون الشراء لم يكن قويًّا هذا العام بسبب التراجع الاقتصادي العالمي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت إحصائية رسمية، عن تراجع "مفزع" في مبيعات الجمعة السوداء عبر الإنترنت هذا العام، لأول مرة على الإطلاق.

وكانت المبيعات الخاصة بالجمعة السوداء عبر الإنترنت، تميل إلى الارتفاع كل عام؛ ولكن مبيعات الجمعة السوداء هذا العام شهدت تراجعًا كبيرًا لعام 2021.

وانخفضت مبيعات الجمعة السوداء عبر الإنترنت من 9 مليارات دولار في عام 2020 إلى 8.9 مليارات دولار في عام 2021.

ورغم أنه ليس هبوطًا كبيرًا؛ إلا أنه يشكل مؤشرًا مفزعًا، لتأثر المبيعات عبر الإنترنت بالتراجع الاقتصادي العالمي.

وتوقعت إحصائية شركة "أدوبي" أن يصل الإنفاق في "اثنين التكنولوجيا" إلى ما بين 10.2 مليارات دولار إلى 11.3 مليار دولار.

وأرجعت "أدوبي" تراجع المبيعات إلى أن جنون الشراء لم يكن قويًّا هذا العام، بسبب التراجع الاقتصادي العالمي؛ بسبب التأثيرات الاقتصادية لجائحة "كوفيد 19".

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,946
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,419
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,253
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

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