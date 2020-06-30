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في 9 أيام من ذي القعدة.. السعودية تسجل 382 حالة وفاة بسبب كورونا

تمثل ما نسبته 23 % من إجمالي حالات الوفاة منذ ظهور الوباء بالسعودية

بلغ عدد حالات الوفاة التي سُجلت في السعودية بسبب فيروس كورونا المستجد في شهر ذي القعدة الحالي حتى يوم أمس 382، معظمها تعاني أمراضًا مزمنة؛ فاقمت حالتهم الصحية.

وتفصيلاً، تشكِّل حالات الوفاة التي سُجلت في 9 أيام من شهر ذي القعدة ما نسبته 23 % من إجمالي حالات الوفاة التي تخطت الـ1600 حالة، بينما تشكِّل أقل من واحد في المئة من عدد الإصابات الكلي البالغ 190 ألفًا.

وجاءت أرقام الوفيات في شهر ذي القعدة كما يأتي:

الأول من ذي القعدة 40.

الثاني من ذي القعدة 30.

الثالث من ذي القعدة 41.

الرابع من ذي القعدة 41.

الخامس من ذي القعدة 46.

السادس من ذي القعدة 37.

السابع من ذي القعدة 40.

الثامن من ذي القعدة 48.

التاسع من ذي القعدة 50.

وأعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 4387 إصابة جديدة؛ ليصل إجمالي الحالات إلى 190.823 حالة، بينما توفي 50 حالة؛ ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 1.649 حالة، مقابل شفاء 3648 حالة؛ ليصل إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 130.766 حالة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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في 9 أيام من ذي القعدة.. السعودية تسجل 382 حالة وفاة بسبب كورونا
سبق

بلغ عدد حالات الوفاة التي سُجلت في السعودية بسبب فيروس كورونا المستجد في شهر ذي القعدة الحالي حتى يوم أمس 382، معظمها تعاني أمراضًا مزمنة؛ فاقمت حالتهم الصحية.

وتفصيلاً، تشكِّل حالات الوفاة التي سُجلت في 9 أيام من شهر ذي القعدة ما نسبته 23 % من إجمالي حالات الوفاة التي تخطت الـ1600 حالة، بينما تشكِّل أقل من واحد في المئة من عدد الإصابات الكلي البالغ 190 ألفًا.

وجاءت أرقام الوفيات في شهر ذي القعدة كما يأتي:

الأول من ذي القعدة 40.

الثاني من ذي القعدة 30.

الثالث من ذي القعدة 41.

الرابع من ذي القعدة 41.

الخامس من ذي القعدة 46.

السادس من ذي القعدة 37.

السابع من ذي القعدة 40.

الثامن من ذي القعدة 48.

التاسع من ذي القعدة 50.

وأعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 4387 إصابة جديدة؛ ليصل إجمالي الحالات إلى 190.823 حالة، بينما توفي 50 حالة؛ ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 1.649 حالة، مقابل شفاء 3648 حالة؛ ليصل إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 130.766 حالة.

30 يونيو 2020 - 9 ذو القعدة 1441
11:36 PM

في 9 أيام من ذي القعدة.. السعودية تسجل 382 حالة وفاة بسبب كورونا

تمثل ما نسبته 23 % من إجمالي حالات الوفاة منذ ظهور الوباء بالسعودية

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قاسم الخبراني - الرياض
3
4,196

بلغ عدد حالات الوفاة التي سُجلت في السعودية بسبب فيروس كورونا المستجد في شهر ذي القعدة الحالي حتى يوم أمس 382، معظمها تعاني أمراضًا مزمنة؛ فاقمت حالتهم الصحية.

وتفصيلاً، تشكِّل حالات الوفاة التي سُجلت في 9 أيام من شهر ذي القعدة ما نسبته 23 % من إجمالي حالات الوفاة التي تخطت الـ1600 حالة، بينما تشكِّل أقل من واحد في المئة من عدد الإصابات الكلي البالغ 190 ألفًا.

وجاءت أرقام الوفيات في شهر ذي القعدة كما يأتي:

الأول من ذي القعدة 40.

الثاني من ذي القعدة 30.

الثالث من ذي القعدة 41.

الرابع من ذي القعدة 41.

الخامس من ذي القعدة 46.

السادس من ذي القعدة 37.

السابع من ذي القعدة 40.

الثامن من ذي القعدة 48.

التاسع من ذي القعدة 50.

وأعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 4387 إصابة جديدة؛ ليصل إجمالي الحالات إلى 190.823 حالة، بينما توفي 50 حالة؛ ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 1.649 حالة، مقابل شفاء 3648 حالة؛ ليصل إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 130.766 حالة.

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