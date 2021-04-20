أمير تبوك يطّلع على تقرير اختبارات مدارس المنطقة

نوّه بجهود الوزارة واهتمامها بنواتج التعلم للطلاب والطالبات

استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز في مكتبه بالإمارة اليوم، المدير العام للتعليم بالمنطقة إبراهيم بن حسين العُمري.



واطلع الأمير فهد بن سلطان على تقرير عن سير الاختبارات -عن بعد- من خلال منصة مدرستي في مدارس منطقة تبوك قدمه مدير التعليم، واطمأن على انتظام العملية التعليمية عبر جميع الوسائل التقنية، وتمكّن الطلاب والطالبات من أداء اختباراتهم بكل يسر وسهولة.



ونوه أمير المنطقة بجهود الوزارة واهتمامها بنواتج التعلم للأبناء الطلاب والطالبات، منوهاً بما يحظى به قطاع التعليم بالمملكة من دعم واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد وتوفير الإمكانات اللازمة لمواصلة المسيرة التعليمية للطلاب والطالبات.



من جانبه، أعرب مدير تعليم تبوك عن شكره ومنسوبي ومنسوبات التعليم في المنطقة لأمير المنطقة على ما يجده العمل التعليمي من دعم واهتمام من امير المنطقة وعنايته المستمرة بأبنائه الطلاب والطالبات.