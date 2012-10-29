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قتيل و3 جرحى بإطلاق نار في بيروت والجهات الأمنية تباشر التحقيق

مجهول أطلق النار عليهم في الثالثة فجرًا.. والضحية "فتى سوري"

ذكرت وسائل إعلام لبنانية، الخميس، أن مجهولًا قام بإطلاق النار من سيارة؛ مما أسفر عن مقتل فتى سوري وإصابة 3 آخرين بجروح في العاصمة بيروت.

وأشارت الوكالة الوطنية للإعلام إلى أن "مجهولًا أطلق -الثالثة فجرًا- النار على محل سمانة في بولفار أنطوان شختورة في الدكوانة؛ مما أدى إلى سقوط قتيل سوري (14 عامًا)، و3 جرحى".

وأضافت "سكاي نيوز" أن الأجهزة المختصة باشرت التحقيقات لمعرفة ملابسات الجريمة وتحديد هوية الفاعل.

ولا يزال اللبنانيون يعيشون على وقع الانفجار الضخم في مرفأ بيروت، الذي وقع في الرابع من أغسطس الماضي وخلّف خسائر بشرية ومادية هائلة.

وقتل في انفجار المرفأ 200 شخص على الأقل؛ فيما أصيب الآلاف ودمرت مساحات شاسعة من العاصمة اللبنانية، وقدرت الخسائر المادية بمليارات الدولارات.

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قتيل و3 جرحى بإطلاق نار في بيروت والجهات الأمنية تباشر التحقيق
سبق

ذكرت وسائل إعلام لبنانية، الخميس، أن مجهولًا قام بإطلاق النار من سيارة؛ مما أسفر عن مقتل فتى سوري وإصابة 3 آخرين بجروح في العاصمة بيروت.

وأشارت الوكالة الوطنية للإعلام إلى أن "مجهولًا أطلق -الثالثة فجرًا- النار على محل سمانة في بولفار أنطوان شختورة في الدكوانة؛ مما أدى إلى سقوط قتيل سوري (14 عامًا)، و3 جرحى".

وأضافت "سكاي نيوز" أن الأجهزة المختصة باشرت التحقيقات لمعرفة ملابسات الجريمة وتحديد هوية الفاعل.

ولا يزال اللبنانيون يعيشون على وقع الانفجار الضخم في مرفأ بيروت، الذي وقع في الرابع من أغسطس الماضي وخلّف خسائر بشرية ومادية هائلة.

وقتل في انفجار المرفأ 200 شخص على الأقل؛ فيما أصيب الآلاف ودمرت مساحات شاسعة من العاصمة اللبنانية، وقدرت الخسائر المادية بمليارات الدولارات.

29 أكتوبر 2020 - 12 ربيع الأول 1442
11:24 AM

قتيل و3 جرحى بإطلاق نار في بيروت والجهات الأمنية تباشر التحقيق

مجهول أطلق النار عليهم في الثالثة فجرًا.. والضحية "فتى سوري"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكرت وسائل إعلام لبنانية، الخميس، أن مجهولًا قام بإطلاق النار من سيارة؛ مما أسفر عن مقتل فتى سوري وإصابة 3 آخرين بجروح في العاصمة بيروت.

وأشارت الوكالة الوطنية للإعلام إلى أن "مجهولًا أطلق -الثالثة فجرًا- النار على محل سمانة في بولفار أنطوان شختورة في الدكوانة؛ مما أدى إلى سقوط قتيل سوري (14 عامًا)، و3 جرحى".

وأضافت "سكاي نيوز" أن الأجهزة المختصة باشرت التحقيقات لمعرفة ملابسات الجريمة وتحديد هوية الفاعل.

ولا يزال اللبنانيون يعيشون على وقع الانفجار الضخم في مرفأ بيروت، الذي وقع في الرابع من أغسطس الماضي وخلّف خسائر بشرية ومادية هائلة.

وقتل في انفجار المرفأ 200 شخص على الأقل؛ فيما أصيب الآلاف ودمرت مساحات شاسعة من العاصمة اللبنانية، وقدرت الخسائر المادية بمليارات الدولارات.

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