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"السديس" يشيد ببسالة الجنود المرابطين ودورهم في حماية أمن الحرمين وقاصديهما

أوصاهم بالصبر والاحتساب والجهاد في سبيل الله والتقيد بتوجيهات ولاة الأمر

أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، ببسالة وبطولات جنودنا المرابطين على ثغورنا وحدودنا ودورهم في الحفاظ على أمن وسلامة الحرمين الشريفين وقاصديهما.

وقال الشيخ السديس للمرابطين في الحد الجنوبي: أوصيكم بما أوصاكم به سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، بالصبر والاحتساب والجهاد في سبيل الله من أجل الدفاع عن أرض الحرمين الشريفين ومقدراتها، وبتقوى الله تعالى ومراقبته في السر والعلن، والإخلاص لله في كل أموركم، وحسن الثقة به وطلب العون منه واحتساب الأجر من الله تعالى لمن أصيب في سبيل الله أو قتل وبجمع الكلمة والتقيد بالتعليمات وتوصيات مسؤوليكم المستمدة من توجيهات ولاة الأمر حفظهم الله.

واختتم الدكتور السديس تصريحه في موقع الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الدعاء لهم بالنصر والعزة والتأييد، وأن يديم نعمة الأمن والأمان على وطننا الغالي، ويحفظ له قيادته الرشيدة.

الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس

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"السديس" يشيد ببسالة الجنود المرابطين ودورهم في حماية أمن الحرمين وقاصديهما
سبق

أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، ببسالة وبطولات جنودنا المرابطين على ثغورنا وحدودنا ودورهم في الحفاظ على أمن وسلامة الحرمين الشريفين وقاصديهما.

وقال الشيخ السديس للمرابطين في الحد الجنوبي: أوصيكم بما أوصاكم به سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، بالصبر والاحتساب والجهاد في سبيل الله من أجل الدفاع عن أرض الحرمين الشريفين ومقدراتها، وبتقوى الله تعالى ومراقبته في السر والعلن، والإخلاص لله في كل أموركم، وحسن الثقة به وطلب العون منه واحتساب الأجر من الله تعالى لمن أصيب في سبيل الله أو قتل وبجمع الكلمة والتقيد بالتعليمات وتوصيات مسؤوليكم المستمدة من توجيهات ولاة الأمر حفظهم الله.

واختتم الدكتور السديس تصريحه في موقع الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الدعاء لهم بالنصر والعزة والتأييد، وأن يديم نعمة الأمن والأمان على وطننا الغالي، ويحفظ له قيادته الرشيدة.

03 ديسمبر 2020 - 18 ربيع الآخر 1442
11:02 AM

"السديس" يشيد ببسالة الجنود المرابطين ودورهم في حماية أمن الحرمين وقاصديهما

أوصاهم بالصبر والاحتساب والجهاد في سبيل الله والتقيد بتوجيهات ولاة الأمر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، ببسالة وبطولات جنودنا المرابطين على ثغورنا وحدودنا ودورهم في الحفاظ على أمن وسلامة الحرمين الشريفين وقاصديهما.

وقال الشيخ السديس للمرابطين في الحد الجنوبي: أوصيكم بما أوصاكم به سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، بالصبر والاحتساب والجهاد في سبيل الله من أجل الدفاع عن أرض الحرمين الشريفين ومقدراتها، وبتقوى الله تعالى ومراقبته في السر والعلن، والإخلاص لله في كل أموركم، وحسن الثقة به وطلب العون منه واحتساب الأجر من الله تعالى لمن أصيب في سبيل الله أو قتل وبجمع الكلمة والتقيد بالتعليمات وتوصيات مسؤوليكم المستمدة من توجيهات ولاة الأمر حفظهم الله.

واختتم الدكتور السديس تصريحه في موقع الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الدعاء لهم بالنصر والعزة والتأييد، وأن يديم نعمة الأمن والأمان على وطننا الغالي، ويحفظ له قيادته الرشيدة.

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