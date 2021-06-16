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"القصبي" يؤكد حرص السعودية على تنمية علاقاتها في المجالات الإعلامية مع مصر

خلال لقائه "قيادات" في القاهرة تلبية لدعوة من "جبر" مقترحًا تنظيم منتدى مشترك

التقى وزير التجارة وزير الإعلام المكلف، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، نخبة من القيادات الإعلامية في جمهورية مصر العربية تلبية لدعوة من رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كرم جبر، الذي استضاف اللقاء في مقر المجلس بالقاهرة، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامة بن أحمد نقلي.

وأكد "القصبي" خلال اللقاء حرص السعودية على تنمية علاقاتها في المجالات الإعلامية مع مصر، مطالبًا الحضور باقتراح أفكار ومشروعات تعاون تنفيذية بهدف زيادة التواصل بين وسائل الإعلام في البلدين الشقيقين، والتركيز على الوسائل الأكثر تأثيرًا لدى الجمهور.

ووجّه الدكتور ماجد القصبي بوضع أسس برامج تعاون إعلامية وتدريبية، تشمل تبادل الخبرات بين الجانبين، مقترحًا أن يركز على القضايا المهمة والأولويات.

وشدَّد وزير الإعلام المكلف على أن السعودية ماضية في مشروعات التحول والتنمية والتطوير وفقًا لرؤية 2030 مهتدية بتوفيق الله، ثم بحكمة قيادتها، وثقة شعبها المتطلع للمستقبل، والمؤمن بقدرة بلاده على تحقيق المنجزات ومواجهة المصاعب.

ودعا الدكتور القصبي إلى الاهتمام بالإعلام الرقمي، واقترح تنظيم منتدى بتنسيق سعودي-مصري حوله في أقرب فرصة، يستعرض خلاله أفضل الممارسات الدولية والعربية في هذا المجال، وبحث أوجه التعاون المناسبة بين قطاعَي الإعلام في السعودية ومصر.

وأشاد بالتنسيق القائم على مستوى وزارتَي التجارة في البلدَين، الذي عُرضت من خلاله إشكالات قد تعترض الحركة التجارية القائمة والنشطة بين البلدَين.

وشدّد وزير الإعلام المكلف على حرص السعودية على تنظيم شعائر الحج حتى في ظل جائحة كورونا التي تفشت وأصبح لها تحورات عديدة، تهدد سلامة المجتمعات؛ الأمر الذي فرض وضع اشتراطات صحية مشددة لضمان سلامة الحجاج والمواطنين في السعودية ودول العالم، وهي ما قوبلت بترحيب من العلماء والدول.

ودعا الإعلاميين المصريين للتعرف على الأنشطة الاقتصادية الجديدة في السعودية التي تبنتها رؤية 2030، ومن بينها مجالات السياحة والترفيه والاستثمارات المبتكرة في قطاعات الطاقة.

من جانبه، أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر أسامة بن أحمد نقلي حرص قيادة السعودية على تعزيز علاقاتها الاستراتيجية مع مصر في المجالات كافة، ومن بينها مجالات التعاون الإعلامي والثقافي.

ودلل على متانة هذه العلاقات بوجود 70 اتفاقية وبروتوكولاً ومذكرة تفاهم بين البلدين الشقيقين، مبينًا أن هذا العدد يجسد العلاقات الوثيقة بين قيادتَي وشعبَي البلدَين.

حضر اللقاء رئيس الهيئة الوطنية للصحافة عبدالصادق محمد الشوربجي، ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام حسين كمال زين، ووكيل وزارة الإعلام للعلاقات الإعلامية الدولية رئيس اللجنة الدائمة للإعلام العربي الدكتور خالد بن عبدالقادر الغامدي، والوفد المرافق لوزير الإعلام المكلف.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"القصبي" يؤكد حرص السعودية على تنمية علاقاتها في المجالات الإعلامية مع مصر
سبق

التقى وزير التجارة وزير الإعلام المكلف، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، نخبة من القيادات الإعلامية في جمهورية مصر العربية تلبية لدعوة من رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كرم جبر، الذي استضاف اللقاء في مقر المجلس بالقاهرة، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامة بن أحمد نقلي.

وأكد "القصبي" خلال اللقاء حرص السعودية على تنمية علاقاتها في المجالات الإعلامية مع مصر، مطالبًا الحضور باقتراح أفكار ومشروعات تعاون تنفيذية بهدف زيادة التواصل بين وسائل الإعلام في البلدين الشقيقين، والتركيز على الوسائل الأكثر تأثيرًا لدى الجمهور.

ووجّه الدكتور ماجد القصبي بوضع أسس برامج تعاون إعلامية وتدريبية، تشمل تبادل الخبرات بين الجانبين، مقترحًا أن يركز على القضايا المهمة والأولويات.

وشدَّد وزير الإعلام المكلف على أن السعودية ماضية في مشروعات التحول والتنمية والتطوير وفقًا لرؤية 2030 مهتدية بتوفيق الله، ثم بحكمة قيادتها، وثقة شعبها المتطلع للمستقبل، والمؤمن بقدرة بلاده على تحقيق المنجزات ومواجهة المصاعب.

ودعا الدكتور القصبي إلى الاهتمام بالإعلام الرقمي، واقترح تنظيم منتدى بتنسيق سعودي-مصري حوله في أقرب فرصة، يستعرض خلاله أفضل الممارسات الدولية والعربية في هذا المجال، وبحث أوجه التعاون المناسبة بين قطاعَي الإعلام في السعودية ومصر.

وأشاد بالتنسيق القائم على مستوى وزارتَي التجارة في البلدَين، الذي عُرضت من خلاله إشكالات قد تعترض الحركة التجارية القائمة والنشطة بين البلدَين.

وشدّد وزير الإعلام المكلف على حرص السعودية على تنظيم شعائر الحج حتى في ظل جائحة كورونا التي تفشت وأصبح لها تحورات عديدة، تهدد سلامة المجتمعات؛ الأمر الذي فرض وضع اشتراطات صحية مشددة لضمان سلامة الحجاج والمواطنين في السعودية ودول العالم، وهي ما قوبلت بترحيب من العلماء والدول.

ودعا الإعلاميين المصريين للتعرف على الأنشطة الاقتصادية الجديدة في السعودية التي تبنتها رؤية 2030، ومن بينها مجالات السياحة والترفيه والاستثمارات المبتكرة في قطاعات الطاقة.

من جانبه، أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر أسامة بن أحمد نقلي حرص قيادة السعودية على تعزيز علاقاتها الاستراتيجية مع مصر في المجالات كافة، ومن بينها مجالات التعاون الإعلامي والثقافي.

ودلل على متانة هذه العلاقات بوجود 70 اتفاقية وبروتوكولاً ومذكرة تفاهم بين البلدين الشقيقين، مبينًا أن هذا العدد يجسد العلاقات الوثيقة بين قيادتَي وشعبَي البلدَين.

حضر اللقاء رئيس الهيئة الوطنية للصحافة عبدالصادق محمد الشوربجي، ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام حسين كمال زين، ووكيل وزارة الإعلام للعلاقات الإعلامية الدولية رئيس اللجنة الدائمة للإعلام العربي الدكتور خالد بن عبدالقادر الغامدي، والوفد المرافق لوزير الإعلام المكلف.

16 يونيو 2021 - 6 ذو القعدة 1442
02:04 AM

"القصبي" يؤكد حرص السعودية على تنمية علاقاتها في المجالات الإعلامية مع مصر

خلال لقائه "قيادات" في القاهرة تلبية لدعوة من "جبر" مقترحًا تنظيم منتدى مشترك

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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التقى وزير التجارة وزير الإعلام المكلف، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، نخبة من القيادات الإعلامية في جمهورية مصر العربية تلبية لدعوة من رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كرم جبر، الذي استضاف اللقاء في مقر المجلس بالقاهرة، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامة بن أحمد نقلي.

وأكد "القصبي" خلال اللقاء حرص السعودية على تنمية علاقاتها في المجالات الإعلامية مع مصر، مطالبًا الحضور باقتراح أفكار ومشروعات تعاون تنفيذية بهدف زيادة التواصل بين وسائل الإعلام في البلدين الشقيقين، والتركيز على الوسائل الأكثر تأثيرًا لدى الجمهور.

ووجّه الدكتور ماجد القصبي بوضع أسس برامج تعاون إعلامية وتدريبية، تشمل تبادل الخبرات بين الجانبين، مقترحًا أن يركز على القضايا المهمة والأولويات.

وشدَّد وزير الإعلام المكلف على أن السعودية ماضية في مشروعات التحول والتنمية والتطوير وفقًا لرؤية 2030 مهتدية بتوفيق الله، ثم بحكمة قيادتها، وثقة شعبها المتطلع للمستقبل، والمؤمن بقدرة بلاده على تحقيق المنجزات ومواجهة المصاعب.

ودعا الدكتور القصبي إلى الاهتمام بالإعلام الرقمي، واقترح تنظيم منتدى بتنسيق سعودي-مصري حوله في أقرب فرصة، يستعرض خلاله أفضل الممارسات الدولية والعربية في هذا المجال، وبحث أوجه التعاون المناسبة بين قطاعَي الإعلام في السعودية ومصر.

وأشاد بالتنسيق القائم على مستوى وزارتَي التجارة في البلدَين، الذي عُرضت من خلاله إشكالات قد تعترض الحركة التجارية القائمة والنشطة بين البلدَين.

وشدّد وزير الإعلام المكلف على حرص السعودية على تنظيم شعائر الحج حتى في ظل جائحة كورونا التي تفشت وأصبح لها تحورات عديدة، تهدد سلامة المجتمعات؛ الأمر الذي فرض وضع اشتراطات صحية مشددة لضمان سلامة الحجاج والمواطنين في السعودية ودول العالم، وهي ما قوبلت بترحيب من العلماء والدول.

ودعا الإعلاميين المصريين للتعرف على الأنشطة الاقتصادية الجديدة في السعودية التي تبنتها رؤية 2030، ومن بينها مجالات السياحة والترفيه والاستثمارات المبتكرة في قطاعات الطاقة.

من جانبه، أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر أسامة بن أحمد نقلي حرص قيادة السعودية على تعزيز علاقاتها الاستراتيجية مع مصر في المجالات كافة، ومن بينها مجالات التعاون الإعلامي والثقافي.

ودلل على متانة هذه العلاقات بوجود 70 اتفاقية وبروتوكولاً ومذكرة تفاهم بين البلدين الشقيقين، مبينًا أن هذا العدد يجسد العلاقات الوثيقة بين قيادتَي وشعبَي البلدَين.

حضر اللقاء رئيس الهيئة الوطنية للصحافة عبدالصادق محمد الشوربجي، ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام حسين كمال زين، ووكيل وزارة الإعلام للعلاقات الإعلامية الدولية رئيس اللجنة الدائمة للإعلام العربي الدكتور خالد بن عبدالقادر الغامدي، والوفد المرافق لوزير الإعلام المكلف.

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