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فيديو حقول الجمال.. مزارع الأرز باليابان أصبحت لوحات فنية

هكذا تتم مشاهدة اللوحات في الحقول

حوّلت مدينة يابانية مساحات واسعة من الأراضي المزروعة بالأرز إلى أعمال فنية، وذلك عبر زراعة عدّة أنواع بألوان مختلفة من النبات الذي يستهلكه الآسيويون بكثرة.

وحسب موقع "يورو نيوز"، يظهر شريط فيديو لوحات رائعة بألوان أوراق النبات التي تراوح بين الأخضر والأصفر والبني.

ويطلق على هذا الفن اسم "التامبو"، وتعني حقول الأرز باللغة اليابانية، ويعني "التامبو" رسم لوحات ضخمة بمحصول الأرز، الذي تتم زراعته بأنواع وألوان مختلفة، وتتم مشاهدة اللوحات من أبراج عالية تشرف على الحقول.

وحسب تقرير مصور بصحيفة "الديلي ميل" البريطانية، يعد الأرز هو الوجبة الرئيسة للشعب الياباني، حيث يستهلك اليابانيون نحو 8 ملايين طن من الأرز سنوياً، ويتم إنتاج 98% من الأرز محلياً ويزرع في حقول تشكّل 54.4% من إجمالي الأراضي الزراعية في اليابان.

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فيديو حقول الجمال.. مزارع الأرز باليابان أصبحت لوحات فنية
سبق

حوّلت مدينة يابانية مساحات واسعة من الأراضي المزروعة بالأرز إلى أعمال فنية، وذلك عبر زراعة عدّة أنواع بألوان مختلفة من النبات الذي يستهلكه الآسيويون بكثرة.

وحسب موقع "يورو نيوز"، يظهر شريط فيديو لوحات رائعة بألوان أوراق النبات التي تراوح بين الأخضر والأصفر والبني.

ويطلق على هذا الفن اسم "التامبو"، وتعني حقول الأرز باللغة اليابانية، ويعني "التامبو" رسم لوحات ضخمة بمحصول الأرز، الذي تتم زراعته بأنواع وألوان مختلفة، وتتم مشاهدة اللوحات من أبراج عالية تشرف على الحقول.

وحسب تقرير مصور بصحيفة "الديلي ميل" البريطانية، يعد الأرز هو الوجبة الرئيسة للشعب الياباني، حيث يستهلك اليابانيون نحو 8 ملايين طن من الأرز سنوياً، ويتم إنتاج 98% من الأرز محلياً ويزرع في حقول تشكّل 54.4% من إجمالي الأراضي الزراعية في اليابان.

01 أغسطس 2021 - 22 ذو الحجة 1442
08:53 AM

فيديو حقول الجمال.. مزارع الأرز باليابان أصبحت لوحات فنية

هكذا تتم مشاهدة اللوحات في الحقول

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أيمن حسن - الرياض
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حوّلت مدينة يابانية مساحات واسعة من الأراضي المزروعة بالأرز إلى أعمال فنية، وذلك عبر زراعة عدّة أنواع بألوان مختلفة من النبات الذي يستهلكه الآسيويون بكثرة.

وحسب موقع "يورو نيوز"، يظهر شريط فيديو لوحات رائعة بألوان أوراق النبات التي تراوح بين الأخضر والأصفر والبني.

ويطلق على هذا الفن اسم "التامبو"، وتعني حقول الأرز باللغة اليابانية، ويعني "التامبو" رسم لوحات ضخمة بمحصول الأرز، الذي تتم زراعته بأنواع وألوان مختلفة، وتتم مشاهدة اللوحات من أبراج عالية تشرف على الحقول.

وحسب تقرير مصور بصحيفة "الديلي ميل" البريطانية، يعد الأرز هو الوجبة الرئيسة للشعب الياباني، حيث يستهلك اليابانيون نحو 8 ملايين طن من الأرز سنوياً، ويتم إنتاج 98% من الأرز محلياً ويزرع في حقول تشكّل 54.4% من إجمالي الأراضي الزراعية في اليابان.

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