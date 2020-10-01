هطلت اليوم أمطار من متوسطة إلى غزيرة على محافظة محايل، شملت أجزاء متفرقة من المحافظة والمراكز التابعة لها، سالت على إثرها الأودية والشعاب.

أمطار من متوسطة إلى غزيرة على محافظة محايل وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-10-01 هطلت اليوم أمطار من متوسطة إلى غزيرة على محافظة محايل، شملت أجزاء متفرقة من المحافظة والمراكز التابعة لها، سالت على إثرها الأودية والشعاب. جعلها الله سقيا رحمة وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

01 أكتوبر 2020 - 14 صفر 1442 05:25 PM

أمطار من متوسطة إلى غزيرة على محافظة محايل





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هطلت اليوم أمطار من متوسطة إلى غزيرة على محافظة محايل، شملت أجزاء متفرقة من المحافظة والمراكز التابعة لها، سالت على إثرها الأودية والشعاب.

جعلها الله سقيا رحمة وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.