هطلت اليوم أمطار من متوسطة إلى غزيرة على محافظة محايل، شملت أجزاء متفرقة من المحافظة والمراكز التابعة لها، سالت على إثرها الأودية والشعاب.
جعلها الله سقيا رحمة وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.
هطلت اليوم أمطار من متوسطة إلى غزيرة على محافظة محايل، شملت أجزاء متفرقة من المحافظة والمراكز التابعة لها، سالت على إثرها الأودية والشعاب.
جعلها الله سقيا رحمة وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.
هطلت اليوم أمطار من متوسطة إلى غزيرة على محافظة محايل، شملت أجزاء متفرقة من المحافظة والمراكز التابعة لها، سالت على إثرها الأودية والشعاب.
جعلها الله سقيا رحمة وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.
هطلت اليوم أمطار من متوسطة إلى غزيرة على محافظة محايل، شملت أجزاء متفرقة من المحافظة والمراكز التابعة لها، سالت على إثرها الأودية والشعاب.
جعلها الله سقيا رحمة وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.