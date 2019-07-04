كهرباء وسفلتة ومدارس.. حزمة من المطالب تنهي معاناة سكان "شميسي مكة"

قالوا: نعاني ندرة في الخدمات الأساسية.. والحي يقطنه أكثر من خمسة آلاف نسمة

ناشد عدد من سكان حي الشميسي غربي مكة المكرمة؛ الحصول على حزمة من الخدمات، أهمها الإنارة والسفلتة والكهرباء والمدارس؛ نظراً لافتقار الحي لتلك الخدمات الضرورية منذ إنشائه قبل سنوات.

وقال الأهالي في استغاثة تلقتها "سبق": نعاني نحن سكان حي الشميسي - الحديبية الواقع غرب مكة المكرمة، من ندرة الخدمات الأساسية، رغم أن الحي يقطنه أكثر من خمسة آلاف نسمة.

وأضافوا: طالبنا الجهات المختصة مراراً وتكراراً بتوفير الخدمات الغائبة مثل المدارس وإيصال التيار الكهربائي لبعض المنازل، والسفلتة والإنارة، فضلاً عن كثرة السرقات داخل الحي، ولكن دون جدوى.

وناشد السكان المتضررون الجهات المعنية، عبر "سبق"، ضرورة توفير الخدمات، والوقوف على الحي على وجه السرعة، لافتين إلى أن موقعه المميز وقربه من مسجد الحديبية لم يشفع له لينهض مثل الأحياء والمخططات الأخرى.