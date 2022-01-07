النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"إكسبو دبي".. فرص الاستثمار بالسعودية تفرض حضورها وتجذب مريديها

مستقبل الترفيه والابتكار بقطاع الإسكان وبيئة الأعمال والسياحة "ملفات بارزة"

نظَّمت وزارة الاستثمار اليوم تحت مظلة "استثمر في السعودية" اليوم السعودي للأعمال، وذلك ضمن فعاليات اليوم الوطني السعودي في إكسبو 2020 دبي، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والشركات الكبرى؛ وذلك بهدف الترويج لاستراتيجية السعودية الطموحة لجذب الاستثمارات، والتعريف بالفرص الاستثمارية، وأبرز إصلاحات بيئة الأعمال في السعودية.

واستضافت فعاليات اليوم السعودي للأعمال مجموعة من المستثمرين والشركات المحلية والعالمية؛ لمناقشة الفرص الاستثمارية في قطاعات مختلفة، منها السياحة والتراث والثقافة ومستقبل الطاقة والتقنية والإسكان، كما شهدت حضورًا من أجنحة دول مجلس التعاون الخليجي ودول مجموعة العشرين.

وأكد وكيل وزارة الاستثمار لتطوير الاستثمار فيصل حمزة في كلمته الافتتاحية لأعمال اليوم السعودي أن رؤية 2030 عملت على تطوير قطاعات استثمارية جديدة، وأن المتغيرات التقنية المتسارعة تعمل على تطويرها وتهيئتها؛ وهو ما يجعل السعودية واحدة من أكثر الأماكن الجاذبة في العالم للاستثمار.

وأشار وكيل وزارة الاستثمار لتطوير الاستثمار إلى أن الجمع بين تنمية الاقتصاد والتحولات الاقتصادية غير المسبوقة، والالتزام بالتعاون بين القطاعَيْن العام والخاص، يدلان على أن الشركات في السعودية لديها الفرصة لقيادة القطاعات الاستثمارية وتطوير الصناعات المختلفة.

من جهته، أوضح وسيم خشان، وكيل وزارة الاستثمار لتسويق الاستثمار، أن اليوم السعودي للأعمال يتيح فرصة للمستثمرين لمعرفة المزيد عن بيئة الأعمال في السعودية، وسُبل تعزيز التعاون مع المستثمرين، بما يعمل على ضمان أن تكون تجربة الاستثمار إيجابية وناجحة على المدى الطويل. مضيفًا بأنه بالنظر إلى التحول غير المسبوق للمملكة في ظل رؤية 2030 توفر السعودية للمستثمرين اقتصادًا مرنًا واستقرارًا للاستثمارات على المدى الطويل.

وناقشت وزارة الاستثمار خلال جلسات اليوم السعودي للأعمال موضوعات متنوعة في عدد من المجالات الاستثمارية؛ إذ تناولت نظرة عامة عن اقتصاد السعودية، وتعزيز ممكنات الاستثمار فيها، فيما تناولت الجلسات الأخرى فرص الاستثمار السياحي المستدام في السعودية والاستثمار في القطاع الصناعي واللوجستي ومستقبل الترفيه والابتكار في قطاع الإسكان، وذلك بمشاركة متحدثين من وزارة السياحة والمركز الوطني للتخصيص وهيئة تطوير بوابة الدرعية وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية ونيوم وروشن وشركة البحر الأحمر للتطوير.

كما جرى خلال أعمال اليوم السعودي للأعمال عقد اجتماعات ثنائية مع الشركات والمستثمرين للتعريف بالفرص الاستثمارية، واستكشاف الفرص غير المستغلة في مجالات استثمارية متنوعة.

يُذكر أن الجناح السعودي في إكسبو 2020 دبي قدَّم فعاليات متنوعة خلال اليوم السعودي؛ وذلك بهدف التعريف بثقافة السعودية وتاريخها؛ إذ قدم الجناح عروضًا ثقافية وشعبية وفلكلورية، إضافة إلى العديد من الفعاليات التي تعكس عمق وحضارة السعودية، كما استعرض الفرص الاستثمارية الواعدة وإصلاحات بيئة الأعمال ولقاءات مع الشركات والمستثمرين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"إكسبو دبي".. فرص الاستثمار بالسعودية تفرض حضورها وتجذب مريديها
سبق

نظَّمت وزارة الاستثمار اليوم تحت مظلة "استثمر في السعودية" اليوم السعودي للأعمال، وذلك ضمن فعاليات اليوم الوطني السعودي في إكسبو 2020 دبي، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والشركات الكبرى؛ وذلك بهدف الترويج لاستراتيجية السعودية الطموحة لجذب الاستثمارات، والتعريف بالفرص الاستثمارية، وأبرز إصلاحات بيئة الأعمال في السعودية.

واستضافت فعاليات اليوم السعودي للأعمال مجموعة من المستثمرين والشركات المحلية والعالمية؛ لمناقشة الفرص الاستثمارية في قطاعات مختلفة، منها السياحة والتراث والثقافة ومستقبل الطاقة والتقنية والإسكان، كما شهدت حضورًا من أجنحة دول مجلس التعاون الخليجي ودول مجموعة العشرين.

وأكد وكيل وزارة الاستثمار لتطوير الاستثمار فيصل حمزة في كلمته الافتتاحية لأعمال اليوم السعودي أن رؤية 2030 عملت على تطوير قطاعات استثمارية جديدة، وأن المتغيرات التقنية المتسارعة تعمل على تطويرها وتهيئتها؛ وهو ما يجعل السعودية واحدة من أكثر الأماكن الجاذبة في العالم للاستثمار.

وأشار وكيل وزارة الاستثمار لتطوير الاستثمار إلى أن الجمع بين تنمية الاقتصاد والتحولات الاقتصادية غير المسبوقة، والالتزام بالتعاون بين القطاعَيْن العام والخاص، يدلان على أن الشركات في السعودية لديها الفرصة لقيادة القطاعات الاستثمارية وتطوير الصناعات المختلفة.

من جهته، أوضح وسيم خشان، وكيل وزارة الاستثمار لتسويق الاستثمار، أن اليوم السعودي للأعمال يتيح فرصة للمستثمرين لمعرفة المزيد عن بيئة الأعمال في السعودية، وسُبل تعزيز التعاون مع المستثمرين، بما يعمل على ضمان أن تكون تجربة الاستثمار إيجابية وناجحة على المدى الطويل. مضيفًا بأنه بالنظر إلى التحول غير المسبوق للمملكة في ظل رؤية 2030 توفر السعودية للمستثمرين اقتصادًا مرنًا واستقرارًا للاستثمارات على المدى الطويل.

وناقشت وزارة الاستثمار خلال جلسات اليوم السعودي للأعمال موضوعات متنوعة في عدد من المجالات الاستثمارية؛ إذ تناولت نظرة عامة عن اقتصاد السعودية، وتعزيز ممكنات الاستثمار فيها، فيما تناولت الجلسات الأخرى فرص الاستثمار السياحي المستدام في السعودية والاستثمار في القطاع الصناعي واللوجستي ومستقبل الترفيه والابتكار في قطاع الإسكان، وذلك بمشاركة متحدثين من وزارة السياحة والمركز الوطني للتخصيص وهيئة تطوير بوابة الدرعية وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية ونيوم وروشن وشركة البحر الأحمر للتطوير.

كما جرى خلال أعمال اليوم السعودي للأعمال عقد اجتماعات ثنائية مع الشركات والمستثمرين للتعريف بالفرص الاستثمارية، واستكشاف الفرص غير المستغلة في مجالات استثمارية متنوعة.

يُذكر أن الجناح السعودي في إكسبو 2020 دبي قدَّم فعاليات متنوعة خلال اليوم السعودي؛ وذلك بهدف التعريف بثقافة السعودية وتاريخها؛ إذ قدم الجناح عروضًا ثقافية وشعبية وفلكلورية، إضافة إلى العديد من الفعاليات التي تعكس عمق وحضارة السعودية، كما استعرض الفرص الاستثمارية الواعدة وإصلاحات بيئة الأعمال ولقاءات مع الشركات والمستثمرين.

07 يناير 2022 - 4 جمادى الآخر 1443
08:18 PM
اخر تعديل
07 يناير 2022 - 4 جمادى الآخر 1443
09:25 PM

"إكسبو دبي".. فرص الاستثمار بالسعودية تفرض حضورها وتجذب مريديها

مستقبل الترفيه والابتكار بقطاع الإسكان وبيئة الأعمال والسياحة "ملفات بارزة"

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
314

نظَّمت وزارة الاستثمار اليوم تحت مظلة "استثمر في السعودية" اليوم السعودي للأعمال، وذلك ضمن فعاليات اليوم الوطني السعودي في إكسبو 2020 دبي، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والشركات الكبرى؛ وذلك بهدف الترويج لاستراتيجية السعودية الطموحة لجذب الاستثمارات، والتعريف بالفرص الاستثمارية، وأبرز إصلاحات بيئة الأعمال في السعودية.

واستضافت فعاليات اليوم السعودي للأعمال مجموعة من المستثمرين والشركات المحلية والعالمية؛ لمناقشة الفرص الاستثمارية في قطاعات مختلفة، منها السياحة والتراث والثقافة ومستقبل الطاقة والتقنية والإسكان، كما شهدت حضورًا من أجنحة دول مجلس التعاون الخليجي ودول مجموعة العشرين.

وأكد وكيل وزارة الاستثمار لتطوير الاستثمار فيصل حمزة في كلمته الافتتاحية لأعمال اليوم السعودي أن رؤية 2030 عملت على تطوير قطاعات استثمارية جديدة، وأن المتغيرات التقنية المتسارعة تعمل على تطويرها وتهيئتها؛ وهو ما يجعل السعودية واحدة من أكثر الأماكن الجاذبة في العالم للاستثمار.

وأشار وكيل وزارة الاستثمار لتطوير الاستثمار إلى أن الجمع بين تنمية الاقتصاد والتحولات الاقتصادية غير المسبوقة، والالتزام بالتعاون بين القطاعَيْن العام والخاص، يدلان على أن الشركات في السعودية لديها الفرصة لقيادة القطاعات الاستثمارية وتطوير الصناعات المختلفة.

من جهته، أوضح وسيم خشان، وكيل وزارة الاستثمار لتسويق الاستثمار، أن اليوم السعودي للأعمال يتيح فرصة للمستثمرين لمعرفة المزيد عن بيئة الأعمال في السعودية، وسُبل تعزيز التعاون مع المستثمرين، بما يعمل على ضمان أن تكون تجربة الاستثمار إيجابية وناجحة على المدى الطويل. مضيفًا بأنه بالنظر إلى التحول غير المسبوق للمملكة في ظل رؤية 2030 توفر السعودية للمستثمرين اقتصادًا مرنًا واستقرارًا للاستثمارات على المدى الطويل.

وناقشت وزارة الاستثمار خلال جلسات اليوم السعودي للأعمال موضوعات متنوعة في عدد من المجالات الاستثمارية؛ إذ تناولت نظرة عامة عن اقتصاد السعودية، وتعزيز ممكنات الاستثمار فيها، فيما تناولت الجلسات الأخرى فرص الاستثمار السياحي المستدام في السعودية والاستثمار في القطاع الصناعي واللوجستي ومستقبل الترفيه والابتكار في قطاع الإسكان، وذلك بمشاركة متحدثين من وزارة السياحة والمركز الوطني للتخصيص وهيئة تطوير بوابة الدرعية وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية ونيوم وروشن وشركة البحر الأحمر للتطوير.

كما جرى خلال أعمال اليوم السعودي للأعمال عقد اجتماعات ثنائية مع الشركات والمستثمرين للتعريف بالفرص الاستثمارية، واستكشاف الفرص غير المستغلة في مجالات استثمارية متنوعة.

يُذكر أن الجناح السعودي في إكسبو 2020 دبي قدَّم فعاليات متنوعة خلال اليوم السعودي؛ وذلك بهدف التعريف بثقافة السعودية وتاريخها؛ إذ قدم الجناح عروضًا ثقافية وشعبية وفلكلورية، إضافة إلى العديد من الفعاليات التي تعكس عمق وحضارة السعودية، كما استعرض الفرص الاستثمارية الواعدة وإصلاحات بيئة الأعمال ولقاءات مع الشركات والمستثمرين.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,312
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,307
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,711
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,622

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

نجاحات سعودية لمواجهة عصابات التهريب

نجاحات سعودية لمواجهة عصابات التهريب

علي آل شرمة
الحزبان وأذرع إيران

الحزبان وأذرع إيران

بـدر بـن عبدالمحسن المقحم
نحن قادرون على هزيمة هذا العدو!

نحن قادرون على هزيمة هذا العدو!

ماجد آل حسنه
تدليس أمام العيون!!

تدليس أمام العيون!!

محمد عمير الغامدي
المفاوضات الزئبقية بين الغرب وإيران

المفاوضات الزئبقية بين الغرب وإيران

بـدر بـن عبدالمحسن المقحم
السياحة العلاجية في المملكة.. مقومات فريدة ومستقبل واعد

السياحة العلاجية في المملكة.. مقومات فريدة ومستقبل واعد

عبدالعزيز الفريان
التخطيط الاستراتيجي الشخصي

التخطيط الاستراتيجي الشخصي

نسيم الصريصري
"فيالق الحمقى"

"فيالق الحمقى"

مها الجبر
"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

ماجد آل حسنه
رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

عبدالمحسن الحارثي
قالت لي..!!

قالت لي..!!

ساير المنيعي
مخالفة عدم وجود الصامولي؟!

مخالفة عدم وجود الصامولي؟!

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة