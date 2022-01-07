"إكسبو دبي".. فرص الاستثمار بالسعودية تفرض حضورها وتجذب مريديها

مستقبل الترفيه والابتكار بقطاع الإسكان وبيئة الأعمال والسياحة "ملفات بارزة"

نظَّمت وزارة الاستثمار اليوم تحت مظلة "استثمر في السعودية" اليوم السعودي للأعمال، وذلك ضمن فعاليات اليوم الوطني السعودي في إكسبو 2020 دبي، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والشركات الكبرى؛ وذلك بهدف الترويج لاستراتيجية السعودية الطموحة لجذب الاستثمارات، والتعريف بالفرص الاستثمارية، وأبرز إصلاحات بيئة الأعمال في السعودية.

واستضافت فعاليات اليوم السعودي للأعمال مجموعة من المستثمرين والشركات المحلية والعالمية؛ لمناقشة الفرص الاستثمارية في قطاعات مختلفة، منها السياحة والتراث والثقافة ومستقبل الطاقة والتقنية والإسكان، كما شهدت حضورًا من أجنحة دول مجلس التعاون الخليجي ودول مجموعة العشرين.

وأكد وكيل وزارة الاستثمار لتطوير الاستثمار فيصل حمزة في كلمته الافتتاحية لأعمال اليوم السعودي أن رؤية 2030 عملت على تطوير قطاعات استثمارية جديدة، وأن المتغيرات التقنية المتسارعة تعمل على تطويرها وتهيئتها؛ وهو ما يجعل السعودية واحدة من أكثر الأماكن الجاذبة في العالم للاستثمار.

وأشار وكيل وزارة الاستثمار لتطوير الاستثمار إلى أن الجمع بين تنمية الاقتصاد والتحولات الاقتصادية غير المسبوقة، والالتزام بالتعاون بين القطاعَيْن العام والخاص، يدلان على أن الشركات في السعودية لديها الفرصة لقيادة القطاعات الاستثمارية وتطوير الصناعات المختلفة.

من جهته، أوضح وسيم خشان، وكيل وزارة الاستثمار لتسويق الاستثمار، أن اليوم السعودي للأعمال يتيح فرصة للمستثمرين لمعرفة المزيد عن بيئة الأعمال في السعودية، وسُبل تعزيز التعاون مع المستثمرين، بما يعمل على ضمان أن تكون تجربة الاستثمار إيجابية وناجحة على المدى الطويل. مضيفًا بأنه بالنظر إلى التحول غير المسبوق للمملكة في ظل رؤية 2030 توفر السعودية للمستثمرين اقتصادًا مرنًا واستقرارًا للاستثمارات على المدى الطويل.

وناقشت وزارة الاستثمار خلال جلسات اليوم السعودي للأعمال موضوعات متنوعة في عدد من المجالات الاستثمارية؛ إذ تناولت نظرة عامة عن اقتصاد السعودية، وتعزيز ممكنات الاستثمار فيها، فيما تناولت الجلسات الأخرى فرص الاستثمار السياحي المستدام في السعودية والاستثمار في القطاع الصناعي واللوجستي ومستقبل الترفيه والابتكار في قطاع الإسكان، وذلك بمشاركة متحدثين من وزارة السياحة والمركز الوطني للتخصيص وهيئة تطوير بوابة الدرعية وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية ونيوم وروشن وشركة البحر الأحمر للتطوير.

كما جرى خلال أعمال اليوم السعودي للأعمال عقد اجتماعات ثنائية مع الشركات والمستثمرين للتعريف بالفرص الاستثمارية، واستكشاف الفرص غير المستغلة في مجالات استثمارية متنوعة.

يُذكر أن الجناح السعودي في إكسبو 2020 دبي قدَّم فعاليات متنوعة خلال اليوم السعودي؛ وذلك بهدف التعريف بثقافة السعودية وتاريخها؛ إذ قدم الجناح عروضًا ثقافية وشعبية وفلكلورية، إضافة إلى العديد من الفعاليات التي تعكس عمق وحضارة السعودية، كما استعرض الفرص الاستثمارية الواعدة وإصلاحات بيئة الأعمال ولقاءات مع الشركات والمستثمرين.