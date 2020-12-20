الزعاق: في هذا الأسبوع سنعيش أطول الليالي وأقصر نهار بالسنة
قال: غداً هي الليلة الأطول فيه.. تغيب الشمس على قطب الشمال
قال عضو الاتحاد العربي للفلك والفضاء، خالد الزعاق: هذا الأسبوع سنعيش فيه أطول ليالي وأقصر نُهُر السنة على الإطلاق.
وتابع: يوم الإثنين هي الليلة الأطول فيه وهي موعد غياب الشمس على قطب الشمال وشروقها على قطب الجنوب وتستمر غائبة أو شارقة لمدة ستة شهور.
وأضاف عبر حسابه في تويتر: فالليل ستة شهور على الشمالي والنهار ستة شهور على الجنوبي.
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الزعاق: في هذا الأسبوع سنعيش أطول الليالي وأقصر نهار بالسنة
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-12-20
قال عضو الاتحاد العربي للفلك والفضاء، خالد الزعاق: هذا الأسبوع سنعيش فيه أطول ليالي وأقصر نُهُر السنة على الإطلاق.
وتابع: يوم الإثنين هي الليلة الأطول فيه وهي موعد غياب الشمس على قطب الشمال وشروقها على قطب الجنوب وتستمر غائبة أو شارقة لمدة ستة شهور.
وأضاف عبر حسابه في تويتر: فالليل ستة شهور على الشمالي والنهار ستة شهور على الجنوبي.
20 ديسمبر 2020 - 5 جمادى الأول 1442
12:59 PM
الزعاق: في هذا الأسبوع سنعيش أطول الليالي وأقصر نهار بالسنة
قال: غداً هي الليلة الأطول فيه.. تغيب الشمس على قطب الشمال
قال عضو الاتحاد العربي للفلك والفضاء، خالد الزعاق: هذا الأسبوع سنعيش فيه أطول ليالي وأقصر نُهُر السنة على الإطلاق.
وتابع: يوم الإثنين هي الليلة الأطول فيه وهي موعد غياب الشمس على قطب الشمال وشروقها على قطب الجنوب وتستمر غائبة أو شارقة لمدة ستة شهور.
وأضاف عبر حسابه في تويتر: فالليل ستة شهور على الشمالي والنهار ستة شهور على الجنوبي.