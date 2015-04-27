الدفاع: اعتراض وتدمير زورق مفخخ ومسيّر عن بُعد بمياه البحر الأحمر مقابل ينبع

العميد المالكي: التحقيقات مستمرة من قِبل الجهات المختصّة لمعرفة مزيد من التفاصيل

صرّح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع العميد الركن تركي المالكي؛ بأنه تمّ اعتراض وتدمير زورق مفخخ ومسيّر عن بُعد عند الساعة (06:40) من صباح اليوم (الثلاثاء) 27 أبريل 2021م.

وأوضح العميد المالكي؛ أن الوحدات البحرية تمكنت -ولله الحمد- من رصد تحرُّك الزورق المفخخ والمسيّر عن بُعد بمياه البحر الأحمر مقابل (ينبع)، وتمّ التعامل مع الزورق المفخخ وتدميره حسب قواعد الاشتباك.

وأضاف، أن التحقيقات مستمرة من قِبل الجهات المختصة لمعرفة مزيد من التفاصيل عن هذه المحاولة العدائية، وتحديد الجهة التي تقف وراءها.

وأكّد العميد المالكي؛ أن وزارة الدفاع تتخذ وتنفذ الإجراءات الصارمة ضد أيّ محاولات عدائية لاستهداف المقدرات الوطنية والمنشآت الاقتصادية.