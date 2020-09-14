تكافل تصرف 392 جهازاً لوحياً وإعانات مالية لطلاب وطالبات مدارس القطيف

عن الفصل الدراسي الأول

بدأ مكتب التعليم بمحافظة القطيف اليوم صرف إعانات مؤسسة تكافل الخيرية للفصل الدراسي الأول للعام 1442هـ.

وأوضح مدير مكتب تعليم القطيف عبد الله بن علي القرني أن الدعم يأتي في إطار الجهود المبذولة من وزارة التعليم لدعم الفئات المستحقة للدعم من الطلاب والطالبات لتيسير عملية تعلمهم وتحصيلهم الدراسي من خلال مؤسسة تكافل الخيرية والجهات الداعمة للمبادرات التي تخدم هذه الفئات، ومنها مبادرة التمكين الرقمي لتوفير أجهزة لطلبة تكافل.

وتضمن الصرف إيداع جائزة التفوق لطلاب الثالث المتوسط وطلاب المرحلة الثانوية، وتسليمها للطلاب والطالبات عن طريق المدارس، وإيداع الإعانة المالية لجميع طلاب وطالبات تكافل ويتم تسليمها عن طريق المدارس.

كما اشتمل الدعم على توزيع الأجهزة اللوحية لطلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي حسب القوائم المعتمدة من مؤسسة "تكافل" بلغت 169 جهازاً للطلاب، و223 جهازاً للطالبات، وتم توزيعها للمدارس ليتم تسليمها للطلاب والطالبات وتسليم البطاقات المصرفية الجديدة للمدارس والخاصة بدعم طلاب وطالبات تكافل.

تجدر الإشارة إلى قيام جهات أخرى بدعم الفئات المستحقة من الطلاب والطالبات من خلال مكتب وفاء لرعاية أبناء الشهداء ومنسوبي التعليم المتوفين، وكذلك الشراكات المجتمعية مع الجمعيات الخيرية للعمل على تأمين متطلبات التعلم عن بُعد للفئات المستحقة.

