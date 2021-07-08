النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

محافظ السعودية لدى "الطاقة الذرية": سعي إيران لإنتاج اليورانيوم دون ضرورة مثير للقلق

"عبدالله بن خالد" حذّر من عرقلة سياسة التصعيد للحوار مع طهران

قال السفير السعودي لدى النمسا ومحافظ المملكة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان، اليوم (الخميس): "إن ما نشهده اليوم من سعي إيران لإنتاج معدن اليورانيوم بنسبة تخصيب 20 في المئة، من دون حاجة ضرورية لإنتاجه وتطويره في الاستخدام السلمي، أمر يثير القلق من حيث النوايا الحقيقية وراء ذلك".

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "إن هذا التوجه يؤثر سلباً على أي مفاوضات تتعلق بالاتفاق النووي، إذ لا يمكن العودة عن المعرفة المكتسبة من أعمال البحث والتطوير، فهي غير قابلة للعكس".

وشدد محافظ المملكة لدى "الطاقة الذرية" على أن الخطوات التصعيدية التي أعلنتها إيران لا تتواكب مع تصريحاتها حول سلمية برنامجها النووي، وتؤكد نواياها وسعيها إلى الحصول على قدرات إنتاج سلاح نووي.

وحذر من أن سياسة التصعيد تعرقل أي حوار وتفاوض، وترفع من حدة شكوك المجتمع الدولي حيال إيران ونواياها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
محافظ السعودية لدى "الطاقة الذرية": سعي إيران لإنتاج اليورانيوم دون ضرورة مثير للقلق
سبق

قال السفير السعودي لدى النمسا ومحافظ المملكة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان، اليوم (الخميس): "إن ما نشهده اليوم من سعي إيران لإنتاج معدن اليورانيوم بنسبة تخصيب 20 في المئة، من دون حاجة ضرورية لإنتاجه وتطويره في الاستخدام السلمي، أمر يثير القلق من حيث النوايا الحقيقية وراء ذلك".

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "إن هذا التوجه يؤثر سلباً على أي مفاوضات تتعلق بالاتفاق النووي، إذ لا يمكن العودة عن المعرفة المكتسبة من أعمال البحث والتطوير، فهي غير قابلة للعكس".

وشدد محافظ المملكة لدى "الطاقة الذرية" على أن الخطوات التصعيدية التي أعلنتها إيران لا تتواكب مع تصريحاتها حول سلمية برنامجها النووي، وتؤكد نواياها وسعيها إلى الحصول على قدرات إنتاج سلاح نووي.

وحذر من أن سياسة التصعيد تعرقل أي حوار وتفاوض، وترفع من حدة شكوك المجتمع الدولي حيال إيران ونواياها.

08 يوليو 2021 - 28 ذو القعدة 1442
03:18 PM

محافظ السعودية لدى "الطاقة الذرية": سعي إيران لإنتاج اليورانيوم دون ضرورة مثير للقلق

"عبدالله بن خالد" حذّر من عرقلة سياسة التصعيد للحوار مع طهران

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
8
1,753

قال السفير السعودي لدى النمسا ومحافظ المملكة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان، اليوم (الخميس): "إن ما نشهده اليوم من سعي إيران لإنتاج معدن اليورانيوم بنسبة تخصيب 20 في المئة، من دون حاجة ضرورية لإنتاجه وتطويره في الاستخدام السلمي، أمر يثير القلق من حيث النوايا الحقيقية وراء ذلك".

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "إن هذا التوجه يؤثر سلباً على أي مفاوضات تتعلق بالاتفاق النووي، إذ لا يمكن العودة عن المعرفة المكتسبة من أعمال البحث والتطوير، فهي غير قابلة للعكس".

وشدد محافظ المملكة لدى "الطاقة الذرية" على أن الخطوات التصعيدية التي أعلنتها إيران لا تتواكب مع تصريحاتها حول سلمية برنامجها النووي، وتؤكد نواياها وسعيها إلى الحصول على قدرات إنتاج سلاح نووي.

وحذر من أن سياسة التصعيد تعرقل أي حوار وتفاوض، وترفع من حدة شكوك المجتمع الدولي حيال إيران ونواياها.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
8,661
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,992
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,359
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,729

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

العنف ضد المرأة.. وباء يستشري في تركيا

العنف ضد المرأة.. وباء يستشري في تركيا

مبارك آل عاتي
الغضب.. وأسوأ ما فينا!!

الغضب.. وأسوأ ما فينا!!

غسان محمد عسيلان
متعة أم إنجاز؟!

متعة أم إنجاز؟!

مها الجبر
"الصحوة" والأفكار المسمومة

"الصحوة" والأفكار المسمومة

ماجد البريكان
ريادة الأعمال.. قاطرة تقود الاقتصاد الوطني

ريادة الأعمال.. قاطرة تقود الاقتصاد الوطني

بندر مغرم الشهري
سموم على قارعة الطريق!!

سموم على قارعة الطريق!!

محمد عمير الغامدي
عـراق العلم والتاريخ والواقع المحزن

عـراق العلم والتاريخ والواقع المحزن

محمد الصيعري
حراك متواصل لتطوير مخرجات التعليم

حراك متواصل لتطوير مخرجات التعليم

علي آل شرمة
حُسن التصرف مغلاق الأزمات

حُسن التصرف مغلاق الأزمات

مها الجبر
العلاقة الزوجية بين المودة وإلاكراه!!!

العلاقة الزوجية بين المودة وإلاكراه!!!

غسان محمد عسيلان
رحيل الزهر

رحيل الزهر

عائشة عباس نتو
أكاديمية د. سليمان الحبيب.. بوابة تقود إلى المستقبل

أكاديمية د. سليمان الحبيب.. بوابة تقود إلى المستقبل

عبدالعزيز الفريان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة