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إنفلونزا الطيور تجتاح محمية طبيعية في موريتانيا

أدت إلى نفوق نحو 269 من أفراخ وطيور البجع

أعلنت وزارة البيئة الموريتانية، نفوق نحو 245 من أفراخ البجع و24 من طيور البجع بسبب فيروس "إتش 5 إن1" في محمية وطنية قريبة من منطقة في شمال السنغال أصيبت بالفيروس.

وتم اكتشاف الطيور النافقة في "حوض" تابع للمحمية الوطنية "لجاولينغ"، التي تقع على الجانب الموريتاني من دلتا نهر السنغال، ويوجد بها ما يزيد على 250 نوعًا من الطيور.

وقالت وزارة البيئة الموريتانية في بيان، السبت- حسب سكاي نيوز عربية- إنه في سياق التعامل مع هذا التفشي تقرر "الإغلاق التام للمحمية في وجه الزوار، ووقف جميع الأنشطة فورًا"، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

يأتي ذلك في أعقاب اكتشاف المئات من طيور البجع النافقة في 23 يناير، في محمية طيور سنغالية على الجانب الآخر من النهر. وتأكد لاحقًا أنها نفقت بسبب فيروس "H5N1".

وسجلت السنغال هذا الشهر تفشي الفيروس في مزرعة دواجن بمنطقة تييس، الواقعة على بعد 192 كيلومترًا جنوبًا، مما أدى إلى إعدام نحو 100 ألف دجاجة.

ولم يتضح حتى الآن ما إذا كانت هناك صلة بين واقعتي تفشي الفيروس في موريتانيا والسنغال.

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إنفلونزا الطيور تجتاح محمية طبيعية في موريتانيا
سبق

أعلنت وزارة البيئة الموريتانية، نفوق نحو 245 من أفراخ البجع و24 من طيور البجع بسبب فيروس "إتش 5 إن1" في محمية وطنية قريبة من منطقة في شمال السنغال أصيبت بالفيروس.

وتم اكتشاف الطيور النافقة في "حوض" تابع للمحمية الوطنية "لجاولينغ"، التي تقع على الجانب الموريتاني من دلتا نهر السنغال، ويوجد بها ما يزيد على 250 نوعًا من الطيور.

وقالت وزارة البيئة الموريتانية في بيان، السبت- حسب سكاي نيوز عربية- إنه في سياق التعامل مع هذا التفشي تقرر "الإغلاق التام للمحمية في وجه الزوار، ووقف جميع الأنشطة فورًا"، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

يأتي ذلك في أعقاب اكتشاف المئات من طيور البجع النافقة في 23 يناير، في محمية طيور سنغالية على الجانب الآخر من النهر. وتأكد لاحقًا أنها نفقت بسبب فيروس "H5N1".

وسجلت السنغال هذا الشهر تفشي الفيروس في مزرعة دواجن بمنطقة تييس، الواقعة على بعد 192 كيلومترًا جنوبًا، مما أدى إلى إعدام نحو 100 ألف دجاجة.

ولم يتضح حتى الآن ما إذا كانت هناك صلة بين واقعتي تفشي الفيروس في موريتانيا والسنغال.

31 يناير 2021 - 18 جمادى الآخر 1442
11:29 PM

إنفلونزا الطيور تجتاح محمية طبيعية في موريتانيا

أدت إلى نفوق نحو 269 من أفراخ وطيور البجع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة البيئة الموريتانية، نفوق نحو 245 من أفراخ البجع و24 من طيور البجع بسبب فيروس "إتش 5 إن1" في محمية وطنية قريبة من منطقة في شمال السنغال أصيبت بالفيروس.

وتم اكتشاف الطيور النافقة في "حوض" تابع للمحمية الوطنية "لجاولينغ"، التي تقع على الجانب الموريتاني من دلتا نهر السنغال، ويوجد بها ما يزيد على 250 نوعًا من الطيور.

وقالت وزارة البيئة الموريتانية في بيان، السبت- حسب سكاي نيوز عربية- إنه في سياق التعامل مع هذا التفشي تقرر "الإغلاق التام للمحمية في وجه الزوار، ووقف جميع الأنشطة فورًا"، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

يأتي ذلك في أعقاب اكتشاف المئات من طيور البجع النافقة في 23 يناير، في محمية طيور سنغالية على الجانب الآخر من النهر. وتأكد لاحقًا أنها نفقت بسبب فيروس "H5N1".

وسجلت السنغال هذا الشهر تفشي الفيروس في مزرعة دواجن بمنطقة تييس، الواقعة على بعد 192 كيلومترًا جنوبًا، مما أدى إلى إعدام نحو 100 ألف دجاجة.

ولم يتضح حتى الآن ما إذا كانت هناك صلة بين واقعتي تفشي الفيروس في موريتانيا والسنغال.

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