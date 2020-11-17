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مدير تعليم الطائف: ذكرى تولي الملك سلمان مقاليد الحكم غالية على قلب كل سعودي

قال إن مسيرة الإنجازات للوطن مواكبة لعجلة التطور في المجالات كافة

رفع اليوم الثلاثاء طلال بن مبارك اللهيبي، المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف، تهنئته وتهنئة جميع منسوبي ومنسوبات تعليم الطائف الخالصة بالولاء والطاعة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -؛ بمناسبة الذكرى السادسة لتوليه مقاليد الحكم.

وفي التفاصيل، أكد "اللهيبي" أن هذه الذكرى غالية على قلب كل فرد في المجتمع السعودي؛ لما لها من أثر بالغ في تلاحم أبناء الوطن نحو راية واحدة في ظل سلمان الحزم والعزم، تمثلت في واقع الأمن والأمان والاطمئنان والإنجاز والعطاء الذي يعيشه الوطن بأكمله بفضل الله أولاً، ثم بحكمة قائد هذه البلاد، من خلال السير قُدمًا نحو بناء الإنسان والمكان.

وأضاف "اللهيبي": مسيرة الإنجازات للوطن مواكبة لعجلة التطور في المجالات كافة، وعلى جميع الأصعدة، في وقت يمرُّ فيه العالم بأزمات أمنية وصحية واقتصادية ومالية وتنموية؛ وذلك لأن الدولة - رعاها الله - بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود تسعى دومًا إلى توفير الخير والرفاهية للمواطنين في المقام الأول، الذين بدورهم بادلوا الملك المفدى الحب والولاء في صورة جسدت أسمى معاني التفاف الولاء بين الحاكم وأبناء وبنات هذا الوطن.

وأشار "اللهيبي" إلى دور السعودية الكبير في مواجهة جائحة كورونا المستجد؛ إذ عملت على تخفيف آثار كورونا على الأنشطة الاقتصادية والقطاع الخاص، وقدمت الدعم الكامل للقطاع الخاص، وأيضًا استمرار العملية التعليمية عن بعد للطلاب والطالبات في المراحل كافة، وعدم توقُّف المرحلة التعليمية خلال هذه الجائحة عبر منصة مدرستي.

ولفت "اللهيبي" إلى أن المملكة العربية السعودية شهدت منذ مبايعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - المزيد من المنجزات التنموية العملاقة على امتداد مساحاتها الشاسعة في مختلف القطاعات، الاقتصادية والتعليمية والصحية والاجتماعية والعسكرية، وكذلك النقل والمواصلات والصناعة والكهرباء والمياه والزراعة.. وتشكل في مجملها إنجازات جليلة، تميزت بالشمولية والتكامل في بناء الوطن وتنميته؛ ما يضعها بكل فخر واعتزاز بين دول العالم المتقدمة.

واختتم بالدعاء بأن يمُنَّ الله - عز وجل - على القيادة والشعب والوطن بالخير والأمن والأمان، وأن ينصر جنود الوطن البواسل على الحد الجنوبي، ويجعل الوطن شامخًا، ورايته خفاقة بسواعد أجياله عبر كل العصور.

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مدير تعليم الطائف: ذكرى تولي الملك سلمان مقاليد الحكم غالية على قلب كل سعودي
سبق

رفع اليوم الثلاثاء طلال بن مبارك اللهيبي، المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف، تهنئته وتهنئة جميع منسوبي ومنسوبات تعليم الطائف الخالصة بالولاء والطاعة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -؛ بمناسبة الذكرى السادسة لتوليه مقاليد الحكم.

وفي التفاصيل، أكد "اللهيبي" أن هذه الذكرى غالية على قلب كل فرد في المجتمع السعودي؛ لما لها من أثر بالغ في تلاحم أبناء الوطن نحو راية واحدة في ظل سلمان الحزم والعزم، تمثلت في واقع الأمن والأمان والاطمئنان والإنجاز والعطاء الذي يعيشه الوطن بأكمله بفضل الله أولاً، ثم بحكمة قائد هذه البلاد، من خلال السير قُدمًا نحو بناء الإنسان والمكان.

وأضاف "اللهيبي": مسيرة الإنجازات للوطن مواكبة لعجلة التطور في المجالات كافة، وعلى جميع الأصعدة، في وقت يمرُّ فيه العالم بأزمات أمنية وصحية واقتصادية ومالية وتنموية؛ وذلك لأن الدولة - رعاها الله - بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود تسعى دومًا إلى توفير الخير والرفاهية للمواطنين في المقام الأول، الذين بدورهم بادلوا الملك المفدى الحب والولاء في صورة جسدت أسمى معاني التفاف الولاء بين الحاكم وأبناء وبنات هذا الوطن.

وأشار "اللهيبي" إلى دور السعودية الكبير في مواجهة جائحة كورونا المستجد؛ إذ عملت على تخفيف آثار كورونا على الأنشطة الاقتصادية والقطاع الخاص، وقدمت الدعم الكامل للقطاع الخاص، وأيضًا استمرار العملية التعليمية عن بعد للطلاب والطالبات في المراحل كافة، وعدم توقُّف المرحلة التعليمية خلال هذه الجائحة عبر منصة مدرستي.

ولفت "اللهيبي" إلى أن المملكة العربية السعودية شهدت منذ مبايعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - المزيد من المنجزات التنموية العملاقة على امتداد مساحاتها الشاسعة في مختلف القطاعات، الاقتصادية والتعليمية والصحية والاجتماعية والعسكرية، وكذلك النقل والمواصلات والصناعة والكهرباء والمياه والزراعة.. وتشكل في مجملها إنجازات جليلة، تميزت بالشمولية والتكامل في بناء الوطن وتنميته؛ ما يضعها بكل فخر واعتزاز بين دول العالم المتقدمة.

واختتم بالدعاء بأن يمُنَّ الله - عز وجل - على القيادة والشعب والوطن بالخير والأمن والأمان، وأن ينصر جنود الوطن البواسل على الحد الجنوبي، ويجعل الوطن شامخًا، ورايته خفاقة بسواعد أجياله عبر كل العصور.

17 نوفمبر 2020 - 2 ربيع الآخر 1442
09:12 PM

مدير تعليم الطائف: ذكرى تولي الملك سلمان مقاليد الحكم غالية على قلب كل سعودي

قال إن مسيرة الإنجازات للوطن مواكبة لعجلة التطور في المجالات كافة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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رفع اليوم الثلاثاء طلال بن مبارك اللهيبي، المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف، تهنئته وتهنئة جميع منسوبي ومنسوبات تعليم الطائف الخالصة بالولاء والطاعة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -؛ بمناسبة الذكرى السادسة لتوليه مقاليد الحكم.

وفي التفاصيل، أكد "اللهيبي" أن هذه الذكرى غالية على قلب كل فرد في المجتمع السعودي؛ لما لها من أثر بالغ في تلاحم أبناء الوطن نحو راية واحدة في ظل سلمان الحزم والعزم، تمثلت في واقع الأمن والأمان والاطمئنان والإنجاز والعطاء الذي يعيشه الوطن بأكمله بفضل الله أولاً، ثم بحكمة قائد هذه البلاد، من خلال السير قُدمًا نحو بناء الإنسان والمكان.

وأضاف "اللهيبي": مسيرة الإنجازات للوطن مواكبة لعجلة التطور في المجالات كافة، وعلى جميع الأصعدة، في وقت يمرُّ فيه العالم بأزمات أمنية وصحية واقتصادية ومالية وتنموية؛ وذلك لأن الدولة - رعاها الله - بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود تسعى دومًا إلى توفير الخير والرفاهية للمواطنين في المقام الأول، الذين بدورهم بادلوا الملك المفدى الحب والولاء في صورة جسدت أسمى معاني التفاف الولاء بين الحاكم وأبناء وبنات هذا الوطن.

وأشار "اللهيبي" إلى دور السعودية الكبير في مواجهة جائحة كورونا المستجد؛ إذ عملت على تخفيف آثار كورونا على الأنشطة الاقتصادية والقطاع الخاص، وقدمت الدعم الكامل للقطاع الخاص، وأيضًا استمرار العملية التعليمية عن بعد للطلاب والطالبات في المراحل كافة، وعدم توقُّف المرحلة التعليمية خلال هذه الجائحة عبر منصة مدرستي.

ولفت "اللهيبي" إلى أن المملكة العربية السعودية شهدت منذ مبايعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - المزيد من المنجزات التنموية العملاقة على امتداد مساحاتها الشاسعة في مختلف القطاعات، الاقتصادية والتعليمية والصحية والاجتماعية والعسكرية، وكذلك النقل والمواصلات والصناعة والكهرباء والمياه والزراعة.. وتشكل في مجملها إنجازات جليلة، تميزت بالشمولية والتكامل في بناء الوطن وتنميته؛ ما يضعها بكل فخر واعتزاز بين دول العالم المتقدمة.

واختتم بالدعاء بأن يمُنَّ الله - عز وجل - على القيادة والشعب والوطن بالخير والأمن والأمان، وأن ينصر جنود الوطن البواسل على الحد الجنوبي، ويجعل الوطن شامخًا، ورايته خفاقة بسواعد أجياله عبر كل العصور.

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