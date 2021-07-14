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زلزال بقوة 5.2 درجات قبالة سواحل تايوان.. صباح اليوم

لم تُصدر السلطات أي إنذار من إمكانية وقوع تسونامي

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، تسجيل زلزال بقوة 5.2 درجة، صباح اليوم الأربعاء، قبالة سواحل جزيرة تايوان.

وأوضحت الهيئة أن مركز الزلزال كان يقع على بُعد 9.3 كيلومترات من جنوب شرق مدينة خوالان التي يقطنها 350 ألف شخص؛ بينما كان مصدر الزلزال على عمق 10 كيلومترات.

ولم تُصدر سلطات تايوان حتى الآن أي إنذار من إمكانية وقوع تسونامي.

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زلزال بقوة 5.2 درجات قبالة سواحل تايوان.. صباح اليوم
سبق

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، تسجيل زلزال بقوة 5.2 درجة، صباح اليوم الأربعاء، قبالة سواحل جزيرة تايوان.

وأوضحت الهيئة أن مركز الزلزال كان يقع على بُعد 9.3 كيلومترات من جنوب شرق مدينة خوالان التي يقطنها 350 ألف شخص؛ بينما كان مصدر الزلزال على عمق 10 كيلومترات.

ولم تُصدر سلطات تايوان حتى الآن أي إنذار من إمكانية وقوع تسونامي.

14 يوليو 2021 - 4 ذو الحجة 1442
08:38 AM

زلزال بقوة 5.2 درجات قبالة سواحل تايوان.. صباح اليوم

لم تُصدر السلطات أي إنذار من إمكانية وقوع تسونامي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، تسجيل زلزال بقوة 5.2 درجة، صباح اليوم الأربعاء، قبالة سواحل جزيرة تايوان.

وأوضحت الهيئة أن مركز الزلزال كان يقع على بُعد 9.3 كيلومترات من جنوب شرق مدينة خوالان التي يقطنها 350 ألف شخص؛ بينما كان مصدر الزلزال على عمق 10 كيلومترات.

ولم تُصدر سلطات تايوان حتى الآن أي إنذار من إمكانية وقوع تسونامي.

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