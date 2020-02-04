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شرطة حائل تعلن القبض على متهمين كبّلا مواطناً باستراحة وضرباه حتى الموت

جرى توقيفهما واتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحقهما

ألقت شرطة حائل القبض على متهمين اثنين متورّطين بجريمة قتل مواطن في استراحة بعد تكبيله بسلك معدني والاعتداء عليه بالضرب بأداة حديدية حتى فارق الحياة.

تفصيلاً؛ صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على النفس وإجراءات البحث والتحرّي والاستدلال عن المتورّطين فيها أسفرت -بفضل الله تعالى- عن القبض على متهميْن اثنيْن بالعقد الثالث من العمر، وذلك بعد توافر الدلائل على تورّطهما بجريمة قتل مواطن في استراحة، بمركز القاعد بمنطقة حائل بعد تكبيله بسلك معدني والاعتداء عليه بالضرب بأداة حديدية حتى فارق الحياة، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية أقرّا بما نُسب إليهما وجرى توقيفهما واتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحقهما .

شرطة منطقة حائل حائل الجهات الأمنية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شرطة حائل تعلن القبض على متهمين كبّلا مواطناً باستراحة وضرباه حتى الموت
سبق

ألقت شرطة حائل القبض على متهمين اثنين متورّطين بجريمة قتل مواطن في استراحة بعد تكبيله بسلك معدني والاعتداء عليه بالضرب بأداة حديدية حتى فارق الحياة.

تفصيلاً؛ صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على النفس وإجراءات البحث والتحرّي والاستدلال عن المتورّطين فيها أسفرت -بفضل الله تعالى- عن القبض على متهميْن اثنيْن بالعقد الثالث من العمر، وذلك بعد توافر الدلائل على تورّطهما بجريمة قتل مواطن في استراحة، بمركز القاعد بمنطقة حائل بعد تكبيله بسلك معدني والاعتداء عليه بالضرب بأداة حديدية حتى فارق الحياة، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية أقرّا بما نُسب إليهما وجرى توقيفهما واتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحقهما .

04 فبراير 2020 - 10 جمادى الآخر 1441
10:27 AM

شرطة حائل تعلن القبض على متهمين كبّلا مواطناً باستراحة وضرباه حتى الموت

جرى توقيفهما واتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحقهما

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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8,133

ألقت شرطة حائل القبض على متهمين اثنين متورّطين بجريمة قتل مواطن في استراحة بعد تكبيله بسلك معدني والاعتداء عليه بالضرب بأداة حديدية حتى فارق الحياة.

تفصيلاً؛ صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على النفس وإجراءات البحث والتحرّي والاستدلال عن المتورّطين فيها أسفرت -بفضل الله تعالى- عن القبض على متهميْن اثنيْن بالعقد الثالث من العمر، وذلك بعد توافر الدلائل على تورّطهما بجريمة قتل مواطن في استراحة، بمركز القاعد بمنطقة حائل بعد تكبيله بسلك معدني والاعتداء عليه بالضرب بأداة حديدية حتى فارق الحياة، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية أقرّا بما نُسب إليهما وجرى توقيفهما واتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحقهما .

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