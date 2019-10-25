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أمانة الشرقية تعلن عن 153 فرصة استثمارية على مستوى المنطقة

ضمن جهودها لتنشيط الحركة الاقتصادية ودعم رواد الأعمال

أعلنت أمانة المنطقة الشرقية، عن 153 فرصة استثمارية دائمة ومؤقتة وفي أنشطة عدة بمختلف مدن ومحافظات المنطقة الشرقية؛ وذلك ضمن جهودها لتنشيط الحركة الاقتصادية ودعم المستثمرين ورواد الأعمال، بالتعاون مع القطاعات الحكومية والخاصة؛ لتحقيق مفهوم الاستدامة المالية وكفاءة الإنفاق.

وأفاد وكيل الأمين للاستثمارات وتنمية الإيرادات المهندس حمدان بن عودة العرادي، بأن بعض هذه الفرص تمتد إلى 50 سنة؛ مما يحفز المستثمرين ويرفع جاذبية الاستثمارات بالأمانة، إضافة إلى خفض الضمان البنكي المطلوب ليصل إلى 25٪ فقط ومدة الإعفاء تصل حتى 10٪ من إجمالي مدة العقد؛ دعمًا للمستثمرين ورواد الأعمال والتيسير عليهم ورفع درجة الجاذبية للمستثمرين؛ مبينًا أن هذه الفرص تأتي ترجمة لأهداف رؤية المملكة 2030 التي ترتكز على تطوير منظومة الاستثمارات وتنمية الإيرادات وبمناسبة إطلاق الاستراتيجية الوطنية للاستثمار.

ودعت الأمانة المستثمرين ورواد الأعمال الراغبين في الاستثمار إلى التواصل مع مركز التميز الاستثماري بالأمانة أو الاطلاع على تفاصيل الفرص الاستثمارية عبر البوابة الرقمية للاستثمار البلدي، والتطبيق الذكي "فرص" بكل سهولة، والتي شملت المستشفيات، ومراكز تأهيل المرضى، والفنادق، ومكاتب تأجير السيارات، والدراجات الهوائية على الواجهة البحرية، والمراكز الترفيهية، والمحال التجارية، والمقاهي والمطاعم، والأسواق، ومجمع البوليفارد، والمستودعات، ومصانع الخرسانة، واللوحات الدعائية، وقصور الأفراح، ومجمعات خدمات السيارات، ورفع هياكل السيارات التالفة، والصرافات الآلية، إضافة إلى مواقع الفعاليات الموسمية وعربات الأطعمة المتنقلة في مدن: (الدمام، والظهران، والخبر، والقطيف، والجبيل، والقرية العليا، والرفيعة، والصرار، وعريعرة).

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمانة الشرقية تعلن عن 153 فرصة استثمارية على مستوى المنطقة
سبق

أعلنت أمانة المنطقة الشرقية، عن 153 فرصة استثمارية دائمة ومؤقتة وفي أنشطة عدة بمختلف مدن ومحافظات المنطقة الشرقية؛ وذلك ضمن جهودها لتنشيط الحركة الاقتصادية ودعم المستثمرين ورواد الأعمال، بالتعاون مع القطاعات الحكومية والخاصة؛ لتحقيق مفهوم الاستدامة المالية وكفاءة الإنفاق.

وأفاد وكيل الأمين للاستثمارات وتنمية الإيرادات المهندس حمدان بن عودة العرادي، بأن بعض هذه الفرص تمتد إلى 50 سنة؛ مما يحفز المستثمرين ويرفع جاذبية الاستثمارات بالأمانة، إضافة إلى خفض الضمان البنكي المطلوب ليصل إلى 25٪ فقط ومدة الإعفاء تصل حتى 10٪ من إجمالي مدة العقد؛ دعمًا للمستثمرين ورواد الأعمال والتيسير عليهم ورفع درجة الجاذبية للمستثمرين؛ مبينًا أن هذه الفرص تأتي ترجمة لأهداف رؤية المملكة 2030 التي ترتكز على تطوير منظومة الاستثمارات وتنمية الإيرادات وبمناسبة إطلاق الاستراتيجية الوطنية للاستثمار.

ودعت الأمانة المستثمرين ورواد الأعمال الراغبين في الاستثمار إلى التواصل مع مركز التميز الاستثماري بالأمانة أو الاطلاع على تفاصيل الفرص الاستثمارية عبر البوابة الرقمية للاستثمار البلدي، والتطبيق الذكي "فرص" بكل سهولة، والتي شملت المستشفيات، ومراكز تأهيل المرضى، والفنادق، ومكاتب تأجير السيارات، والدراجات الهوائية على الواجهة البحرية، والمراكز الترفيهية، والمحال التجارية، والمقاهي والمطاعم، والأسواق، ومجمع البوليفارد، والمستودعات، ومصانع الخرسانة، واللوحات الدعائية، وقصور الأفراح، ومجمعات خدمات السيارات، ورفع هياكل السيارات التالفة، والصرافات الآلية، إضافة إلى مواقع الفعاليات الموسمية وعربات الأطعمة المتنقلة في مدن: (الدمام، والظهران، والخبر، والقطيف، والجبيل، والقرية العليا، والرفيعة، والصرار، وعريعرة).

25 أكتوبر 2021 - 19 ربيع الأول 1443
12:42 PM

أمانة الشرقية تعلن عن 153 فرصة استثمارية على مستوى المنطقة

ضمن جهودها لتنشيط الحركة الاقتصادية ودعم رواد الأعمال

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
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أعلنت أمانة المنطقة الشرقية، عن 153 فرصة استثمارية دائمة ومؤقتة وفي أنشطة عدة بمختلف مدن ومحافظات المنطقة الشرقية؛ وذلك ضمن جهودها لتنشيط الحركة الاقتصادية ودعم المستثمرين ورواد الأعمال، بالتعاون مع القطاعات الحكومية والخاصة؛ لتحقيق مفهوم الاستدامة المالية وكفاءة الإنفاق.

وأفاد وكيل الأمين للاستثمارات وتنمية الإيرادات المهندس حمدان بن عودة العرادي، بأن بعض هذه الفرص تمتد إلى 50 سنة؛ مما يحفز المستثمرين ويرفع جاذبية الاستثمارات بالأمانة، إضافة إلى خفض الضمان البنكي المطلوب ليصل إلى 25٪ فقط ومدة الإعفاء تصل حتى 10٪ من إجمالي مدة العقد؛ دعمًا للمستثمرين ورواد الأعمال والتيسير عليهم ورفع درجة الجاذبية للمستثمرين؛ مبينًا أن هذه الفرص تأتي ترجمة لأهداف رؤية المملكة 2030 التي ترتكز على تطوير منظومة الاستثمارات وتنمية الإيرادات وبمناسبة إطلاق الاستراتيجية الوطنية للاستثمار.

ودعت الأمانة المستثمرين ورواد الأعمال الراغبين في الاستثمار إلى التواصل مع مركز التميز الاستثماري بالأمانة أو الاطلاع على تفاصيل الفرص الاستثمارية عبر البوابة الرقمية للاستثمار البلدي، والتطبيق الذكي "فرص" بكل سهولة، والتي شملت المستشفيات، ومراكز تأهيل المرضى، والفنادق، ومكاتب تأجير السيارات، والدراجات الهوائية على الواجهة البحرية، والمراكز الترفيهية، والمحال التجارية، والمقاهي والمطاعم، والأسواق، ومجمع البوليفارد، والمستودعات، ومصانع الخرسانة، واللوحات الدعائية، وقصور الأفراح، ومجمعات خدمات السيارات، ورفع هياكل السيارات التالفة، والصرافات الآلية، إضافة إلى مواقع الفعاليات الموسمية وعربات الأطعمة المتنقلة في مدن: (الدمام، والظهران، والخبر، والقطيف، والجبيل، والقرية العليا، والرفيعة، والصرار، وعريعرة).

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