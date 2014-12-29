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ضبط للمخالفين.. أمن المدينة يواصل متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية

جولات ميدانية تسهم في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"

تابعت الجهات الأمنية بالمدينة المنوّرة جولاتها الميدانية لضبط مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ولائحة الحد من التجمعات التي تسهم في انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، المتمثلة في عدم لبس الكمامة الطبية أو القماشية أو ما يغطي الفم والأنف، والتجمعات المخالفة.

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ضبط للمخالفين.. أمن المدينة يواصل متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية
سبق

تابعت الجهات الأمنية بالمدينة المنوّرة جولاتها الميدانية لضبط مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ولائحة الحد من التجمعات التي تسهم في انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، المتمثلة في عدم لبس الكمامة الطبية أو القماشية أو ما يغطي الفم والأنف، والتجمعات المخالفة.

29 ديسمبر 2020 - 14 جمادى الأول 1442
09:31 AM

ضبط للمخالفين.. أمن المدينة يواصل متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية

جولات ميدانية تسهم في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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تابعت الجهات الأمنية بالمدينة المنوّرة جولاتها الميدانية لضبط مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ولائحة الحد من التجمعات التي تسهم في انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، المتمثلة في عدم لبس الكمامة الطبية أو القماشية أو ما يغطي الفم والأنف، والتجمعات المخالفة.

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