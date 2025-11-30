"بعد منتصف الليل".. بدء السماح بالقدوم المباشر من 6 دول مع حجر صحي 3 أيام

الإجراءات والتدابير تخضع للتقييم المستمر من قِبل الجهات الصحية المختصة في المملكة

يبدأ بعد منتصف الليلة تنفيذ قرار السماح بالقدوم المباشر من 6 دول، هي: مصر وإندونيسيا وباكستان والبرازيل وفيتنام والهند، شريطة تلقيهم جرعة واحدة من لقاح كورونا داخل المملكة، مع إلزامهم بحجر صحي مؤسسي لمدة 3 أيام.

يُذكر أن مصدراً مسؤولاً في وزارة الداخلية كان قد صرّح قبل أيام، بأنه إشارة إلى ما سبق الإعلان عنه بشأن تعليق القدوم المباشر، مؤقتاً، من بعض الدول إلى المملكة، والذي يستلزم قضاء "14" يوماً خارجها قبل الدخول، لأسباب تتعلق بتفشي جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وتابع: بناءً على المتابعة المستمرة للوضع الوبائي محلياً وعالمياً، وما رفعته الجهات الصحية المختصة في المملكة عن تطورات جائحة كورونا، ومدى استقرار الوضع الوبائي في عدد من الدول، تقرر السماح بالقدوم المباشر إلى المملكة من الدول الـ 6 المذكورة، دون الحاجة إلى قضاء "14" يوماً خارج هذه الدول قبل الدخول إلى المملكة، اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح يوم الأربعاء 26 / 4 / 1443هـ الموافق 1 / 12 / 2021م، على أن يتم تطبيق إجراءات الحجر الصحي المؤسسي عليهم بغض النظر عن حالة تحصينهم خارج المملكة، مع استمرار تطبيق الاستثناءات الصادرة بشأن بعض الفئات في هذا الخصوص.

وأكد المصدر أهمية الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة.

وأوضح أن جميع الإجراءات والتدابير تخضع للتقييم المستمر من قِبل الجهات الصحية المختصة في المملكة، وذلك بحسب تطورات الوضع الوبائي عالمياً.