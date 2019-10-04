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"البلوي": ملتقى "بيبان حائل" يحظى بإقبال مميز من نوعه

بحضور عدد من الجهات الحكومية والقطاعات الخاصة

أكد نائب محافظ منشآت للتواصل محمد بن محمود البلوي، أن ملتقى "بيبان"، في ثالث أيامه، يحظى بالتميز؛ حيث يقام في منطقة تتمتع بجغرافيتها التي تهيئ عددًا من الفرص الاستثمارية لرواد ورائدات أعمال المنطقة وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وقال "البلوي": يستمر ملتقى "بيبان حائل" بين جبليْ أجا وسلمى حتى يوم غد السبت، ويعمل من الساعة الرابعة مساءً، ويستمر حتى الساعة 11:00 مساءً.

وأضاف: في هذا الملتقى تحضر منشآت بكافة مبادراتها وأنشطتها الممكنة والداعمة بدورها للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، كما تشارك فيه عدد من الجهات الحكومية والقطاعات الخاصة التي تهيئ لرواد ورائدات الأعمال، حلولًا تقنية وتمويلية وتوفر مساحات عمل مشتركة وحاضنات أعمال.

وأردف "البلوي": أتقدم بالشكر الجزيل لإمارة منطقة حائل، ولدعم أمير المنطقة ونائبه ووزير التجارة ولغرفة حائل وللجهات المشاركة في إنجاح هذا الملتقى؛ حيث نعمل في منشآت بالتشارك مع الجهات الداعمة إلى تحقيق وتلبية تطلعات رواد ورائدات أعمال المنطقة، وإلى الراغبين في مزاولة أنشطة تجارية مستقبلًا.

جدير بالذكر أن الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، وقّعت على هامش ملتقى "بيبان"، عددًا من الاتفاقيات مع قطاعات مختلفة؛ لتساهم بدورها في تنمية القطاعات والمجالات المتنوعة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"البلوي": ملتقى "بيبان حائل" يحظى بإقبال مميز من نوعه
سبق

أكد نائب محافظ منشآت للتواصل محمد بن محمود البلوي، أن ملتقى "بيبان"، في ثالث أيامه، يحظى بالتميز؛ حيث يقام في منطقة تتمتع بجغرافيتها التي تهيئ عددًا من الفرص الاستثمارية لرواد ورائدات أعمال المنطقة وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وقال "البلوي": يستمر ملتقى "بيبان حائل" بين جبليْ أجا وسلمى حتى يوم غد السبت، ويعمل من الساعة الرابعة مساءً، ويستمر حتى الساعة 11:00 مساءً.

وأضاف: في هذا الملتقى تحضر منشآت بكافة مبادراتها وأنشطتها الممكنة والداعمة بدورها للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، كما تشارك فيه عدد من الجهات الحكومية والقطاعات الخاصة التي تهيئ لرواد ورائدات الأعمال، حلولًا تقنية وتمويلية وتوفر مساحات عمل مشتركة وحاضنات أعمال.

وأردف "البلوي": أتقدم بالشكر الجزيل لإمارة منطقة حائل، ولدعم أمير المنطقة ونائبه ووزير التجارة ولغرفة حائل وللجهات المشاركة في إنجاح هذا الملتقى؛ حيث نعمل في منشآت بالتشارك مع الجهات الداعمة إلى تحقيق وتلبية تطلعات رواد ورائدات أعمال المنطقة، وإلى الراغبين في مزاولة أنشطة تجارية مستقبلًا.

جدير بالذكر أن الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، وقّعت على هامش ملتقى "بيبان"، عددًا من الاتفاقيات مع قطاعات مختلفة؛ لتساهم بدورها في تنمية القطاعات والمجالات المتنوعة.

04 أكتوبر 2019 - 5 صفر 1441
05:58 PM

"البلوي": ملتقى "بيبان حائل" يحظى بإقبال مميز من نوعه

بحضور عدد من الجهات الحكومية والقطاعات الخاصة

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صحيفة سبق الإلكترونية - حائل
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أكد نائب محافظ منشآت للتواصل محمد بن محمود البلوي، أن ملتقى "بيبان"، في ثالث أيامه، يحظى بالتميز؛ حيث يقام في منطقة تتمتع بجغرافيتها التي تهيئ عددًا من الفرص الاستثمارية لرواد ورائدات أعمال المنطقة وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وقال "البلوي": يستمر ملتقى "بيبان حائل" بين جبليْ أجا وسلمى حتى يوم غد السبت، ويعمل من الساعة الرابعة مساءً، ويستمر حتى الساعة 11:00 مساءً.

وأضاف: في هذا الملتقى تحضر منشآت بكافة مبادراتها وأنشطتها الممكنة والداعمة بدورها للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، كما تشارك فيه عدد من الجهات الحكومية والقطاعات الخاصة التي تهيئ لرواد ورائدات الأعمال، حلولًا تقنية وتمويلية وتوفر مساحات عمل مشتركة وحاضنات أعمال.

وأردف "البلوي": أتقدم بالشكر الجزيل لإمارة منطقة حائل، ولدعم أمير المنطقة ونائبه ووزير التجارة ولغرفة حائل وللجهات المشاركة في إنجاح هذا الملتقى؛ حيث نعمل في منشآت بالتشارك مع الجهات الداعمة إلى تحقيق وتلبية تطلعات رواد ورائدات أعمال المنطقة، وإلى الراغبين في مزاولة أنشطة تجارية مستقبلًا.

جدير بالذكر أن الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، وقّعت على هامش ملتقى "بيبان"، عددًا من الاتفاقيات مع قطاعات مختلفة؛ لتساهم بدورها في تنمية القطاعات والمجالات المتنوعة.

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