"الشهري" يقلّد "السرحاني" رتبته الجديدة بالمنطقة الشمالية الغربية

قلد اليوم قائد المنطقة الشمالية الغربية بتبوك اللواء الركن ظافر بن علي الشهري في قيادة المنطقة، ومساعد قائد المنطقة الشمالية الغربية لشؤون العمليات اللواء الركن محمد عبدالله القحطاني؛ مدير مكتب قائد المنطقة الشمالية الغربية المقدم الركن ماجد مياح الدهاش السرحاني؛ رتبته الجديدة.

جاء ذلك بعد صدور الأمر السامي الكريم بالموافقة على ترقيته لرتبة عقيد ركن.

وهنّأ اللواء "الشهري" واللواء "القحطاني"، العقيد الركن، وأكدا أن هذه الترقية تعتبر حافزاً لبذل المزيد من الجهد والعطاء في خدمة الدين ثم المليك والوطن ومن يعيش على أرضه. فيما عبر "السرحاني" عن عظيم شكره وامتنانه للثقة الملكية الغالية التي مُنحت له.