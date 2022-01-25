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"عبدالملك": الحوثي سمح لإيران باستخدام اليمن منصة لاستهداف دول الجوار

طالب المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات حازمة تجاه ممارسات الميليشيا الإرهابية

أكد رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك أن ميليشيا الحوثي سمحت لإيران باستخدام اليمن منصة لاستهداف دول الجوار، مشددًا على أنه آن الأوان ليتخذ المجتمع الدولي إجراءات حازمة تجاه هذه الممارسات الإرهابية الحوثية، وفقًا لـ"العربية نت".

وتفصيلاً، بحث "عبدالملك" خلال لقائه سفير المملكة المتحدة لدى اليمن ريتشارد أوبنهايم اليوم الثلاثاء في العاصمة المؤقتة عدن استمرار التصعيد الحوثي، ومحاولاته المتكررة لاستهداف الأعيان المدنية في السعودية والإمارات.

وتداول اللقاء جوانب التنسيق ووجهات النظر في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، والدور البريطاني الداعم لاستكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب الحوثي.

وتناول الجانبان وضع حد لتهديدات ذراع إيران في اليمن لدول الجوار والملاحة الدولية، وعدم التعاطي مع كل دعوات السلام، وما يمكن أن تقوم به الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في هذا الجانب.

وأشاد رئيس الوزراء بالدور البريطاني الداعم للشرعية والشعب اليمني، وتحركاتها الفاعلة والحيوية لدعم الحكومة على المستوى الثنائي أو الدولي في مجلس الأمن.

وأشار معين عبدالملك إلى أن ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانيًّا رفضت -ولا تزال- كل دعاوى السلام، وتعمل على تأجيج دائرة الصراع، وتعميق معاناة اليمنيين.

وشدد على أهمية دعم المجتمع الدولي لجهود الحكومة، وتقديم دعم اقتصادي عاجل، والدور المعول على الأصدقاء في المملكة المتحدة بهذا الجانب. لافتًا إلى أن الاستقرار الاقتصادي واستعادة مسار النمو هما المدخل الأساسي لمعالجة الأزمة الإنسانية.

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"عبدالملك": الحوثي سمح لإيران باستخدام اليمن منصة لاستهداف دول الجوار
سبق

أكد رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك أن ميليشيا الحوثي سمحت لإيران باستخدام اليمن منصة لاستهداف دول الجوار، مشددًا على أنه آن الأوان ليتخذ المجتمع الدولي إجراءات حازمة تجاه هذه الممارسات الإرهابية الحوثية، وفقًا لـ"العربية نت".

وتفصيلاً، بحث "عبدالملك" خلال لقائه سفير المملكة المتحدة لدى اليمن ريتشارد أوبنهايم اليوم الثلاثاء في العاصمة المؤقتة عدن استمرار التصعيد الحوثي، ومحاولاته المتكررة لاستهداف الأعيان المدنية في السعودية والإمارات.

وتداول اللقاء جوانب التنسيق ووجهات النظر في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، والدور البريطاني الداعم لاستكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب الحوثي.

وتناول الجانبان وضع حد لتهديدات ذراع إيران في اليمن لدول الجوار والملاحة الدولية، وعدم التعاطي مع كل دعوات السلام، وما يمكن أن تقوم به الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في هذا الجانب.

وأشاد رئيس الوزراء بالدور البريطاني الداعم للشرعية والشعب اليمني، وتحركاتها الفاعلة والحيوية لدعم الحكومة على المستوى الثنائي أو الدولي في مجلس الأمن.

وأشار معين عبدالملك إلى أن ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانيًّا رفضت -ولا تزال- كل دعاوى السلام، وتعمل على تأجيج دائرة الصراع، وتعميق معاناة اليمنيين.

وشدد على أهمية دعم المجتمع الدولي لجهود الحكومة، وتقديم دعم اقتصادي عاجل، والدور المعول على الأصدقاء في المملكة المتحدة بهذا الجانب. لافتًا إلى أن الاستقرار الاقتصادي واستعادة مسار النمو هما المدخل الأساسي لمعالجة الأزمة الإنسانية.

25 يناير 2022 - 22 جمادى الآخر 1443
11:23 PM

"عبدالملك": الحوثي سمح لإيران باستخدام اليمن منصة لاستهداف دول الجوار

طالب المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات حازمة تجاه ممارسات الميليشيا الإرهابية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك أن ميليشيا الحوثي سمحت لإيران باستخدام اليمن منصة لاستهداف دول الجوار، مشددًا على أنه آن الأوان ليتخذ المجتمع الدولي إجراءات حازمة تجاه هذه الممارسات الإرهابية الحوثية، وفقًا لـ"العربية نت".

وتفصيلاً، بحث "عبدالملك" خلال لقائه سفير المملكة المتحدة لدى اليمن ريتشارد أوبنهايم اليوم الثلاثاء في العاصمة المؤقتة عدن استمرار التصعيد الحوثي، ومحاولاته المتكررة لاستهداف الأعيان المدنية في السعودية والإمارات.

وتداول اللقاء جوانب التنسيق ووجهات النظر في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، والدور البريطاني الداعم لاستكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب الحوثي.

وتناول الجانبان وضع حد لتهديدات ذراع إيران في اليمن لدول الجوار والملاحة الدولية، وعدم التعاطي مع كل دعوات السلام، وما يمكن أن تقوم به الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في هذا الجانب.

وأشاد رئيس الوزراء بالدور البريطاني الداعم للشرعية والشعب اليمني، وتحركاتها الفاعلة والحيوية لدعم الحكومة على المستوى الثنائي أو الدولي في مجلس الأمن.

وأشار معين عبدالملك إلى أن ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانيًّا رفضت -ولا تزال- كل دعاوى السلام، وتعمل على تأجيج دائرة الصراع، وتعميق معاناة اليمنيين.

وشدد على أهمية دعم المجتمع الدولي لجهود الحكومة، وتقديم دعم اقتصادي عاجل، والدور المعول على الأصدقاء في المملكة المتحدة بهذا الجانب. لافتًا إلى أن الاستقرار الاقتصادي واستعادة مسار النمو هما المدخل الأساسي لمعالجة الأزمة الإنسانية.

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