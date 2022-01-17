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مؤسسة النقد توقف نشاط شركتين في الوساطة بإعادة التأمين

لعدم التزامها بالمتطلبات النظامية والتعليمات الصادرة عن المؤسسة

تعلن مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" أنه انطلاقاً من دورها الرقابي والإشرافي وتطبيقاً لما جاء في المادة (18) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/32) والمادة (76) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، فقد قررت إيقاف نشاط الوساطة في إعادة التأمين للشركتين الآتيتين:

1- شركة الحديثة لوساطة التأمين وإعادة التأمين.

2- شركة توافق الوسطاء المحدودة.

مع السماح لهما بالاستمرار في مزاولة نشاط الوساطة في التأمين، ويأتي ذلك بعد ما لاحظته المؤسسة من عدم التزام الشركتين المُشار إليهما أعلاه بالمتطلبات النظامية والتعليمات الصادرة عن المؤسسة فيما يخص مزاولة نشاط الوساطة في إعادة التأمين.

كما تدعو المؤسسة جميع المؤَّمن لهم والمستفيدين من التأمين إلى التمسّك بحقوقهم دائماً ومراجعة الشركة في ذلك، وفي حال عدم تجاوب الشركة؛ التقدم بشكوى إلى إدارة حماية العملاء من خلال موقع (ساما تهتم) على الإنترنت: SAMAcares.sa أو من خلال الاتصال الهاتفي بالرقم المجاني 8001256666 .

مؤسسة النقد العربي السعودي ساما شركات التأمين

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مؤسسة النقد توقف نشاط شركتين في الوساطة بإعادة التأمين
سبق

تعلن مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" أنه انطلاقاً من دورها الرقابي والإشرافي وتطبيقاً لما جاء في المادة (18) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/32) والمادة (76) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، فقد قررت إيقاف نشاط الوساطة في إعادة التأمين للشركتين الآتيتين:

1- شركة الحديثة لوساطة التأمين وإعادة التأمين.

2- شركة توافق الوسطاء المحدودة.

مع السماح لهما بالاستمرار في مزاولة نشاط الوساطة في التأمين، ويأتي ذلك بعد ما لاحظته المؤسسة من عدم التزام الشركتين المُشار إليهما أعلاه بالمتطلبات النظامية والتعليمات الصادرة عن المؤسسة فيما يخص مزاولة نشاط الوساطة في إعادة التأمين.

كما تدعو المؤسسة جميع المؤَّمن لهم والمستفيدين من التأمين إلى التمسّك بحقوقهم دائماً ومراجعة الشركة في ذلك، وفي حال عدم تجاوب الشركة؛ التقدم بشكوى إلى إدارة حماية العملاء من خلال موقع (ساما تهتم) على الإنترنت: SAMAcares.sa أو من خلال الاتصال الهاتفي بالرقم المجاني 8001256666 .

16 يناير 2020 - 21 جمادى الأول 1441
10:13 PM
اخر تعديل
17 يناير 2020 - 22 جمادى الأول 1441
12:53 AM

مؤسسة النقد توقف نشاط شركتين في الوساطة بإعادة التأمين

لعدم التزامها بالمتطلبات النظامية والتعليمات الصادرة عن المؤسسة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
3
2,810

تعلن مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" أنه انطلاقاً من دورها الرقابي والإشرافي وتطبيقاً لما جاء في المادة (18) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/32) والمادة (76) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، فقد قررت إيقاف نشاط الوساطة في إعادة التأمين للشركتين الآتيتين:

1- شركة الحديثة لوساطة التأمين وإعادة التأمين.

2- شركة توافق الوسطاء المحدودة.

مع السماح لهما بالاستمرار في مزاولة نشاط الوساطة في التأمين، ويأتي ذلك بعد ما لاحظته المؤسسة من عدم التزام الشركتين المُشار إليهما أعلاه بالمتطلبات النظامية والتعليمات الصادرة عن المؤسسة فيما يخص مزاولة نشاط الوساطة في إعادة التأمين.

كما تدعو المؤسسة جميع المؤَّمن لهم والمستفيدين من التأمين إلى التمسّك بحقوقهم دائماً ومراجعة الشركة في ذلك، وفي حال عدم تجاوب الشركة؛ التقدم بشكوى إلى إدارة حماية العملاء من خلال موقع (ساما تهتم) على الإنترنت: SAMAcares.sa أو من خلال الاتصال الهاتفي بالرقم المجاني 8001256666 .

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