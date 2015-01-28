"رسال" تضيف هدايا متجر "أمازون" إلى قائمة خياراتها بمنصة المكافآت

تعاون مشترك يتيح توفير خدمة أفضل لعملائها لمواجهة المطالب المتزايدة

كشفت منصة رسال، أكبر منصة متخصصة بالهدايا وحلول الإهداء في المنطقة، عن إبرامها اتفاقية تعاون جديد مع شركة أمازون الرائدة؛ تتيح لها إضافة بطاقات هدايا متجر أمازون Amazon.sa إلى قائمة خياراتها على منصة هدايا ومكافآت الشركات التابعة لها "Glee".

وتعليقاً على هذا التعاون، قال حاتم كاملي الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة رسال: "تأتي هذه الاتفاقية الجديدة مع متجر Amazon.sa ضمن سياق خططنا التوسعية في رسال، والتي تهدف إلى التعاون مع أهم المزودين والشركات الكبرى ضمن مختلف القطاعات لتقديم أفضل تجربة لعملاء رسال خصوصاً من الجهات الحكومية والشركات."

وأضاف "كاملي": "تمت هذه الخطوة عبر الربط التقني المباشر بين الشركتين؛ لتوفير هذه الخدمة بشكل متكامل، وكلنا ثقة بأنها ستلبي الطلب المتزايد على بطاقات الهدايا وتعزز من مكانة رسال في العالم الرقمي".

من جانبه، قال رونالدو مشحور، نائب رئيس شركة أمازون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: يسرنا إطلاق بطاقات هدايا متجر Amazon.sa على منصة هدايا الشركات Glee التابعة لرسال.

وأضاف مشحور: يمكن استخدام البطاقات كهدية مثالية في المناسبات الخاصة، مثل العيد أو شهر رمضان المبارك، أو حتى المناسبات الخاصة، ويمكن أيضاً أن تمثل خياراً للتسوق عبر الإنترنت من ملايين المنتجات المحلية والعالمية مع خدمة التوصيل حتى باب المنزل. ونحن واثقون بأن الموظفين والعملاء الذين سيتلقون بطاقات هدايا أمازون سيكونون سعداء بالخيارات الواسعة للتسوق في مختلف الفئات على متجر Amazon.sa".

جدير بالذكر أن شركة رسال تأسست في عام 2016، وتعمل حالياً في كل من المملكة العربية السعودية والبحرين والكويت. وتتيح منصة رسال مئات الخيارات لتقديم الهدايا، إلى جانب العديد من الخدمات الرقمية للأفراد والشركات، كما تتعاون مع أهم مزودي الخدمات في مختلف القطاعات.

وكانت رسال قد كشفت عن تحقيق نمو مهم خلال عام 2020 تجاوز 1500% مقارنة بالعام السابق، كما سجلت زيادة في عدد العملاء بنسبة 900%.