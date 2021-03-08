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"التجارة": يمكن  لكل المنشآت منح خصومات خاصة لمن تلقوا "لقاح كورونا"

بلا رسوم وبدون الحصول على ترخيص ودون خصم لرصيد التخفيضات السنوية

أعلنت وزارة التجارة، اليوم، أنه يمكن لكل المنشآت التجارية منح خصومات خاصة للعملاء الذين تلقوا "اللقاح المضاد لفيروس كورونا".

وقال حساب المتحدث الرسمي باسم الوزارة على "تويتر": لسلامة المجتمع.. يمكن لكل المنشآت التجارية منح خصومات لمن أخذوا "اللقاح المضاد لفيروس كورونا"، على المنتجات والسلع والخدمات دون الحصول على ترخيص ودون خصم لرصيد التخفيضات السنوية دون أي رسوم مالية.

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"التجارة": يمكن  لكل المنشآت منح خصومات خاصة لمن تلقوا "لقاح كورونا"
سبق

أعلنت وزارة التجارة، اليوم، أنه يمكن لكل المنشآت التجارية منح خصومات خاصة للعملاء الذين تلقوا "اللقاح المضاد لفيروس كورونا".

وقال حساب المتحدث الرسمي باسم الوزارة على "تويتر": لسلامة المجتمع.. يمكن لكل المنشآت التجارية منح خصومات لمن أخذوا "اللقاح المضاد لفيروس كورونا"، على المنتجات والسلع والخدمات دون الحصول على ترخيص ودون خصم لرصيد التخفيضات السنوية دون أي رسوم مالية.

08 مارس 2021 - 24 رجب 1442
02:03 PM

"التجارة": يمكن  لكل المنشآت منح خصومات خاصة لمن تلقوا "لقاح كورونا"

بلا رسوم وبدون الحصول على ترخيص ودون خصم لرصيد التخفيضات السنوية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة التجارة، اليوم، أنه يمكن لكل المنشآت التجارية منح خصومات خاصة للعملاء الذين تلقوا "اللقاح المضاد لفيروس كورونا".

وقال حساب المتحدث الرسمي باسم الوزارة على "تويتر": لسلامة المجتمع.. يمكن لكل المنشآت التجارية منح خصومات لمن أخذوا "اللقاح المضاد لفيروس كورونا"، على المنتجات والسلع والخدمات دون الحصول على ترخيص ودون خصم لرصيد التخفيضات السنوية دون أي رسوم مالية.

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