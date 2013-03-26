إغلاق باب الترشح لرئاسة نادي "النصر"

‬السبت تبدأ مرحلة فرز القوائم وإعلانها

أعلن نادي النصر إغلاق فترة الترشح لرئاسة النادي، وتقديم طلبات الانضمام للعضوية للتصويت في الجمعية العمومية لانتخاب رئيس وأعضاء مجلس إدارة، خلفاً للمجلس المنحل عند تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم الجمعة.



وافتتح باب الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة النادي، وأيضاً قيد الناخبين يوم الاثنين الماضي الموافق 22 مارس.



وسيتم اعتباراً من يوم غد السبت فحص القوائم وإعلانها خلال يومين، بعدها سينظر في الطعون المقدمة وذلك يوم 30 من مارس الجاري، على أن تعلن القوائم النهائية بعد ذلك بيوم واحد، وسيكون يوم الخميس 1 أبريل موعداً لعقد الجمعية العمومية لانتخاب رئيس جديد لمجلس إدارة النادي العاصمي.



وبحسب الجدول الزمني الذي أصدره النادي، فإن يوم الجمعة الثاني من أبريل القادم، سيكون موعداً للطعن على إجراءات عقد الجمعية العمومية، وفي اليوم التالي سيتم النظر في تلك الطعون، قبل اعتماد مجلس الإدارة المنتخب من قبل الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة.



وكانت وزارة الرياضة قررت يوم الأحد الماضي إسقاط عضوية صفوان السويكت، رئيس نادي النصر، وحل مجلس الإدارة بعد عدة مخالفات قام بها، وفتحت الباب لانتخاب رئيس جديد.