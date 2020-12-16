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فتح باب القبول والتسجيل للعمل بكلية الملك فهد الأمنية برتبة (جندي أول – جندي) رجال

استقبال الطلبات خلال الفترة من 4 إلى 9/ 5/ 1442هـ

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل للعمل بكلية الملك فهد الأمنية برتبة (جندي أول – جندي) رجال، وسيتم استقبال طلبات القبول خلال الفترة من يوم السبت الموافق 4/ 5/ 1442هـ وحتى يوم الخميس الموافق 9/ 5/ 1442هـ على الرابط التالي: https://jobs.sa.

كلية الملك فهد الأمنية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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فتح باب القبول والتسجيل للعمل بكلية الملك فهد الأمنية برتبة (جندي أول – جندي) رجال
سبق

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل للعمل بكلية الملك فهد الأمنية برتبة (جندي أول – جندي) رجال، وسيتم استقبال طلبات القبول خلال الفترة من يوم السبت الموافق 4/ 5/ 1442هـ وحتى يوم الخميس الموافق 9/ 5/ 1442هـ على الرابط التالي: https://jobs.sa.

16 ديسمبر 2020 - 1 جمادى الأول 1442
05:49 PM

فتح باب القبول والتسجيل للعمل بكلية الملك فهد الأمنية برتبة (جندي أول – جندي) رجال

استقبال الطلبات خلال الفترة من 4 إلى 9/ 5/ 1442هـ

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل للعمل بكلية الملك فهد الأمنية برتبة (جندي أول – جندي) رجال، وسيتم استقبال طلبات القبول خلال الفترة من يوم السبت الموافق 4/ 5/ 1442هـ وحتى يوم الخميس الموافق 9/ 5/ 1442هـ على الرابط التالي: https://jobs.sa.

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