أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل للعمل بكلية الملك فهد الأمنية برتبة (جندي أول – جندي) رجال، وسيتم استقبال طلبات القبول خلال الفترة من يوم السبت الموافق 4/ 5/ 1442هـ وحتى يوم الخميس الموافق 9/ 5/ 1442هـ على الرابط التالي: https://jobs.sa.
فتح باب القبول والتسجيل للعمل بكلية الملك فهد الأمنية برتبة (جندي أول – جندي) رجال
استقبال الطلبات خلال الفترة من 4 إلى 9/ 5/ 1442هـ
أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل للعمل بكلية الملك فهد الأمنية برتبة (جندي أول – جندي) رجال، وسيتم استقبال طلبات القبول خلال الفترة من يوم السبت الموافق 4/ 5/ 1442هـ وحتى يوم الخميس الموافق 9/ 5/ 1442هـ على الرابط التالي: https://jobs.sa.كلية الملك فهد الأمنية
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فتح باب القبول والتسجيل للعمل بكلية الملك فهد الأمنية برتبة (جندي أول – جندي) رجالوكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-12-16
16 ديسمبر 2020 - 1 جمادى الأول 1442
05:49 PM
فتح باب القبول والتسجيل للعمل بكلية الملك فهد الأمنية برتبة (جندي أول – جندي) رجال
استقبال الطلبات خلال الفترة من 4 إلى 9/ 5/ 1442هـ
أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل للعمل بكلية الملك فهد الأمنية برتبة (جندي أول – جندي) رجال، وسيتم استقبال طلبات القبول خلال الفترة من يوم السبت الموافق 4/ 5/ 1442هـ وحتى يوم الخميس الموافق 9/ 5/ 1442هـ على الرابط التالي: https://jobs.sa.
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