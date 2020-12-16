أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل للعمل بكلية الملك فهد الأمنية برتبة (جندي أول – جندي) رجال، وسيتم استقبال طلبات القبول خلال الفترة من يوم السبت الموافق 4/ 5/ 1442هـ وحتى يوم الخميس الموافق 9/ 5/ 1442هـ على الرابط التالي: https://jobs.sa.

فتح باب القبول والتسجيل للعمل بكلية الملك فهد الأمنية برتبة (جندي أول – جندي) رجال وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-12-16 أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل للعمل بكلية الملك فهد الأمنية برتبة (جندي أول – جندي) رجال، وسيتم استقبال طلبات القبول خلال الفترة من يوم السبت الموافق 4/ 5/ 1442هـ وحتى يوم الخميس الموافق 9/ 5/ 1442هـ على الرابط التالي: https://jobs.sa.

16 ديسمبر 2020 - 1 جمادى الأول 1442 05:49 PM

فتح باب القبول والتسجيل للعمل بكلية الملك فهد الأمنية برتبة (جندي أول – جندي) رجال استقبال الطلبات خلال الفترة من 4 إلى 9/ 5/ 1442هـ





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أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل للعمل بكلية الملك فهد الأمنية برتبة (جندي أول – جندي) رجال، وسيتم استقبال طلبات القبول خلال الفترة من يوم السبت الموافق 4/ 5/ 1442هـ وحتى يوم الخميس الموافق 9/ 5/ 1442هـ على الرابط التالي: https://jobs.sa.