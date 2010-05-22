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شرطة مكة المكرمة تطيح بمقيمين ارتكبوا جرائم بذات النمط والسلوك

جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية وإحالتهم للنيابة العامة

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن متابعة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت - بفضل الله - عن تمكن الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة من القبض على (4) مقيمين من الجنسية الباكستانية، واثنين من الجنسية الأفغانية، في العقدين الرابع والسادس من العمر، ارتكبوا عدداً من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي.

وتمثلت في سرقة بطاريات تابعة لأبراج إحدى شركات الاتصالات بالمملكة، بمواقع مختلفة من العاصمة المقدسة ومحافظة جدة، واستُردت (61) بطارية، وجرى إيقافهم، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

شرطة مكة المكرمة النيابة العامة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شرطة مكة المكرمة تطيح بمقيمين ارتكبوا جرائم بذات النمط والسلوك
سبق

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن متابعة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت - بفضل الله - عن تمكن الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة من القبض على (4) مقيمين من الجنسية الباكستانية، واثنين من الجنسية الأفغانية، في العقدين الرابع والسادس من العمر، ارتكبوا عدداً من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي.

وتمثلت في سرقة بطاريات تابعة لأبراج إحدى شركات الاتصالات بالمملكة، بمواقع مختلفة من العاصمة المقدسة ومحافظة جدة، واستُردت (61) بطارية، وجرى إيقافهم، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

21 مايو 2021 - 9 شوّال 1442
11:47 PM

شرطة مكة المكرمة تطيح بمقيمين ارتكبوا جرائم بذات النمط والسلوك

جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية وإحالتهم للنيابة العامة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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2,477

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن متابعة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت - بفضل الله - عن تمكن الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة من القبض على (4) مقيمين من الجنسية الباكستانية، واثنين من الجنسية الأفغانية، في العقدين الرابع والسادس من العمر، ارتكبوا عدداً من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي.

وتمثلت في سرقة بطاريات تابعة لأبراج إحدى شركات الاتصالات بالمملكة، بمواقع مختلفة من العاصمة المقدسة ومحافظة جدة، واستُردت (61) بطارية، وجرى إيقافهم، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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