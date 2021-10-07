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السوق السعودية "تداول" تقترب من الطرح العام بقيمة 15 مليار ريال

"بلومبيرج": هي الأكثر سخونة وقوة للاكتتابات العامة الأولية بالشرق الأوسط

تقترب سوق البورصة السعودية "تداول" من إعلان خطط لطرح عام أولي، طال انتظاره، يُقدَّر بـ 4 مليارات دولار "15 مليار ريال"، وفقًا لوكالة بلومبيرج.

ونقلت "بلومبرج" عن أشخاص مطلعين أن تفاصيل الطرح العام الأولي سيتم الكشف عنها إلى حد كبير خلال الشهر الجاري، وأن المداولات جارية، ولم يتم اتخاذ خطوة نهائية بشأن الإطار الزمني.

وأشارت "بلومبيرج" إلى أن السوق السعودية هي الأكثر سخونة وقوة للاكتتابات العامة الأولية في الشرق الأوسط في السنوات الأخيرة مع زيادة الاكتتاب في العروض الجديدة، ومعظمها من قِبل المستثمرين الأفراد والمؤسسات المحلية.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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السوق السعودية "تداول" تقترب من الطرح العام بقيمة 15 مليار ريال
سبق

تقترب سوق البورصة السعودية "تداول" من إعلان خطط لطرح عام أولي، طال انتظاره، يُقدَّر بـ 4 مليارات دولار "15 مليار ريال"، وفقًا لوكالة بلومبيرج.

ونقلت "بلومبرج" عن أشخاص مطلعين أن تفاصيل الطرح العام الأولي سيتم الكشف عنها إلى حد كبير خلال الشهر الجاري، وأن المداولات جارية، ولم يتم اتخاذ خطوة نهائية بشأن الإطار الزمني.

وأشارت "بلومبيرج" إلى أن السوق السعودية هي الأكثر سخونة وقوة للاكتتابات العامة الأولية في الشرق الأوسط في السنوات الأخيرة مع زيادة الاكتتاب في العروض الجديدة، ومعظمها من قِبل المستثمرين الأفراد والمؤسسات المحلية.

07 أكتوبر 2021 - 1 ربيع الأول 1443
12:14 AM

السوق السعودية "تداول" تقترب من الطرح العام بقيمة 15 مليار ريال

"بلومبيرج": هي الأكثر سخونة وقوة للاكتتابات العامة الأولية بالشرق الأوسط

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خالد علي - الرياض
1
5,806

تقترب سوق البورصة السعودية "تداول" من إعلان خطط لطرح عام أولي، طال انتظاره، يُقدَّر بـ 4 مليارات دولار "15 مليار ريال"، وفقًا لوكالة بلومبيرج.

ونقلت "بلومبرج" عن أشخاص مطلعين أن تفاصيل الطرح العام الأولي سيتم الكشف عنها إلى حد كبير خلال الشهر الجاري، وأن المداولات جارية، ولم يتم اتخاذ خطوة نهائية بشأن الإطار الزمني.

وأشارت "بلومبيرج" إلى أن السوق السعودية هي الأكثر سخونة وقوة للاكتتابات العامة الأولية في الشرق الأوسط في السنوات الأخيرة مع زيادة الاكتتاب في العروض الجديدة، ومعظمها من قِبل المستثمرين الأفراد والمؤسسات المحلية.

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