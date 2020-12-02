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مشروع البحر الأحمر يعلن التصاميم المعمارية الفائزة في مسابقة العمارة المستدامة

نايف بن فهد الغنام حصل على المركز الأول.. والثاني لفريق من المهندسين

أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير، عن أسماء الفائزين في مسابقة أفضل تصميم معماري مستدام "صديق للبيئة"، للمركز الاجتماعي التابع للحي السكني في مدينة الموظفين التي يجري تطويرها حالياً في مشروع البحر الأحمر، حيث حصل على المركز الثالث حسن الهندي ومحمد الغزي، فيما حصل على المركز الثاني فريق من المهندسين بقيادة عبدالله النهدي وفراس كشاري، وعبدالعزيز السقاف وعبدالرحمن الجيلاني ومحمد دمنهوري، وحصل على الأول نايف بن فهد الغنام.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير جون باغانو : تدرك الشركة أن الشباب سيلعبون دورًا أساسيًا في تشكيل مستقبل المملكة، وهي حريصة على تمكينهم من المشاركة في جميع جوانب المشروع ، مشيراً إلى أن المسابقة قد حظيت بمشاركة واسعة من قبل طلاب وطالبات الجامعات السعودية حيث تم استلام أكثر من 600 مشاركة احتوت على تصاميم رائعة ومبتكرة تم تصفيتها واختيار أفضل 10 مشاركات للترشح والفوز بالمراكز الثلاثة الأولى.

من جهتها أشادت الرئيسة التنفيذية لهيئة العمارة والتصميم الدكتورة سمية السليمان، بجميع المشاركات المرشحة للتصفيات النهائية قائلة: لقد سرني أن رأيت مشاركات طلاب وطالبات الجامعات السعودية الإبداعية، وكلي فخر بنتاجهم الفكري في مجال العمارة المستدامة، كما تسعدني جهود شركة البحر الأحمر للتطوير في مجال الاستدامة وحرصها على توفير الفرص للشباب السعودي ليبدعوا ويتألقوا في هذا المجال الواعد.

وتفوّقت التصاميم العشرة التي تم ترشيحها للمرحلة ما قبل النهائية بأفكار متميزة اعتمدت على أعلى معايير الاستدامة، لتقليل الأثر البيئي السلبي للأبنية عن طريق استخدام مواد بناء صديقة للبيئة، وإمدادها بالطاقة المتجددة 100%.

شركة البحر الأحمر للتطوير

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مشروع البحر الأحمر يعلن التصاميم المعمارية الفائزة في مسابقة العمارة المستدامة
سبق

أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير، عن أسماء الفائزين في مسابقة أفضل تصميم معماري مستدام "صديق للبيئة"، للمركز الاجتماعي التابع للحي السكني في مدينة الموظفين التي يجري تطويرها حالياً في مشروع البحر الأحمر، حيث حصل على المركز الثالث حسن الهندي ومحمد الغزي، فيما حصل على المركز الثاني فريق من المهندسين بقيادة عبدالله النهدي وفراس كشاري، وعبدالعزيز السقاف وعبدالرحمن الجيلاني ومحمد دمنهوري، وحصل على الأول نايف بن فهد الغنام.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير جون باغانو : تدرك الشركة أن الشباب سيلعبون دورًا أساسيًا في تشكيل مستقبل المملكة، وهي حريصة على تمكينهم من المشاركة في جميع جوانب المشروع ، مشيراً إلى أن المسابقة قد حظيت بمشاركة واسعة من قبل طلاب وطالبات الجامعات السعودية حيث تم استلام أكثر من 600 مشاركة احتوت على تصاميم رائعة ومبتكرة تم تصفيتها واختيار أفضل 10 مشاركات للترشح والفوز بالمراكز الثلاثة الأولى.

من جهتها أشادت الرئيسة التنفيذية لهيئة العمارة والتصميم الدكتورة سمية السليمان، بجميع المشاركات المرشحة للتصفيات النهائية قائلة: لقد سرني أن رأيت مشاركات طلاب وطالبات الجامعات السعودية الإبداعية، وكلي فخر بنتاجهم الفكري في مجال العمارة المستدامة، كما تسعدني جهود شركة البحر الأحمر للتطوير في مجال الاستدامة وحرصها على توفير الفرص للشباب السعودي ليبدعوا ويتألقوا في هذا المجال الواعد.

وتفوّقت التصاميم العشرة التي تم ترشيحها للمرحلة ما قبل النهائية بأفكار متميزة اعتمدت على أعلى معايير الاستدامة، لتقليل الأثر البيئي السلبي للأبنية عن طريق استخدام مواد بناء صديقة للبيئة، وإمدادها بالطاقة المتجددة 100%.

02 ديسمبر 2020 - 17 ربيع الآخر 1442
05:10 PM

مشروع البحر الأحمر يعلن التصاميم المعمارية الفائزة في مسابقة العمارة المستدامة

نايف بن فهد الغنام حصل على المركز الأول.. والثاني لفريق من المهندسين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - تبوك
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أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير، عن أسماء الفائزين في مسابقة أفضل تصميم معماري مستدام "صديق للبيئة"، للمركز الاجتماعي التابع للحي السكني في مدينة الموظفين التي يجري تطويرها حالياً في مشروع البحر الأحمر، حيث حصل على المركز الثالث حسن الهندي ومحمد الغزي، فيما حصل على المركز الثاني فريق من المهندسين بقيادة عبدالله النهدي وفراس كشاري، وعبدالعزيز السقاف وعبدالرحمن الجيلاني ومحمد دمنهوري، وحصل على الأول نايف بن فهد الغنام.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير جون باغانو : تدرك الشركة أن الشباب سيلعبون دورًا أساسيًا في تشكيل مستقبل المملكة، وهي حريصة على تمكينهم من المشاركة في جميع جوانب المشروع ، مشيراً إلى أن المسابقة قد حظيت بمشاركة واسعة من قبل طلاب وطالبات الجامعات السعودية حيث تم استلام أكثر من 600 مشاركة احتوت على تصاميم رائعة ومبتكرة تم تصفيتها واختيار أفضل 10 مشاركات للترشح والفوز بالمراكز الثلاثة الأولى.

من جهتها أشادت الرئيسة التنفيذية لهيئة العمارة والتصميم الدكتورة سمية السليمان، بجميع المشاركات المرشحة للتصفيات النهائية قائلة: لقد سرني أن رأيت مشاركات طلاب وطالبات الجامعات السعودية الإبداعية، وكلي فخر بنتاجهم الفكري في مجال العمارة المستدامة، كما تسعدني جهود شركة البحر الأحمر للتطوير في مجال الاستدامة وحرصها على توفير الفرص للشباب السعودي ليبدعوا ويتألقوا في هذا المجال الواعد.

وتفوّقت التصاميم العشرة التي تم ترشيحها للمرحلة ما قبل النهائية بأفكار متميزة اعتمدت على أعلى معايير الاستدامة، لتقليل الأثر البيئي السلبي للأبنية عن طريق استخدام مواد بناء صديقة للبيئة، وإمدادها بالطاقة المتجددة 100%.

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