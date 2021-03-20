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"الداخلية العرب" الاعتداء على مصفاة تكرير البترول بالرياض جريمة حرب

قالت: تمثل انتهاكًا صارخًا لكل القوانين والأعراف الدولية يستوجب المساءلة

أعربت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاعتداء ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران باستهداف مصفاة تكرير البترول في مدينة الرياض بطائرات مسيَّرة.

وأكدت الأمانة العامة في بيان أصدرته في العاصمة تونس الإدانة بأشد العبارات إثر الأعمال الإرهابية الجبانة التي يتكرر ارتكابها من قِبل هذه الميليشيات على المنشآت الحيوية والمدنية في المملكة العربية السعودية، التي تمثل انتهاكًا صارخًا لكل القوانين والأعراف الدولية، وجرائم حرب، تستوجب المساءلة عنها وإيقافها، وتعتبر أدلة دامغة على المساعي المتعمدة لهذه الميليشيات ومَن يقف وراءها لتهديد مصادر الطاقة الدولية، وتقويض أمن واستقرار المنطقة العربية، ونسف كل جهود السلام التي تنشدها بلدان وشعوب المنطقة.

وجدّدت الأمانة العامة مساندتها المطلقة للإجراءات والتدابير التي تتخذها وتنفذها السعودية لضمان أمن وسلامة منشآتها ومواطنيها والمقيمين على أراضيها.

الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرات مسيرة الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الداخلية العرب" الاعتداء على مصفاة تكرير البترول بالرياض جريمة حرب
سبق

أعربت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاعتداء ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران باستهداف مصفاة تكرير البترول في مدينة الرياض بطائرات مسيَّرة.

وأكدت الأمانة العامة في بيان أصدرته في العاصمة تونس الإدانة بأشد العبارات إثر الأعمال الإرهابية الجبانة التي يتكرر ارتكابها من قِبل هذه الميليشيات على المنشآت الحيوية والمدنية في المملكة العربية السعودية، التي تمثل انتهاكًا صارخًا لكل القوانين والأعراف الدولية، وجرائم حرب، تستوجب المساءلة عنها وإيقافها، وتعتبر أدلة دامغة على المساعي المتعمدة لهذه الميليشيات ومَن يقف وراءها لتهديد مصادر الطاقة الدولية، وتقويض أمن واستقرار المنطقة العربية، ونسف كل جهود السلام التي تنشدها بلدان وشعوب المنطقة.

وجدّدت الأمانة العامة مساندتها المطلقة للإجراءات والتدابير التي تتخذها وتنفذها السعودية لضمان أمن وسلامة منشآتها ومواطنيها والمقيمين على أراضيها.

20 مارس 2021 - 7 شعبان 1442
01:08 AM

"الداخلية العرب" الاعتداء على مصفاة تكرير البترول بالرياض جريمة حرب

قالت: تمثل انتهاكًا صارخًا لكل القوانين والأعراف الدولية يستوجب المساءلة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - تونس
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أعربت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاعتداء ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران باستهداف مصفاة تكرير البترول في مدينة الرياض بطائرات مسيَّرة.

وأكدت الأمانة العامة في بيان أصدرته في العاصمة تونس الإدانة بأشد العبارات إثر الأعمال الإرهابية الجبانة التي يتكرر ارتكابها من قِبل هذه الميليشيات على المنشآت الحيوية والمدنية في المملكة العربية السعودية، التي تمثل انتهاكًا صارخًا لكل القوانين والأعراف الدولية، وجرائم حرب، تستوجب المساءلة عنها وإيقافها، وتعتبر أدلة دامغة على المساعي المتعمدة لهذه الميليشيات ومَن يقف وراءها لتهديد مصادر الطاقة الدولية، وتقويض أمن واستقرار المنطقة العربية، ونسف كل جهود السلام التي تنشدها بلدان وشعوب المنطقة.

وجدّدت الأمانة العامة مساندتها المطلقة للإجراءات والتدابير التي تتخذها وتنفذها السعودية لضمان أمن وسلامة منشآتها ومواطنيها والمقيمين على أراضيها.

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