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"الفيصل" يدشن فعاليات "موسم الدرعية".. والبداية بـ"سباق فورمولا أي"

تصوير: ماجد البقمي

دشن الأمير عبدالعزيز الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة، "موسم الدرعية" وذلك في حفل ضخم أُقيم اليوم.

وفي بداية الحفل قال الأمير عبدالعزيز في كلمة: "من الدرعية كانت البداية وفي الدرعية اجتمع أبناء الوطن تحت مظلة الدولة السعودية الأولى، بداية موطن الفخر وبداية الإلهام لأجيال من الملوك والأبطال الذين قادوا المملكة للازدهار والنمو".

وأضاف: أن نجاح فورمولا إي الكبير في العام الماضي جعلنا نعقد العزم على تقديم ما هو أكبر بكثير خلال ⁧‫"موسم الدرعية⁩ .

وزاد: موسم الدرعية موسم رياضي ثقافي ترفيهي وهو مكمل لباقي المواسم التي شهدت نجاحًا كبيرًا.

وبعد ذلك تم إعلان فعاليات موسم الدرعية حيث ستكون البداية يوم 22 و23 نوفمبر عن طريق "فورمولا اي الدرعية" والذي سيكون على جولتين.

وفي يوم 7 ديسمبر في نزال الملاكمة التاريخي في نهائي بطولة العالم للملاكمة للوزن الثقيل بين البريطاني جوشوا والملاكم المكسيكي جونيور.

وفي أيام 12، 13، 14 ديسمبر سيلتقي محبي لعبة التنس الأرضي بثمانية من نجوم اللعبة في بطولة "كأس الدرعية للتنس".

لتنتقل الوجهة نحو الفروسية في مهرجان الدرعية للفروسية المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 والذي سيُقام أيام 13 و14 و20 و21 ديسمبر بمشاركة 150 من أفضل فرسان العالم.

الدرعية الهيئة العامة للرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة عبدالعزيز الفيصل موسم الدرعية

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"الفيصل" يدشن فعاليات "موسم الدرعية".. والبداية بـ"سباق فورمولا أي"
سبق

تصوير: ماجد البقمي

دشن الأمير عبدالعزيز الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة، "موسم الدرعية" وذلك في حفل ضخم أُقيم اليوم.

وفي بداية الحفل قال الأمير عبدالعزيز في كلمة: "من الدرعية كانت البداية وفي الدرعية اجتمع أبناء الوطن تحت مظلة الدولة السعودية الأولى، بداية موطن الفخر وبداية الإلهام لأجيال من الملوك والأبطال الذين قادوا المملكة للازدهار والنمو".

وأضاف: أن نجاح فورمولا إي الكبير في العام الماضي جعلنا نعقد العزم على تقديم ما هو أكبر بكثير خلال ⁧‫"موسم الدرعية⁩ .

وزاد: موسم الدرعية موسم رياضي ثقافي ترفيهي وهو مكمل لباقي المواسم التي شهدت نجاحًا كبيرًا.

وبعد ذلك تم إعلان فعاليات موسم الدرعية حيث ستكون البداية يوم 22 و23 نوفمبر عن طريق "فورمولا اي الدرعية" والذي سيكون على جولتين.

وفي يوم 7 ديسمبر في نزال الملاكمة التاريخي في نهائي بطولة العالم للملاكمة للوزن الثقيل بين البريطاني جوشوا والملاكم المكسيكي جونيور.

وفي أيام 12، 13، 14 ديسمبر سيلتقي محبي لعبة التنس الأرضي بثمانية من نجوم اللعبة في بطولة "كأس الدرعية للتنس".

لتنتقل الوجهة نحو الفروسية في مهرجان الدرعية للفروسية المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 والذي سيُقام أيام 13 و14 و20 و21 ديسمبر بمشاركة 150 من أفضل فرسان العالم.

06 أكتوبر 2019 - 7 صفر 1441
10:10 PM
اخر تعديل
07 أكتوبر 2019 - 8 صفر 1441
02:31 AM

"الفيصل" يدشن فعاليات "موسم الدرعية".. والبداية بـ"سباق فورمولا أي"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تصوير: ماجد البقمي

دشن الأمير عبدالعزيز الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة، "موسم الدرعية" وذلك في حفل ضخم أُقيم اليوم.

وفي بداية الحفل قال الأمير عبدالعزيز في كلمة: "من الدرعية كانت البداية وفي الدرعية اجتمع أبناء الوطن تحت مظلة الدولة السعودية الأولى، بداية موطن الفخر وبداية الإلهام لأجيال من الملوك والأبطال الذين قادوا المملكة للازدهار والنمو".

وأضاف: أن نجاح فورمولا إي الكبير في العام الماضي جعلنا نعقد العزم على تقديم ما هو أكبر بكثير خلال ⁧‫"موسم الدرعية⁩ .

وزاد: موسم الدرعية موسم رياضي ثقافي ترفيهي وهو مكمل لباقي المواسم التي شهدت نجاحًا كبيرًا.

وبعد ذلك تم إعلان فعاليات موسم الدرعية حيث ستكون البداية يوم 22 و23 نوفمبر عن طريق "فورمولا اي الدرعية" والذي سيكون على جولتين.

وفي يوم 7 ديسمبر في نزال الملاكمة التاريخي في نهائي بطولة العالم للملاكمة للوزن الثقيل بين البريطاني جوشوا والملاكم المكسيكي جونيور.

وفي أيام 12، 13، 14 ديسمبر سيلتقي محبي لعبة التنس الأرضي بثمانية من نجوم اللعبة في بطولة "كأس الدرعية للتنس".

لتنتقل الوجهة نحو الفروسية في مهرجان الدرعية للفروسية المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 والذي سيُقام أيام 13 و14 و20 و21 ديسمبر بمشاركة 150 من أفضل فرسان العالم.

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