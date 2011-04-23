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عطاءات السعودية.. فريق مركز الملك سلمان للإغاثة يسلم مساعدات غذائية عاجلة للسنغال

توزيع السلال الغذائية على الأسر الأكثر احتياجاً في المهرة باليمن

سلّم فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مساعدات غذائية عاجلة لجمهورية السنغال اشتملت على 2.400 سلة غذائية تزن 95 طنا، سيتم توزيعها بالتزامن مع شهر رمضان المبارك في مناطق فاتك و ديوربل بجمهورية السنغال، يستفيد منها 4.800 فرد.

ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة للدول الشقيقة والصديقة.

حضر التسليم المستشار بسفارة المملكة في دكار يوسف جزار، والأمين العام للمفوضية العليا للحماية الاجتماعية والتضامن الوطني السيده آشلي فيصلي، وعدد من المسؤولين من الجانب السنغالي، وفريق المركز.

اليمن

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، توزيع السلال الغذائية للأسر الأشد فقرًا والنازحة بمحافظة المهرة اليمنية.

وجرى توزيع 13 طنًا و900 كيلوجرام من السلال الغذائية في مديريتي المسيلة وسيحوت، استفادت منها 780 فردًا.


ويأتي ذلك في إطار مشروع تأمين وتوزيع سلال غذائية رمضانية في جمهورية اليمن الشقيقة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عطاءات السعودية.. فريق مركز الملك سلمان للإغاثة يسلم مساعدات غذائية عاجلة للسنغال
سبق

سلّم فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مساعدات غذائية عاجلة لجمهورية السنغال اشتملت على 2.400 سلة غذائية تزن 95 طنا، سيتم توزيعها بالتزامن مع شهر رمضان المبارك في مناطق فاتك و ديوربل بجمهورية السنغال، يستفيد منها 4.800 فرد.

ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة للدول الشقيقة والصديقة.

حضر التسليم المستشار بسفارة المملكة في دكار يوسف جزار، والأمين العام للمفوضية العليا للحماية الاجتماعية والتضامن الوطني السيده آشلي فيصلي، وعدد من المسؤولين من الجانب السنغالي، وفريق المركز.

اليمن

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، توزيع السلال الغذائية للأسر الأشد فقرًا والنازحة بمحافظة المهرة اليمنية.

وجرى توزيع 13 طنًا و900 كيلوجرام من السلال الغذائية في مديريتي المسيلة وسيحوت، استفادت منها 780 فردًا.


ويأتي ذلك في إطار مشروع تأمين وتوزيع سلال غذائية رمضانية في جمهورية اليمن الشقيقة.

23 إبريل 2021 - 11 رمضان 1442
05:38 PM

عطاءات السعودية.. فريق مركز الملك سلمان للإغاثة يسلم مساعدات غذائية عاجلة للسنغال

توزيع السلال الغذائية على الأسر الأكثر احتياجاً في المهرة باليمن

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سلّم فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مساعدات غذائية عاجلة لجمهورية السنغال اشتملت على 2.400 سلة غذائية تزن 95 طنا، سيتم توزيعها بالتزامن مع شهر رمضان المبارك في مناطق فاتك و ديوربل بجمهورية السنغال، يستفيد منها 4.800 فرد.

ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة للدول الشقيقة والصديقة.

حضر التسليم المستشار بسفارة المملكة في دكار يوسف جزار، والأمين العام للمفوضية العليا للحماية الاجتماعية والتضامن الوطني السيده آشلي فيصلي، وعدد من المسؤولين من الجانب السنغالي، وفريق المركز.

اليمن

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، توزيع السلال الغذائية للأسر الأشد فقرًا والنازحة بمحافظة المهرة اليمنية.

وجرى توزيع 13 طنًا و900 كيلوجرام من السلال الغذائية في مديريتي المسيلة وسيحوت، استفادت منها 780 فردًا.


ويأتي ذلك في إطار مشروع تأمين وتوزيع سلال غذائية رمضانية في جمهورية اليمن الشقيقة.

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