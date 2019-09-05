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جدة تشهد تنفيذ حكم القتل في "مهرب الكوكايين"

نيجيري الجنسية كان قد قُبض عليها متلبسًا بجريمته

نفّذت وزارة الداخلية، اليوم، حكم القتل تعزيرًا في مهرب مخدرات نيجيري الجنسية في جدة، كان قد قُبض عليه عند قيامه بتهريب كمية من الكوكايين المخدر.
وتفصيلًا، أصدرت وزارة الداخلية اليوم بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيرًا في مهرب كمية من الكوكايين المخدر في محافظة جدة؛ فيما يلي نصه:

"قال الله تعالى: {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادًا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تُقطّع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو يُنفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم}.
بفضل من الله، تم القبض على المدعو/ محمد عبدالله محمد آدم -نيجيري الجنسية- عند قيامه بتهريب كمية من الكوكايين المخدر، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له.. وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله تعزيرًا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تَقرر شرعًا، وأيد من مرجعه.
وتم تنفيذ حكم القتل في الجاني/ محمد عبدالله محمد آدم، اليوم الخميس 6/ 1/ 1441هـ، في منطقة مكة المكرمة بمحافظة جدة.
ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك، لتؤكد للعموم حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على محاربة المخدرات بأنواعها؛ لما تسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع، وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها، مستمدة منهجها من شرع الله القويم، وهي تحذّر في الوقت نفسه كل مَن يُقدِم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.
والله الهادي إلى سواء السبيل".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جدة تشهد تنفيذ حكم القتل في "مهرب الكوكايين"
سبق

نفّذت وزارة الداخلية، اليوم، حكم القتل تعزيرًا في مهرب مخدرات نيجيري الجنسية في جدة، كان قد قُبض عليه عند قيامه بتهريب كمية من الكوكايين المخدر.
وتفصيلًا، أصدرت وزارة الداخلية اليوم بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيرًا في مهرب كمية من الكوكايين المخدر في محافظة جدة؛ فيما يلي نصه:

"قال الله تعالى: {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادًا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تُقطّع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو يُنفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم}.
بفضل من الله، تم القبض على المدعو/ محمد عبدالله محمد آدم -نيجيري الجنسية- عند قيامه بتهريب كمية من الكوكايين المخدر، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له.. وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله تعزيرًا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تَقرر شرعًا، وأيد من مرجعه.
وتم تنفيذ حكم القتل في الجاني/ محمد عبدالله محمد آدم، اليوم الخميس 6/ 1/ 1441هـ، في منطقة مكة المكرمة بمحافظة جدة.
ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك، لتؤكد للعموم حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على محاربة المخدرات بأنواعها؛ لما تسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع، وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها، مستمدة منهجها من شرع الله القويم، وهي تحذّر في الوقت نفسه كل مَن يُقدِم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.
والله الهادي إلى سواء السبيل".

05 سبتمبر 2019 - 6 محرّم 1441
12:21 PM

جدة تشهد تنفيذ حكم القتل في "مهرب الكوكايين"

نيجيري الجنسية كان قد قُبض عليها متلبسًا بجريمته

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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نفّذت وزارة الداخلية، اليوم، حكم القتل تعزيرًا في مهرب مخدرات نيجيري الجنسية في جدة، كان قد قُبض عليه عند قيامه بتهريب كمية من الكوكايين المخدر.
وتفصيلًا، أصدرت وزارة الداخلية اليوم بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيرًا في مهرب كمية من الكوكايين المخدر في محافظة جدة؛ فيما يلي نصه:

"قال الله تعالى: {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادًا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تُقطّع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو يُنفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم}.
بفضل من الله، تم القبض على المدعو/ محمد عبدالله محمد آدم -نيجيري الجنسية- عند قيامه بتهريب كمية من الكوكايين المخدر، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له.. وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله تعزيرًا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تَقرر شرعًا، وأيد من مرجعه.
وتم تنفيذ حكم القتل في الجاني/ محمد عبدالله محمد آدم، اليوم الخميس 6/ 1/ 1441هـ، في منطقة مكة المكرمة بمحافظة جدة.
ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك، لتؤكد للعموم حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على محاربة المخدرات بأنواعها؛ لما تسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع، وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها، مستمدة منهجها من شرع الله القويم، وهي تحذّر في الوقت نفسه كل مَن يُقدِم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.
والله الهادي إلى سواء السبيل".

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