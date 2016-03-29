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"سعود الطبية" تكرس جهودها التوعوية بفعالية "صحتي تبدأ من فمي"

تزامنًا مع الأسبوع الخليجي لصحة الفم والأسنان

‬نظمت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بقسم الفعالية الصحية بإدارة العلاقات العامة والإعلام الصحي، بالتعاون مع مستشفى طب الأسنان، فعالية صحية توعوية إلكترونية بعنوان "صحتي تبدأ من فمي" تزامناً مع الأسبوع الخليجي الموحد لتعزيز صحة الفم والأسنان، وشارك بها نخبة من الاستشاريين.

وتناولت الفعالية كيفية التعامل مع ما يصيب صحة الفم والأسنان، والتي تتعلق بإصابات الأسنان اللبنية للأطفال من الحوادث والإجراءات المتبعة، إضافة إلى الاهتمام بصحة فم الطفل، وأهمية تفريش الأسنان الصحيحة ودعم السلوكيات الصحية التي من شأنها المحافظة على صحة الفم والأسنان.

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"سعود الطبية" تكرس جهودها التوعوية بفعالية "صحتي تبدأ من فمي"
سبق

‬نظمت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بقسم الفعالية الصحية بإدارة العلاقات العامة والإعلام الصحي، بالتعاون مع مستشفى طب الأسنان، فعالية صحية توعوية إلكترونية بعنوان "صحتي تبدأ من فمي" تزامناً مع الأسبوع الخليجي الموحد لتعزيز صحة الفم والأسنان، وشارك بها نخبة من الاستشاريين.

وتناولت الفعالية كيفية التعامل مع ما يصيب صحة الفم والأسنان، والتي تتعلق بإصابات الأسنان اللبنية للأطفال من الحوادث والإجراءات المتبعة، إضافة إلى الاهتمام بصحة فم الطفل، وأهمية تفريش الأسنان الصحيحة ودعم السلوكيات الصحية التي من شأنها المحافظة على صحة الفم والأسنان.

29 مارس 2021 - 16 شعبان 1442
06:07 PM

"سعود الطبية" تكرس جهودها التوعوية بفعالية "صحتي تبدأ من فمي"

تزامنًا مع الأسبوع الخليجي لصحة الفم والأسنان

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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‬نظمت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بقسم الفعالية الصحية بإدارة العلاقات العامة والإعلام الصحي، بالتعاون مع مستشفى طب الأسنان، فعالية صحية توعوية إلكترونية بعنوان "صحتي تبدأ من فمي" تزامناً مع الأسبوع الخليجي الموحد لتعزيز صحة الفم والأسنان، وشارك بها نخبة من الاستشاريين.

وتناولت الفعالية كيفية التعامل مع ما يصيب صحة الفم والأسنان، والتي تتعلق بإصابات الأسنان اللبنية للأطفال من الحوادث والإجراءات المتبعة، إضافة إلى الاهتمام بصحة فم الطفل، وأهمية تفريش الأسنان الصحيحة ودعم السلوكيات الصحية التي من شأنها المحافظة على صحة الفم والأسنان.

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