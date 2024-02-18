النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

غداً .. انطلاق الملتقى السنوي للمرشدين السياحيين بمكة

بمشاركة 500 مرشد ومرشدة تحت رعاية أمير المنطقة

ينطلق صباح غد الأربعاء الـ19 من شهر فبراير الجاري، الملتقى السنوي للمرشدين السياحيين بالعاصمة المقدّسة الذي يستضيفه مجلس التنمية السياحية بالعاصمة المقدّسة تحت رعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرّمة الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز.

يستمر الملتقى حتى الـ22 من الشهر الجاري، واتخذ المجلس الترتيبات كافة، وكُلِّفت اللجنة المنظمة بالعمل على إنجاح الملتقى عبر لجان فرعية أربع؛ هي: اللجنة الإدارية والتقنية، ولجنة القاعة والمراسم، واللجنة الميدانية، ولجنة الإعلام والتوثيق.

وسينطلق الملتقى الذي يشارك فيه 500 مرشد سياحي ومرشدة؛ مرخصون لدى الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني من جميع مناطق المملكة، بحفل افتتاح خطابي يدشّن ضمنه الموقع الإلكتروني للملتقى، إلى جانب الصفحات الرسمية في منصات التواصل الاجتماعي.

وسيلي ذلك بعض ورش العمل والمحاضرات العلمية، إضافة إلى الجولات السياحية على المسار التاريخي، وزيارات بعض متاحف العاصمة المقدّسة، وتقرر أن يكون فندق الملينيوم مقراً لسكن المشاركين في الملتقى، في حين يُقام حفل الافتتاح في إحدى قاعات مكة الكبرى غرب مكة المكرّمة.

وكانت اللجنة الميدانية ومجموعة المرشدين بالعاصمة المقدّسة المرافقون لضيوف الملتقي قد قاموا بجولات تدريبية على المسار التاريخي لمكة المكرّمة، إلى جانب المتاحف الخمسة المقرر زيارتها في أثناء الملتقى (متحف بيت التراث المكي، متحف التراث، متحف الكردي، متحف الروحاء، معرض عمارة الحرمين)، وأكملت اللجان استعداداتها كافة، وبات الجميع في كامل الجاهزية.

من جانبه، رحّب أمين عام مجلس التنمية السياحية بالعاصمة المقدّسة الدكتور هشام بن محمد مدني؛ بضيوف الملتقى في رحاب مكة المكرّمة؛ متمنياً لهم طيب الإقامة، مؤكداً أن جميع لجان الملتقى اتخذت الترتيبات كافة من أجل إنجاح أعماله.

ورفع "مدني"؛ شكره وتقديره إلى مستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة المكرّمة الأمير خالد الفيصل؛ على دعم الملتقى ورعايته، مؤكداً أن مجلس التنمية السياحية بالعاصمة المقدّسة جنّد كل طاقته من أجل إنجاحه.

يُذكر أن الملتقى يُقام كل عام بمناسبة اليوم العالمي للإرشاد السياحي الذي يصادف الـ21 من فبراير من كل عام، واحتفلت به الجمعية السعودية للمرشدين السياحيين في السنوات الماضية، وفي كل عام يُقام التجمع في منطقة من مناطق المملكة، والتجمع يُقام بعنوان "منتدى المرشدين السياحيين السعوديين"، وعندما حط المنتدى رحاله في مكة المكرّمة وجّه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرّمة الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز، بأن يحوّل المنتدى إلى "ملتقى" يُقام سنوياً في مكة المكرّمة، على أن يتحول إلى منتدى عالمي فيما بعد، لذلك يعد الملتقى السنوي للمرشدين السياحيين بالعاصمة المقدّسة هذا العام 2020 هو الأول، ويهدف إلى ترسيخ حب الوطن والولاء لقياداته، وتبادل الخبرات بين المرشدين السياحيين خلال المشاركة في البرامج والاستفادة من الدورات وورش العمل التي تُقام بهذه المناسبة.

الملتقى السنوي للمرشدين السياحيين بمكة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
غداً .. انطلاق الملتقى السنوي للمرشدين السياحيين بمكة
سبق

ينطلق صباح غد الأربعاء الـ19 من شهر فبراير الجاري، الملتقى السنوي للمرشدين السياحيين بالعاصمة المقدّسة الذي يستضيفه مجلس التنمية السياحية بالعاصمة المقدّسة تحت رعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرّمة الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز.

يستمر الملتقى حتى الـ22 من الشهر الجاري، واتخذ المجلس الترتيبات كافة، وكُلِّفت اللجنة المنظمة بالعمل على إنجاح الملتقى عبر لجان فرعية أربع؛ هي: اللجنة الإدارية والتقنية، ولجنة القاعة والمراسم، واللجنة الميدانية، ولجنة الإعلام والتوثيق.

وسينطلق الملتقى الذي يشارك فيه 500 مرشد سياحي ومرشدة؛ مرخصون لدى الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني من جميع مناطق المملكة، بحفل افتتاح خطابي يدشّن ضمنه الموقع الإلكتروني للملتقى، إلى جانب الصفحات الرسمية في منصات التواصل الاجتماعي.

وسيلي ذلك بعض ورش العمل والمحاضرات العلمية، إضافة إلى الجولات السياحية على المسار التاريخي، وزيارات بعض متاحف العاصمة المقدّسة، وتقرر أن يكون فندق الملينيوم مقراً لسكن المشاركين في الملتقى، في حين يُقام حفل الافتتاح في إحدى قاعات مكة الكبرى غرب مكة المكرّمة.

وكانت اللجنة الميدانية ومجموعة المرشدين بالعاصمة المقدّسة المرافقون لضيوف الملتقي قد قاموا بجولات تدريبية على المسار التاريخي لمكة المكرّمة، إلى جانب المتاحف الخمسة المقرر زيارتها في أثناء الملتقى (متحف بيت التراث المكي، متحف التراث، متحف الكردي، متحف الروحاء، معرض عمارة الحرمين)، وأكملت اللجان استعداداتها كافة، وبات الجميع في كامل الجاهزية.

من جانبه، رحّب أمين عام مجلس التنمية السياحية بالعاصمة المقدّسة الدكتور هشام بن محمد مدني؛ بضيوف الملتقى في رحاب مكة المكرّمة؛ متمنياً لهم طيب الإقامة، مؤكداً أن جميع لجان الملتقى اتخذت الترتيبات كافة من أجل إنجاح أعماله.

ورفع "مدني"؛ شكره وتقديره إلى مستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة المكرّمة الأمير خالد الفيصل؛ على دعم الملتقى ورعايته، مؤكداً أن مجلس التنمية السياحية بالعاصمة المقدّسة جنّد كل طاقته من أجل إنجاحه.

يُذكر أن الملتقى يُقام كل عام بمناسبة اليوم العالمي للإرشاد السياحي الذي يصادف الـ21 من فبراير من كل عام، واحتفلت به الجمعية السعودية للمرشدين السياحيين في السنوات الماضية، وفي كل عام يُقام التجمع في منطقة من مناطق المملكة، والتجمع يُقام بعنوان "منتدى المرشدين السياحيين السعوديين"، وعندما حط المنتدى رحاله في مكة المكرّمة وجّه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرّمة الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز، بأن يحوّل المنتدى إلى "ملتقى" يُقام سنوياً في مكة المكرّمة، على أن يتحول إلى منتدى عالمي فيما بعد، لذلك يعد الملتقى السنوي للمرشدين السياحيين بالعاصمة المقدّسة هذا العام 2020 هو الأول، ويهدف إلى ترسيخ حب الوطن والولاء لقياداته، وتبادل الخبرات بين المرشدين السياحيين خلال المشاركة في البرامج والاستفادة من الدورات وورش العمل التي تُقام بهذه المناسبة.

18 فبراير 2020 - 24 جمادى الآخر 1441
10:55 AM

غداً .. انطلاق الملتقى السنوي للمرشدين السياحيين بمكة

بمشاركة 500 مرشد ومرشدة تحت رعاية أمير المنطقة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
0
976

ينطلق صباح غد الأربعاء الـ19 من شهر فبراير الجاري، الملتقى السنوي للمرشدين السياحيين بالعاصمة المقدّسة الذي يستضيفه مجلس التنمية السياحية بالعاصمة المقدّسة تحت رعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرّمة الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز.

يستمر الملتقى حتى الـ22 من الشهر الجاري، واتخذ المجلس الترتيبات كافة، وكُلِّفت اللجنة المنظمة بالعمل على إنجاح الملتقى عبر لجان فرعية أربع؛ هي: اللجنة الإدارية والتقنية، ولجنة القاعة والمراسم، واللجنة الميدانية، ولجنة الإعلام والتوثيق.

وسينطلق الملتقى الذي يشارك فيه 500 مرشد سياحي ومرشدة؛ مرخصون لدى الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني من جميع مناطق المملكة، بحفل افتتاح خطابي يدشّن ضمنه الموقع الإلكتروني للملتقى، إلى جانب الصفحات الرسمية في منصات التواصل الاجتماعي.

وسيلي ذلك بعض ورش العمل والمحاضرات العلمية، إضافة إلى الجولات السياحية على المسار التاريخي، وزيارات بعض متاحف العاصمة المقدّسة، وتقرر أن يكون فندق الملينيوم مقراً لسكن المشاركين في الملتقى، في حين يُقام حفل الافتتاح في إحدى قاعات مكة الكبرى غرب مكة المكرّمة.

وكانت اللجنة الميدانية ومجموعة المرشدين بالعاصمة المقدّسة المرافقون لضيوف الملتقي قد قاموا بجولات تدريبية على المسار التاريخي لمكة المكرّمة، إلى جانب المتاحف الخمسة المقرر زيارتها في أثناء الملتقى (متحف بيت التراث المكي، متحف التراث، متحف الكردي، متحف الروحاء، معرض عمارة الحرمين)، وأكملت اللجان استعداداتها كافة، وبات الجميع في كامل الجاهزية.

من جانبه، رحّب أمين عام مجلس التنمية السياحية بالعاصمة المقدّسة الدكتور هشام بن محمد مدني؛ بضيوف الملتقى في رحاب مكة المكرّمة؛ متمنياً لهم طيب الإقامة، مؤكداً أن جميع لجان الملتقى اتخذت الترتيبات كافة من أجل إنجاح أعماله.

ورفع "مدني"؛ شكره وتقديره إلى مستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة المكرّمة الأمير خالد الفيصل؛ على دعم الملتقى ورعايته، مؤكداً أن مجلس التنمية السياحية بالعاصمة المقدّسة جنّد كل طاقته من أجل إنجاحه.

يُذكر أن الملتقى يُقام كل عام بمناسبة اليوم العالمي للإرشاد السياحي الذي يصادف الـ21 من فبراير من كل عام، واحتفلت به الجمعية السعودية للمرشدين السياحيين في السنوات الماضية، وفي كل عام يُقام التجمع في منطقة من مناطق المملكة، والتجمع يُقام بعنوان "منتدى المرشدين السياحيين السعوديين"، وعندما حط المنتدى رحاله في مكة المكرّمة وجّه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرّمة الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز، بأن يحوّل المنتدى إلى "ملتقى" يُقام سنوياً في مكة المكرّمة، على أن يتحول إلى منتدى عالمي فيما بعد، لذلك يعد الملتقى السنوي للمرشدين السياحيين بالعاصمة المقدّسة هذا العام 2020 هو الأول، ويهدف إلى ترسيخ حب الوطن والولاء لقياداته، وتبادل الخبرات بين المرشدين السياحيين خلال المشاركة في البرامج والاستفادة من الدورات وورش العمل التي تُقام بهذه المناسبة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,674
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
10,776
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,396
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,777

كاريكاتير

"أردوغان ومحاولات فاشلة لتعكير صفو ضيوف الرحمن"

المقالات

بطاقات المواد الغذائية.. اقرؤوها جيدًا

بطاقات المواد الغذائية.. اقرؤوها جيدًا

عبدالرحمن المرشد
يا بني إن لم ترفع رأسي فلا تخفضه

يا بني إن لم ترفع رأسي فلا تخفضه

حسن آل عمير
يا لها من نملة..!

يا لها من نملة..!

بدر الغامدي
التأمين الطبي.. الملف المجمَّد منذ سنوات!!

التأمين الطبي.. الملف المجمَّد منذ سنوات!!

ماجد الحربي
عائلة "كورونا" تفتك بالصين.. و"الصحة" تراقب

عائلة "كورونا" تفتك بالصين.. و"الصحة" تراقب

عبدالغني الشيخ
ما عندك واسطة؟

ما عندك واسطة؟

منى الرشيدي
التدريب.. مفتاح الوظيفة

التدريب.. مفتاح الوظيفة

حواء القرني
مَن يأكل الضب حاليًا؟

مَن يأكل الضب حاليًا؟

عبدالرحمن المرشد
للرزق بيبان

للرزق بيبان

يحيى فقيهي
توطين الوظائف الهندسية في شركات المصاعد

توطين الوظائف الهندسية في شركات المصاعد

عبدالله بن خميس العمري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"
هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة