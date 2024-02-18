غداً .. انطلاق الملتقى السنوي للمرشدين السياحيين بمكة

بمشاركة 500 مرشد ومرشدة تحت رعاية أمير المنطقة

ينطلق صباح غد الأربعاء الـ19 من شهر فبراير الجاري، الملتقى السنوي للمرشدين السياحيين بالعاصمة المقدّسة الذي يستضيفه مجلس التنمية السياحية بالعاصمة المقدّسة تحت رعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرّمة الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز.

يستمر الملتقى حتى الـ22 من الشهر الجاري، واتخذ المجلس الترتيبات كافة، وكُلِّفت اللجنة المنظمة بالعمل على إنجاح الملتقى عبر لجان فرعية أربع؛ هي: اللجنة الإدارية والتقنية، ولجنة القاعة والمراسم، واللجنة الميدانية، ولجنة الإعلام والتوثيق.

وسينطلق الملتقى الذي يشارك فيه 500 مرشد سياحي ومرشدة؛ مرخصون لدى الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني من جميع مناطق المملكة، بحفل افتتاح خطابي يدشّن ضمنه الموقع الإلكتروني للملتقى، إلى جانب الصفحات الرسمية في منصات التواصل الاجتماعي.

وسيلي ذلك بعض ورش العمل والمحاضرات العلمية، إضافة إلى الجولات السياحية على المسار التاريخي، وزيارات بعض متاحف العاصمة المقدّسة، وتقرر أن يكون فندق الملينيوم مقراً لسكن المشاركين في الملتقى، في حين يُقام حفل الافتتاح في إحدى قاعات مكة الكبرى غرب مكة المكرّمة.

وكانت اللجنة الميدانية ومجموعة المرشدين بالعاصمة المقدّسة المرافقون لضيوف الملتقي قد قاموا بجولات تدريبية على المسار التاريخي لمكة المكرّمة، إلى جانب المتاحف الخمسة المقرر زيارتها في أثناء الملتقى (متحف بيت التراث المكي، متحف التراث، متحف الكردي، متحف الروحاء، معرض عمارة الحرمين)، وأكملت اللجان استعداداتها كافة، وبات الجميع في كامل الجاهزية.

من جانبه، رحّب أمين عام مجلس التنمية السياحية بالعاصمة المقدّسة الدكتور هشام بن محمد مدني؛ بضيوف الملتقى في رحاب مكة المكرّمة؛ متمنياً لهم طيب الإقامة، مؤكداً أن جميع لجان الملتقى اتخذت الترتيبات كافة من أجل إنجاح أعماله.

ورفع "مدني"؛ شكره وتقديره إلى مستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة المكرّمة الأمير خالد الفيصل؛ على دعم الملتقى ورعايته، مؤكداً أن مجلس التنمية السياحية بالعاصمة المقدّسة جنّد كل طاقته من أجل إنجاحه.

يُذكر أن الملتقى يُقام كل عام بمناسبة اليوم العالمي للإرشاد السياحي الذي يصادف الـ21 من فبراير من كل عام، واحتفلت به الجمعية السعودية للمرشدين السياحيين في السنوات الماضية، وفي كل عام يُقام التجمع في منطقة من مناطق المملكة، والتجمع يُقام بعنوان "منتدى المرشدين السياحيين السعوديين"، وعندما حط المنتدى رحاله في مكة المكرّمة وجّه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرّمة الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز، بأن يحوّل المنتدى إلى "ملتقى" يُقام سنوياً في مكة المكرّمة، على أن يتحول إلى منتدى عالمي فيما بعد، لذلك يعد الملتقى السنوي للمرشدين السياحيين بالعاصمة المقدّسة هذا العام 2020 هو الأول، ويهدف إلى ترسيخ حب الوطن والولاء لقياداته، وتبادل الخبرات بين المرشدين السياحيين خلال المشاركة في البرامج والاستفادة من الدورات وورش العمل التي تُقام بهذه المناسبة.