العضلة الضامة تبعد "الشمري" لأكثر من شهر عن الملاعب

بات في حكم المؤكد غياب لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الفيحاء عبد الملك الشمري، عن الملاعب لأكثر من شهر، حيث يخضع اللاعب لتدخل جراحي من أجل علاج إصابته بتمزق في العضلة الضامة بعد أن أثبتت الفحوص الطبية ضرورة إجراء عملية جراحية.

وأكدت التقارير الطبية حاجة الشمري الذي خضع للعملية تحت إشراف الدكتور سالم الزهراني المتخصص في الإصابات الرياضية إلى فترة تأهيل وعلاج تتراوح مدتها من أربعة إلى ستة أسابيع قبل العودة للتدريبات.