إغلاق 4 محال أغذية مخالفة.. وإنذار 12 أخرى في خميس مشيط

عُثر بداخلها على لحوم وخضراوات غير صالحة للاستخدام الآدمي

صادرت الفِرقة المسائية ببلدية محافظة خميس مشيط مساء أمس أكثر من ٤٠ كجم لحومًا؛ يظهر عليها علامات الفساد والتلف، وغير صالحة للاستخدام الآدمي. وتم إنذار 12محلاً، وأخذ التعهدات اللازمة عليها، إضافة إلى إغلاق أربعة محال مخالفة؛ وذلك لتدني مستوى النظافة العامة، وعدم وجود تراخيص وشهادات صحية.

وتفصيلاً، صرح بدر آل خويلد القرني، المتحدث الرسمي لبلدية محافظة خميس مشيط، بأن "البلدية تواصل بشكل مكثف أعمال الرقابة الميدانية، وذلك من خلال مراقبي البلديات الفرعية وإدارة البلاغات والطوارئ، وإدارة صحة البيئة والقسم النسوي، إضافة إلى مختبر البلدية الصحي الذي يُكشف من خلاله عن أي ملوثات غذائية مقدمة للمستهلك عبر المنشآت الصحية، كالمطاعم والبوفيهات والأسواق العامة".

وأضاف: "يعمل المراقبون بشكل دوري على سحب عينات عشوائية للمواد الغذائية بجميع أنواعها من المنشآت الصحية؛ وذلك لتحليلها بمختبر البلدية من خلال أجهزة حديثة للتأكد من صلاحيتها للاستخدام الآدمي، والكشف عن متبقيات المبيدات الحشرية، وفحص المعادن الثقيلة وبقايا الهرمونات في الأغذية، وجودة العسل، إضافة إلى القسم الميكروبي المعني بفحص جميع أنواع الخضراوات والأغذية والمياه واللحوم على حد سواء. ويأتي ذلك تفعيلاً لحملة الرقابة البلدية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية تحت إشراف ومتابعة أمانة منطقة عسير".

وبيَّن "القرني" أن "الفرقة المسائية ببلدية محافظة خميس مشيط صادرت مساء أمس أكثر من ٤٠ كجم لحومًا؛ يظهر عليها علامات الفساد والتلف، وهي غير صالحة للاستخدام الآدمي، وتم إنذار 12 محلاً، وأخذ التعهدات اللازمة عليها، إضافة إلى إغلاق أربعة محال مخالفة؛ وذلك لتدني مستوى النظافة العامة، وعدم وجود تراخيص وشهادات صحية، كما تمت مصادرة أكثر من طنَّين من الخضراوات والفواكه، وتم تسليم الخضراوات والفواكه الصالحة للجمعيات الخيرية، وإتلاف غير الصالحة للاستخدام الآدمي، واتخاذ الإجراءات النظامية كافة حيال المخالفين".

وأكد "القرني" أن ذلك يأتي حرصًا من بلدية خميس مشيط على المحافظة على صحة وسلامة الأغذية حتى وصولها للمستهلك، ومراقبة جميع المحال والمنشآت الصحية والمهنية.