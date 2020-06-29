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أمير نجران من بدر الجنوب: ولاة الأمر حريصون على تأمين أسباب العيش الكريم للمواطنين

الأهالي عبروا عن سعادتهم بزيارة الأمير مؤكدين وقوفهم مع الدولة في السراء والضراء

نقل الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لأهالي محافظة بدر الجنوب.

جاء ذلك أثناء استقبال الأمير، في مقر المحافظة اليوم، المشايخ والأهالي، خلال زيارته التفقدية للمحافظة، بحضور محافظ بدر الجنوب محمد بن عبيد الحربي.

وأكد الأمير أن زيارته تأتي في إطار حرص القيادة الرشيدة -أيدها الله- على تفقد أحوال المواطنين، وتعزيز سبل تحقيق التنمية الشاملة واستدامتها، ونشرها في المحافظات والمراكز؛ وفق رؤية المملكة 2030، منوهًا بما تنعم به المملكة من خير ونعيم، وما يعيشه المواطن والمقيم من أمان وطمأنينة، بفضل الله تعالى، ثم بحرص ولاة الأمر -أيدهم الله- على تأمين أسباب العيش الكريم والحياة الآمنة، وبمواقف الشعب العظيم.

من جهتهم، عبّر المشايخ -باسم الأهالي- عن سعادتهم بزيارة أمير المنطقة؛ مؤكدين وقوفهم مع الدولة في السراء والضراء، والتزامهم بالعهود في طاعة ولاة الأمر -أدام الله عزهم- في المنشط والمكره.

أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير نجران من بدر الجنوب: ولاة الأمر حريصون على تأمين أسباب العيش الكريم للمواطنين
سبق

نقل الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لأهالي محافظة بدر الجنوب.

جاء ذلك أثناء استقبال الأمير، في مقر المحافظة اليوم، المشايخ والأهالي، خلال زيارته التفقدية للمحافظة، بحضور محافظ بدر الجنوب محمد بن عبيد الحربي.

وأكد الأمير أن زيارته تأتي في إطار حرص القيادة الرشيدة -أيدها الله- على تفقد أحوال المواطنين، وتعزيز سبل تحقيق التنمية الشاملة واستدامتها، ونشرها في المحافظات والمراكز؛ وفق رؤية المملكة 2030، منوهًا بما تنعم به المملكة من خير ونعيم، وما يعيشه المواطن والمقيم من أمان وطمأنينة، بفضل الله تعالى، ثم بحرص ولاة الأمر -أيدهم الله- على تأمين أسباب العيش الكريم والحياة الآمنة، وبمواقف الشعب العظيم.

من جهتهم، عبّر المشايخ -باسم الأهالي- عن سعادتهم بزيارة أمير المنطقة؛ مؤكدين وقوفهم مع الدولة في السراء والضراء، والتزامهم بالعهود في طاعة ولاة الأمر -أدام الله عزهم- في المنشط والمكره.

29 يونيو 2020 - 8 ذو القعدة 1441
11:54 AM

أمير نجران من بدر الجنوب: ولاة الأمر حريصون على تأمين أسباب العيش الكريم للمواطنين

الأهالي عبروا عن سعادتهم بزيارة الأمير مؤكدين وقوفهم مع الدولة في السراء والضراء

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
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نقل الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لأهالي محافظة بدر الجنوب.

جاء ذلك أثناء استقبال الأمير، في مقر المحافظة اليوم، المشايخ والأهالي، خلال زيارته التفقدية للمحافظة، بحضور محافظ بدر الجنوب محمد بن عبيد الحربي.

وأكد الأمير أن زيارته تأتي في إطار حرص القيادة الرشيدة -أيدها الله- على تفقد أحوال المواطنين، وتعزيز سبل تحقيق التنمية الشاملة واستدامتها، ونشرها في المحافظات والمراكز؛ وفق رؤية المملكة 2030، منوهًا بما تنعم به المملكة من خير ونعيم، وما يعيشه المواطن والمقيم من أمان وطمأنينة، بفضل الله تعالى، ثم بحرص ولاة الأمر -أيدهم الله- على تأمين أسباب العيش الكريم والحياة الآمنة، وبمواقف الشعب العظيم.

من جهتهم، عبّر المشايخ -باسم الأهالي- عن سعادتهم بزيارة أمير المنطقة؛ مؤكدين وقوفهم مع الدولة في السراء والضراء، والتزامهم بالعهود في طاعة ولاة الأمر -أدام الله عزهم- في المنشط والمكره.

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