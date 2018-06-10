النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تسريب صوتي جديد لأمير قطر السابق.. هذا ما قاله عن السعودية

جمعته مكالمة بالرئيس الليبي الراحل معمر القذافي

تداول المغردون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا صوتيًّا جديدًا مسربًا لمكالمة تليفونية، جمعت بين أمير قطر السابق والرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، كان محورها المملكة العربية السعودية.

وتناول حمد بن خليفة طبيعة علاقته مع السعودية، ويصفها بالمهادنة من أجل تنفيذ مخططات قطر، وذلك ردًّا على تساؤل الرئيس الليبي الراحل.

ويتساءل "القذافي" في المقطع الصوتي، الذي نشره خالد الهيل، المتحدث الرسمي باسم المعارضة القطرية، عن سبب مهادنة الدوحة للرياض؛ ليرد أمير قطر السابق بأن الأمر ليس كما يعتقد، بل إنها مهادنة من أجل تنفيذ مخططات الإمارة الخليجية، دون أن يكشف عن طبيعة تلك المخططات.

ويأتي التسجيل المسرب ضمن عدد من التسريبات لمكالمات هاتفية، جمعت أمير قطر السابق برؤساء وسياسيين عرب، وأثارت لغطًا واسعًا على "تويتر" بسبب ما جاء في مضمونها؛ إذ أطلق فيها حمد بن خليفة لنفسه العنان للإساءة لزعماء ودول، كما كشف عن مخططاته لإثارة القلاقل في ليبيا وغيرها، فضلاً عن اعترافه بتحكمه في المحتوى الذي تقدمه شبكة "الجزيرة" الإخبارية، كما يصف في أحد تلك التسجيلات الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما بـ"العبد التافه" بطريقة عنصرية، أثارت اشمئزاز المغردين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تسريب صوتي جديد لأمير قطر السابق.. هذا ما قاله عن السعودية
سبق

تداول المغردون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا صوتيًّا جديدًا مسربًا لمكالمة تليفونية، جمعت بين أمير قطر السابق والرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، كان محورها المملكة العربية السعودية.

وتناول حمد بن خليفة طبيعة علاقته مع السعودية، ويصفها بالمهادنة من أجل تنفيذ مخططات قطر، وذلك ردًّا على تساؤل الرئيس الليبي الراحل.

ويتساءل "القذافي" في المقطع الصوتي، الذي نشره خالد الهيل، المتحدث الرسمي باسم المعارضة القطرية، عن سبب مهادنة الدوحة للرياض؛ ليرد أمير قطر السابق بأن الأمر ليس كما يعتقد، بل إنها مهادنة من أجل تنفيذ مخططات الإمارة الخليجية، دون أن يكشف عن طبيعة تلك المخططات.

ويأتي التسجيل المسرب ضمن عدد من التسريبات لمكالمات هاتفية، جمعت أمير قطر السابق برؤساء وسياسيين عرب، وأثارت لغطًا واسعًا على "تويتر" بسبب ما جاء في مضمونها؛ إذ أطلق فيها حمد بن خليفة لنفسه العنان للإساءة لزعماء ودول، كما كشف عن مخططاته لإثارة القلاقل في ليبيا وغيرها، فضلاً عن اعترافه بتحكمه في المحتوى الذي تقدمه شبكة "الجزيرة" الإخبارية، كما يصف في أحد تلك التسجيلات الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما بـ"العبد التافه" بطريقة عنصرية، أثارت اشمئزاز المغردين.

10 يونيو 2020 - 18 شوّال 1441
01:42 AM

تسريب صوتي جديد لأمير قطر السابق.. هذا ما قاله عن السعودية

جمعته مكالمة بالرئيس الليبي الراحل معمر القذافي

A A A
ياسر نجدي - الرياض
9
13,037

تداول المغردون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا صوتيًّا جديدًا مسربًا لمكالمة تليفونية، جمعت بين أمير قطر السابق والرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، كان محورها المملكة العربية السعودية.

وتناول حمد بن خليفة طبيعة علاقته مع السعودية، ويصفها بالمهادنة من أجل تنفيذ مخططات قطر، وذلك ردًّا على تساؤل الرئيس الليبي الراحل.

ويتساءل "القذافي" في المقطع الصوتي، الذي نشره خالد الهيل، المتحدث الرسمي باسم المعارضة القطرية، عن سبب مهادنة الدوحة للرياض؛ ليرد أمير قطر السابق بأن الأمر ليس كما يعتقد، بل إنها مهادنة من أجل تنفيذ مخططات الإمارة الخليجية، دون أن يكشف عن طبيعة تلك المخططات.

ويأتي التسجيل المسرب ضمن عدد من التسريبات لمكالمات هاتفية، جمعت أمير قطر السابق برؤساء وسياسيين عرب، وأثارت لغطًا واسعًا على "تويتر" بسبب ما جاء في مضمونها؛ إذ أطلق فيها حمد بن خليفة لنفسه العنان للإساءة لزعماء ودول، كما كشف عن مخططاته لإثارة القلاقل في ليبيا وغيرها، فضلاً عن اعترافه بتحكمه في المحتوى الذي تقدمه شبكة "الجزيرة" الإخبارية، كما يصف في أحد تلك التسجيلات الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما بـ"العبد التافه" بطريقة عنصرية، أثارت اشمئزاز المغردين.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,966
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,506
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,464
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,058

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

حلول "السكيورتي" لدى التقاعد وبنك الخبرة

حلول "السكيورتي" لدى التقاعد وبنك الخبرة

عبدالغني الشيخ
ما شبعتم نومًا يا موظفون..؟!

ما شبعتم نومًا يا موظفون..؟!

أحمد عجب
متى نتوقف عن الركض؟!

متى نتوقف عن الركض؟!

غسان محمد عسيلان
أول صلاة جمعة بعد منع التجوُّل

أول صلاة جمعة بعد منع التجوُّل

عبدالرحمن المرشد
يستصرخ: "أعينوني على ابني"!!

يستصرخ: "أعينوني على ابني"!!

ساير المنيعي
سري للغاية..

سري للغاية..

بدر الغامدي
التصادم يصنع المارد

التصادم يصنع المارد

مها عبدالله الحقباني
السعودية تدعم اليمن.. والحوثي يسرق المساعدات

السعودية تدعم اليمن.. والحوثي يسرق المساعدات

علي آل شرمة
لماذا تُصنَّف السعودية ضمن أفضل دول العالم في إدارة أزمة فيروس كورونا؟

لماذا تُصنَّف السعودية ضمن أفضل دول العالم في إدارة أزمة فيروس كورونا؟

ماجد الجوهري
الوعي.. الفيصل لتجاوز الجائحة

الوعي.. الفيصل لتجاوز الجائحة

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة