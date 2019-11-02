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"مكافحة المخدرات" تكشف أعراض وأضرار تناول "الكبتاجون": عنف وشحوب وكثرة الكلام

أكدت أنها سموم تدمر المخ وتُحدث إعاقة مستديمة بالجسم

كشفت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات أن تعاطي حبوب الكبتاجون يؤدي إلى ارتكاب أعمال العنف وعدم الاستقرار النفسي وشحوب الوجه والشفتين وكثرة الكلام وعدم ترابطه.

وأضافت أن من نتائج تعاطي حبوب الكبتاجون نزيف المخ والوفاة والتهاب الكبد الوبائي وقرحة المعدة وتساقط الأسنان، إضافة إلى أنها تدمر الأوعية الدموية وتسبب الفشل الكلوي ونقصًا بكرات الدم البيضاء وضعف مقاومة الأمراض، مؤكدة أنه من أعراض تعاطي حبوب الكبتاجون هي مرض الانفصام والعنف والعدوانية والشعور بالاضطهاد والبكاء من دون سبب.

يُذكر أن الكبتاجون مادة كيميائية منشطة تتبع مجموعة الإمفيتامينات تدمر الخلايا العصبية بالمخ وتؤدي للإصابة بالسكتة القلبية وهو مادة سمية تفرز عدة مواد تُحدث إعاقة مستديمة في الجسم مثل هرمونات الادرينالين والدوبامين والسوروتولين حتى بعد سحب الإمفتامين من الجسم، إضافة إلى أن من الأسماء الشائعة لحبوب الكبتاجون هي الأبيض وأبومسحة وأبو قوسين وأبو ملف.

اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات حبوب الكبتاجون أعمال العنف مكافحة المخدرات

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"مكافحة المخدرات" تكشف أعراض وأضرار تناول "الكبتاجون": عنف وشحوب وكثرة الكلام
سبق

كشفت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات أن تعاطي حبوب الكبتاجون يؤدي إلى ارتكاب أعمال العنف وعدم الاستقرار النفسي وشحوب الوجه والشفتين وكثرة الكلام وعدم ترابطه.

وأضافت أن من نتائج تعاطي حبوب الكبتاجون نزيف المخ والوفاة والتهاب الكبد الوبائي وقرحة المعدة وتساقط الأسنان، إضافة إلى أنها تدمر الأوعية الدموية وتسبب الفشل الكلوي ونقصًا بكرات الدم البيضاء وضعف مقاومة الأمراض، مؤكدة أنه من أعراض تعاطي حبوب الكبتاجون هي مرض الانفصام والعنف والعدوانية والشعور بالاضطهاد والبكاء من دون سبب.

يُذكر أن الكبتاجون مادة كيميائية منشطة تتبع مجموعة الإمفيتامينات تدمر الخلايا العصبية بالمخ وتؤدي للإصابة بالسكتة القلبية وهو مادة سمية تفرز عدة مواد تُحدث إعاقة مستديمة في الجسم مثل هرمونات الادرينالين والدوبامين والسوروتولين حتى بعد سحب الإمفتامين من الجسم، إضافة إلى أن من الأسماء الشائعة لحبوب الكبتاجون هي الأبيض وأبومسحة وأبو قوسين وأبو ملف.

02 نوفمبر 2019 - 5 ربيع الأول 1441
11:25 PM

"مكافحة المخدرات" تكشف أعراض وأضرار تناول "الكبتاجون": عنف وشحوب وكثرة الكلام

أكدت أنها سموم تدمر المخ وتُحدث إعاقة مستديمة بالجسم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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9,319

كشفت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات أن تعاطي حبوب الكبتاجون يؤدي إلى ارتكاب أعمال العنف وعدم الاستقرار النفسي وشحوب الوجه والشفتين وكثرة الكلام وعدم ترابطه.

وأضافت أن من نتائج تعاطي حبوب الكبتاجون نزيف المخ والوفاة والتهاب الكبد الوبائي وقرحة المعدة وتساقط الأسنان، إضافة إلى أنها تدمر الأوعية الدموية وتسبب الفشل الكلوي ونقصًا بكرات الدم البيضاء وضعف مقاومة الأمراض، مؤكدة أنه من أعراض تعاطي حبوب الكبتاجون هي مرض الانفصام والعنف والعدوانية والشعور بالاضطهاد والبكاء من دون سبب.

يُذكر أن الكبتاجون مادة كيميائية منشطة تتبع مجموعة الإمفيتامينات تدمر الخلايا العصبية بالمخ وتؤدي للإصابة بالسكتة القلبية وهو مادة سمية تفرز عدة مواد تُحدث إعاقة مستديمة في الجسم مثل هرمونات الادرينالين والدوبامين والسوروتولين حتى بعد سحب الإمفتامين من الجسم، إضافة إلى أن من الأسماء الشائعة لحبوب الكبتاجون هي الأبيض وأبومسحة وأبو قوسين وأبو ملف.

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