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﻿الاتفاق يواصل استعداده للفيصلي.. والمالكي ومبولحي يواجهان الإعلام

رفع المدرب الوطني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق خالد العطوي من درجة تحضيرات فريقه من خلال التدريب الذي أُقيم اليوم الأربعاء على ملعب عبدالله الدبل بالنادي قبل مواجهة الفيصلي ، السبت المقبل، في الدمام.
وكان التدريب قد اشتمل بعد الإحماء على تمارين لياقية بالكرة ثم قسم العطوي لاعبي الفريق إلى 3 مجموعات لتطبيق عددٍ من الجمل التكتيكية عبر عدة محطات، واختتم المران بمناورة من 3 أشواط على جزء من الملعب.
وفي سياق متصل يعقد مساعد مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق أحمد المالكي إلى جانب الحارس رايس مبولحي المؤتمر الصحفي الخاص لمواجهة الفيصلي، وذلك يوم غدٍ الخميس عند الساعة الـ6 مساءً بقاعة المؤتمرات بالنادي ضمن منافسات الجولة الـ24 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2020/2021.

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﻿الاتفاق يواصل استعداده للفيصلي.. والمالكي ومبولحي يواجهان الإعلام
سبق

رفع المدرب الوطني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق خالد العطوي من درجة تحضيرات فريقه من خلال التدريب الذي أُقيم اليوم الأربعاء على ملعب عبدالله الدبل بالنادي قبل مواجهة الفيصلي ، السبت المقبل، في الدمام.
وكان التدريب قد اشتمل بعد الإحماء على تمارين لياقية بالكرة ثم قسم العطوي لاعبي الفريق إلى 3 مجموعات لتطبيق عددٍ من الجمل التكتيكية عبر عدة محطات، واختتم المران بمناورة من 3 أشواط على جزء من الملعب.
وفي سياق متصل يعقد مساعد مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق أحمد المالكي إلى جانب الحارس رايس مبولحي المؤتمر الصحفي الخاص لمواجهة الفيصلي، وذلك يوم غدٍ الخميس عند الساعة الـ6 مساءً بقاعة المؤتمرات بالنادي ضمن منافسات الجولة الـ24 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2020/2021.

17 مارس 2021 - 4 شعبان 1442
09:16 PM
اخر تعديل
17 مارس 2021 - 4 شعبان 1442
10:13 PM

﻿الاتفاق يواصل استعداده للفيصلي.. والمالكي ومبولحي يواجهان الإعلام

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رفع المدرب الوطني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق خالد العطوي من درجة تحضيرات فريقه من خلال التدريب الذي أُقيم اليوم الأربعاء على ملعب عبدالله الدبل بالنادي قبل مواجهة الفيصلي ، السبت المقبل، في الدمام.
وكان التدريب قد اشتمل بعد الإحماء على تمارين لياقية بالكرة ثم قسم العطوي لاعبي الفريق إلى 3 مجموعات لتطبيق عددٍ من الجمل التكتيكية عبر عدة محطات، واختتم المران بمناورة من 3 أشواط على جزء من الملعب.
وفي سياق متصل يعقد مساعد مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق أحمد المالكي إلى جانب الحارس رايس مبولحي المؤتمر الصحفي الخاص لمواجهة الفيصلي، وذلك يوم غدٍ الخميس عند الساعة الـ6 مساءً بقاعة المؤتمرات بالنادي ضمن منافسات الجولة الـ24 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2020/2021.

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