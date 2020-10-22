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التخصصات الصحية: حصول أكاديمية القيادة على اعتراف الكلية الأمريكية للتنفيذيين

في إضافة مهمة للقطاع الصحي كإحدى مبادرات التحول الوطني وتطوير القيادات

أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، حصول أكاديمية القيادة الصحية التابعة للهيئة، على الاعتراف الأمريكي كأول مركز تدريبي معتمد في المملكة من الكلية الأمريكية للتنفيذيين الصحيين "American College for Healthcare Executives"؛ مما يمكّنها من منح ساعات تدريبية تؤهل للتقديم على الزمالة الأمريكية للتنفيذيين الصحيين.

وأوضح مدير إدارة الإعلام والمتحدث الرسمي للهيئة فهد القثامي، أن أكاديمية القيادة الصحية التي أنشئت عام 2017 تحت مظلة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، تُعد إضافة مهمة للقطاع الصحي كإحدى مبادرات التحول الوطني حيث تهدف إلى تطوير القيادات الصحية وتزويدهم بالمهارات لقيادة التحول وتحقيق رؤية المملكة 2030؛ مشيرًا إلى أن حصول الأكاديمية على الاعتراف الأمريكي يعتبر نقلة نوعية على مستوى المملكة؛ حيث يمنح هذا المتدربين في برامج أكاديمية القيادة الصحية، الأحقية في الحصول على ساعات تدريبية تؤهلهم للتقديم على الزمالة الأمريكية للتنفيذيين الصحيين التي تُعد من أعرق الشهادات في مجال القيادة والإدارة الصحية.

وأضاف أن الأكاديمية على مدار العامين الماضيين عملت على تطوير برامج القيادة؛ لضمان سد وتطوير الفجوات في القدرات داخل القطاع الصحي؛ مؤكدًا مضيها نحو تحقيق رسالتها في السعي إلى إطلاق القدرات القيادية الفردية والجماعية لتحقيق صحة ورعاية أفضل.

الهيئة السعودية للتخصصات الصحية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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التخصصات الصحية: حصول أكاديمية القيادة على اعتراف الكلية الأمريكية للتنفيذيين
سبق

أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، حصول أكاديمية القيادة الصحية التابعة للهيئة، على الاعتراف الأمريكي كأول مركز تدريبي معتمد في المملكة من الكلية الأمريكية للتنفيذيين الصحيين "American College for Healthcare Executives"؛ مما يمكّنها من منح ساعات تدريبية تؤهل للتقديم على الزمالة الأمريكية للتنفيذيين الصحيين.

وأوضح مدير إدارة الإعلام والمتحدث الرسمي للهيئة فهد القثامي، أن أكاديمية القيادة الصحية التي أنشئت عام 2017 تحت مظلة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، تُعد إضافة مهمة للقطاع الصحي كإحدى مبادرات التحول الوطني حيث تهدف إلى تطوير القيادات الصحية وتزويدهم بالمهارات لقيادة التحول وتحقيق رؤية المملكة 2030؛ مشيرًا إلى أن حصول الأكاديمية على الاعتراف الأمريكي يعتبر نقلة نوعية على مستوى المملكة؛ حيث يمنح هذا المتدربين في برامج أكاديمية القيادة الصحية، الأحقية في الحصول على ساعات تدريبية تؤهلهم للتقديم على الزمالة الأمريكية للتنفيذيين الصحيين التي تُعد من أعرق الشهادات في مجال القيادة والإدارة الصحية.

وأضاف أن الأكاديمية على مدار العامين الماضيين عملت على تطوير برامج القيادة؛ لضمان سد وتطوير الفجوات في القدرات داخل القطاع الصحي؛ مؤكدًا مضيها نحو تحقيق رسالتها في السعي إلى إطلاق القدرات القيادية الفردية والجماعية لتحقيق صحة ورعاية أفضل.

22 أكتوبر 2020 - 5 ربيع الأول 1442
10:45 AM

التخصصات الصحية: حصول أكاديمية القيادة على اعتراف الكلية الأمريكية للتنفيذيين

في إضافة مهمة للقطاع الصحي كإحدى مبادرات التحول الوطني وتطوير القيادات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، حصول أكاديمية القيادة الصحية التابعة للهيئة، على الاعتراف الأمريكي كأول مركز تدريبي معتمد في المملكة من الكلية الأمريكية للتنفيذيين الصحيين "American College for Healthcare Executives"؛ مما يمكّنها من منح ساعات تدريبية تؤهل للتقديم على الزمالة الأمريكية للتنفيذيين الصحيين.

وأوضح مدير إدارة الإعلام والمتحدث الرسمي للهيئة فهد القثامي، أن أكاديمية القيادة الصحية التي أنشئت عام 2017 تحت مظلة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، تُعد إضافة مهمة للقطاع الصحي كإحدى مبادرات التحول الوطني حيث تهدف إلى تطوير القيادات الصحية وتزويدهم بالمهارات لقيادة التحول وتحقيق رؤية المملكة 2030؛ مشيرًا إلى أن حصول الأكاديمية على الاعتراف الأمريكي يعتبر نقلة نوعية على مستوى المملكة؛ حيث يمنح هذا المتدربين في برامج أكاديمية القيادة الصحية، الأحقية في الحصول على ساعات تدريبية تؤهلهم للتقديم على الزمالة الأمريكية للتنفيذيين الصحيين التي تُعد من أعرق الشهادات في مجال القيادة والإدارة الصحية.

وأضاف أن الأكاديمية على مدار العامين الماضيين عملت على تطوير برامج القيادة؛ لضمان سد وتطوير الفجوات في القدرات داخل القطاع الصحي؛ مؤكدًا مضيها نحو تحقيق رسالتها في السعي إلى إطلاق القدرات القيادية الفردية والجماعية لتحقيق صحة ورعاية أفضل.

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